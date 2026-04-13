El sensual look de Emilia Mernes y el mensaje que dio tras su debut en el festival de Coachella 2026

Este fin de semana, después de sus vacaciones con Duki -su pareja- en Japón y de su paso por la Argentina en medio del escándalo en el que se vio incolucrada con Tini Stoessel y María Becerra, Emilia Mernes tuvo la oportunidad de presentarse en el escenario de Coachella, en California, uno de los festivales de música más resonantes que, en esta edición, está encabezado por Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G.

Emilia Mernes en Coachella

La entrerriana desembarcó en California para cantar el sábado en el Empire Polo Club de Indio como invitada de la brasileña Luísa Sonza, con quien interpretó sus hits “Bunda” y “Motinha 2.0″.

Para la ocasión, Emilia lució una monoprenda strapless con escote vértigo, flecos y detalles de pedrería firmada por la diseñadora griega Celia Kritharioti, que complementó con medias de red y botas de caña alta.

“Gracias amiga por dejarme ser parte del Sonzachella”, expresó Mernes en un posteo de Instagram que acompañó con imágenes del detrás de escena, desde el momento en el que estuvo tomando mates mientras la peinaban, pasando por su trayecto en auto hacia el festival, su performance, el show de Justin Bieber desde el público y otras postales del viaje. Aún no se confirmó si repetirá su participación el sábado 18, cuando Sonza vuelva a subirse al escenario Gobi para el segundo fin de semana de Coachella.

Emilia Mernes rumbo a Coachella, donde se presentó el fin de semana como invitada de la brasileña Luísa Sonza

Luísa Sonza tiene 27 años y es oriunda del estado de Río Grande del Sur. El pasado 7 de abril, antes de su performance en el festival, lanzó su quinto disco, Brutal paraíso, que incluye colaboraciones con Sebastián Yatra y Young Miko y que compuso, según dijo a AFP, para “hablar sobre las dificultades y las bellezas de la vida”. “Hacer un espectáculo con el nuevo álbum fue casi como estar al inicio de mi carrera de nuevo. Fue muy especial, un sueño que se volvió realidad”, aseguró.

Emilia y Luísa Sonza ensayan para Coachella

El descargo de Emilia Mernes tras su distanciamiento de Tini Stoessel

A fines de marzo, después de una semana de rumores que hablaban de una fuerte pelea entre Tini Stoessel y Emilia Mernes, que se destapó cuando la ex Violetta dejó de seguir en Instagram a su colega y amiga, Mernes rompió el hermetismo con un sorpresivo mensaje.

“Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar. Intenté mantener el silencio creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento. Ni yo ni ninguna de las mujeres involucradas tenemos por qué tolerar este nivel de odio”, sentenció la cantante en referencia a los trascendidos que circularon sobre los supuestos motivos de su enfrentamiento.

El descargo de Emilia Mernes tras el escándalo con Tini Stoessel y María Becerra (Foto: Captura Instagram/@emiliamernes)

“Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona, las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas. Desde mi lugar, siempre estará abierta la posibilidad de volver a hablar de lo que sea necesario”, señaló en alusión a Stoessel y Becerra.

“Por favor, les quiero pedir que paren, es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver cómo dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano. Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. Por favor, basta”, concluyó Emilia Mernes en su comunicado.