En el radar

1 PAN en el Complejo Art Media (Chacarita)

Como una versión sintética y sintetizada de La Bomba de Tiempo, PAN encontró su espacio. La nueva criatura de Santiago Vázquez (exdirector de La Bomba y creador del lenguaje de ritmo y percusión por señas) se presenta todos los jueves en el Complejo Art Media para dar rienda suelta al juego y la improvisación. Compuesto por un cuerpo de músicos estable, pero cuya combinación varía cada noche, la música fluye en un entramado rítmico complejo (de una batería a instrumentos eólicos y beat box) al que, el jueves, se le sumaron los sintetizadores de dos Nicolás: Cota y Sorín. Una rave tribal. Debajo del escenario hay espacio para bailar, sí, pero también para jugar al básquet, al ping pong, al metegol y al fútbol tenis. Antes de PAN, el acto de apertura le corresponde a una agrupación que compite en el Campeonato Argentino de Percusión con Señas. Durante PAN, siempre se suma un músico invitado. Este último jueves fue el turno de Santiago Albin, de El Choque Urbano.

2 Mel Muñiz & Rodrigo Núñez, en Thelonious (Palermo)

En medio del show, Mel Muñiz -una lady crooner pasada por Ink Master- le cede el protagonismo a su partenaire, el pianista Rodrigo Núnez, para que explique qué es el stride. Entre lo lúdico y la tradición, el repertorio del dúo -ampliado sobre el final a quinteto- se paseó por las ramas del jazz que dominaron las décadas previas a la explosión del bebop. Con Fats Waller ("Black and Blue" y "Hold Tight") y Benny Carter ("Stop Me Before I Fall In Love Again" con banda completa) como puntos de referencia, el dúo mostró que el estudio obsesivo de los maestros rinde sus frutos. El piano de Núñez sonó ágil y brillante y las inflexiones vocales de Muñiz, de pronunciación perfecta, daban cuenta del recorrido por las grandes referentes del género swing, ragtime y blues para bailar. O, al menos, mover la patita siguiendo el ritmo.

3 SORIN en el Xirgu Espacio Untref (San Telmo)

Solo y bien acompañado. Finalmente, Nicolás Sorín hizo carne SORIN, su proyecto solista. Con menos capas de sonido y menos machaque que en Octafonic, la banda que lideró entre 2013 y 2018, el músico se encuentra ahora más cerca de Radiohead -incluso sus gestos escénicos tienen algo de Thom Yorke- que de Faith No More. La presentación de LAIF (su álbum episódico que podrá escucharse en su totalidad en noviembre) fue una nueva demostración de sus ambiciones artísticas: composiciones multiformes, luces de led en toda la sala del Xirgu Espacio Untref, la banda tocando a ras del piso y el escenario destinado a breves performances despojadas. Una hora de show con los temas unidos casi sin solución de continuidad. "When the show is over" y "Bouncing", con dos actrices saltando la soga de fondo, fueron los únicos temas que el público conocía de antemano. Para ellos, el desafío de ir a buscar algo nuevo, sí, pero confiando en el flamante primer paso de alguien que nunca los defraudó.

4 Valentino Jazz Bazar & Carrie Diane Ward en Bebop (San Telmo)

Valentino puede darse el gusto de interrumpir un tema a mitad de camino, hacer un chiste y seguir. Es un viejo lobo de la escena del jazz argentino con tanta solvencia para tocar la guitarra como para entretener. Y en compañía de la cantante norteamericana Carrie Diane Ward todo se potencia. Como muestra, la versión con letra de "Take Five" (el clásico de Dave Brubeck) que incluyó cita al tema principal de Misión Imposible, también en 5/4. Sobre el final, "Black Magic Woman" (Santana) y "Ain't No Sunshine" (Bill Withers) fueron la cuota de soul-rock antes del cierre definitivo con "I Just Want To Make Love To You". ¿Homenaje a João Gilberto? Claro que sí, y casi en el comienzo. "Él inventó una forma de tocar bossa nova y todos se la copiamos", dijo Valentino.