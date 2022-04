En Familia, Camila Cabello canta con María Becerra y recuerda sus raíces cubanas

Artista: Camila Cabello. Álbum: Familia. Canciones: “Familia”, “Celia”, “psychofreak” (feat. Willow), “Bam Bam” (feat. Ed Sheeran), “La Buena Vida”, “Quiet”, “Boys Don’t Cry”, “Hasta Los Dientes” (feat. María Becerra) “No Doubt”, “Don’t Go Yet”, “Lola” (feat. Yotuel), “everyone at this party”. Nuestra opinión: Bueno.

Si el sentido de ubicuidad ha de ser un componente clave para un pop exitoso, el reciente lanzamiento de Camila Cabello es uno de esos que, haya sido calculado o no, parece haber salido en el momento indicado. Familia, su tercer disco, contiene dos invitados muy en sintonía con los últimos dos grandes eventos de la industria del espectáculo: un tema con Willow, hija de Will Smith y Jada Pinkett, y otro con la argentina María Becerra .

Familia, un disco concebido en pandemia pero también a partir de las conclusiones en relación a los vínculos que sacó durante ese confinamiento, conecta de inmediato con las raíces latinas de Camila Cabello. De hecho, el track que da inicio y nombre al disco, es un breve solo de trompeta con cadencias y afecciones que remiten tanto a México como a Cuba, los dos países donde la nacida en Cojímar pasó su infancia. Al tema siguiente, otra referencia directa: “Celia” homenajea a Celia Cruz, la leyenda de la salsa que marcó el camino para artistas cubanos que eligieron hacer carrera en Estados Unidos. “Ahora baila las canciones que me gustan y la salsa dice que ya no le asusta / Ha vivido toda la vida sin azúcar, conoció a Celia sin ir pa’ Cuba”, canta la joven de 25 años y, como si fuera necesario despegarse de la tensa relación que Celia Cruz tuvo con su país natal remata: “Yo soy de Cuba”.

Camila Cabello viaja a sus raíces cubanas en Familia Sasha Samsonova

Entre temas completamente en español, otros en inglés y otros que combinan ambos, Camila Cabello no abusa en colaboraciones. A las ya mencionadas de María Becerra y Willow se le suman Ed Sheeran (”Bam Bam”) y Yotuel (”Lola”) para completar el plantel de invitados.

“Hasta los dientes”, la canción con María Becerra, se destaca en el disco como un pop uptempo en el que ambas cantan sobre un amor que se vuelve monogámico a partir de la intensidad y los celos por una relación pasada . Aunque con un registro similar, la cubana y la argentina se combinan para los pasajes más melódicos y otros un poco más rapeados, respectivamente. “Tu me gustas como no tienes idea / Y saber de tu pasado me nockea” comienza Cabello su parte. “Yo sigo aferrada a tu pasado / Viéndote de la mano con ella / Soñé que otros besos le has dado / Y miraron juntos las estrellas”, inicia Becerra su turno. El estribillo, en el que alternan y combinan sus apariciones, le da al tema su destino de pista de baile definitivo, con un sintetizador a contratiempo como fórmula bailable bien de los 2000 y que remite a “Something About Us”, de Daft Punk.

Para María Becerra, este feat. es su primera aparición después de su paso por los Grammy. Un semana antes de estos premios, la entrega de los Oscar tuvo su momento histórico con el cachetazo de Will Smith a Chris Rock luego de que este hiciera un chiste sobre Jada Pinkett, la esposa del actor que ganó su estatuilla por Rey Richard: Una familia ganadora. El golpe, por supuesto, se volvió tema de conversación durante semanas y puso también sobre el foco la situación de Pinkett con su alopecia, que le provocó la pérdida de cabello sobre la que Chris Rock se burló. En clara referencia a la situación de su madre, Willow aparece rapada en el video de “psychofreak”, su colaboración con Camila Cabello que se convirtió también en el track que acompañó como corte de difusión el lanzamiento de Familia.

Pero si el disco tiene un nombre tan contundente, el concepto no se sostiene demasiado excepto en momentos puntuales, y no es que se le exija que Familia se trate de un álbum conceptual. La mixtura entre la música de sus raíces y el sonido pop global corren más en paralelo que en conjunto y así es como la identidad no termina de consolidarse como álbum aunque está claro que muchos de los temas podrían hacerlos individualmente (ahí es donde encuentran su lógica las apariciones de Ed Sheeran y Yotuel, por ejemplo) Ella, sus productores y sus colaboradores saben cómo hacer hits, eso es indudable. Lo que se pierde es la continuidad sonora del disco.

Camila Cabello, que fue parte fundamental de Fifth Harmony para luego desarrollar su carrera solista casi sin sentir el peso de la transición, ya había demostrado que sabe cómo hacer discos y también cómo hacer hits. Ahora, con el lanzamiento de Familia, no solo conecta con sus raíces musicales sino que además demuestra que tiene el pulso necesario para ser una estrella pop en boca de todos. Seguramente, sus colaboraciones con María Becerra y Willow hayan estado cerradas mucho antes de los Oscars y los Grammy. Lo que no quita que el timing para publicarlas haya sido perfecto. No había mejor presente para hacerlo. Y así debe entenderse el pop, en presente continuo. Así las cosas, todo indica que decenas de playlists y fiestas esperan por los singles de Familia.

Miembros de Nirvana, Soundgarden y Pearl Jam forman un supergrupo

3rd Secret se llama el proyecto que integran Kim Thayil (Soundgarden), Krist Novoselic (Nirvana) y Matt Cameron (Soundgarden, Pearl Jam). La banda ya tiene su primer disco homónimo publicado en las plataformas de streaming, con canciones que van del folk acústico al grunge ortodoxo y producido por Jack Endino, hombre clave de la escena de Seattle en los 90. También forman parte del grupo Bubba Dupree (de Void y Hater), Jennifer Johnson y Jillian Raye (de Giants In The Trees).

Sexto Gran Rex confirmado para Jorge Drexler

El cantautor uruguayo sigue agregando fechas en Buenos Aires: con las funciones del 6, 7, 8, 13 y 14 de mayo agotadas, ahora suma una actuación para el 15 de ese mismo mes. La excusa será presentar en sociedad Tinta y tiempo, el álbum que Drexler se apresta a publicar el 22 de abril. De ese disco ya conocemos “Cinturón blanco”, el single adelanto que -dice el comunicado de prensa- “nos transporta a un imaginario luminoso y lleno de esperanzas”.

La Mississippi celebra cien Trastiendas

El grupo de Ricardo Tapia anunció su presentación número 98 y 99 en el reducto de San Telmo para el 22 y 30 de abril, y además ya dejó prometida la centésima Trastienda de su historia para el mes de mayo. La banda retomó sus shows en el local de Balcarce 460 en febrero y también pasó por el Festival Pergamino Blues y por la primera noche de Cosquín Rock 2022, en el espacio La Casita del Blues.

Rusherking llega al Luna Park

El artista de música urbana se presentará en el Palacio de los Deportes porteño el 4 de junio. Su crecimiento en convocatoria es evidente: durante 2021 recorrió buena parte del país y cerró el año con un Gran Rex colmado. Ahora desembarca en el mítico escenario de Bouchard y Corrientes con nuevo single: “NOW”, un dueto con Tiago PZK en el que incursionó de lleno en el género R&B.