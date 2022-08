En los charts: del furor por Olivia Newton-John al récord de Drake (otra vez), por encima de The Beatles

La evocación y hasta la tristeza muchas veces puede ser traducida en números. Especialmente cuando están relacionadas a personas muy famosas. Días después de su muerte (ocurrida el 8 de agosto pasado), las canciones de Olivia Newton-John crecieron en ventas digitales seis mil por ciento y el streaming aumentó un 615 por ciento (de 1.6 millones a 10.2 millones de reproducciones en diversas plataformas). “You’re the One That I Want” (1.9 millones de reproducciones) fue de su catálogo el que más sonó en los Estados Unidos, delante de “Hopelessly Devoted to You”. Además este tema sorprendió en los charts de música country, universo en el que nunca había tenido tan buena performance.

La noticia de su partida, a los 73 años, se convirtió en una especie de vuelta al pasado, a las canciones de Grease, aquel musical del cine que protagonizó junto a John Travolta y a otros temas de su carrera.

En los Estados Unidos, Newton-John obtuvo cinco primeros puestos del Hot 100 y 15 del Top 10 entre 1974 y 1984. También lideró la lista de álbumes Billboard 200 en dos ocasiones, con “If You Love Me Let Me Know” (de 1974) y “Have You Never Been Mellow” (1975). Y no fueron sus últimos logros. Su versión de “Physical”, de principios de la década del ochenta, alcanzó el primer puesto en la lista de ventas y allí se quedó durante diez semanas. Ahora hay otros temas de su repertorio que resultaron ser los más buscados por el público. Y, sin duda, el repertorio de Grease se impuso, con su súper hit a la cabeza: “You’re the One That I Want”

Pero no es el único. Porque el martes, Coldplay decidió recordarla con una versión acústica, durante uno de sus recitales en el estadio Wembley de Londres, dentro del marco de su gira Music of the spheres (la misma que llegará a la Argentina en octubre). Lo hizo con “Summer Nights”, también de Grease, en una zapada junto a Natalie Imbruglia y Jacob Collier.

La semana dio otras sorpresas en el mundo de los números de la industria de la música. Drake (o su equipo de producción) parece tener cierta obsesión con The Beatles. No con sus canciones sino con sus números. El rapero y cantante canadiense destronó a la banda inglesa de otros de sus podios que fueron récord. Esta vez, con el tema “Staying Alive” (DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby), un guiño (¿o mueca?) al “Stayin’ Alive de Bee Gees. Esto le permitió a Drake alcanzar el récord de 31 temas dentro del TOP 5 de Billboard. Hasta ahora, el liderazgo lo tenían The Beatles, pero no es la única vez que el rapero se impone. En 2018, cuando publicó su álbum Scorpion, Drake ya había superado a John, Paul, George y Ringo en el número de singles que alcanzaron el Top 10 de los Estados Unidos. Con esa producción también tuvo de manera simultánea siete canciones en el Billboard Top 10. Para festejar su éxito se había tatuado una imagen de la famosa fotografía de los Beatles cruzando la calle Abbey y con él delante, saludándolos, como quien con arrogancia sobrepasa al que estaba primero en una carrera.

Es lógico pensar que de la manera como actualmente se consume música, los artistas de las nuevas generaciones puedan superar los récords del cuarteto de Liverpool. Pero, en 2018, Rihanna los destronó de otro podio. Con 30 años, la cantante logró, luego de lanzar “Work”, junto a Drake, mantenerse en lo más alto del Billboard Hot 100 Charts, durante 60 semanas. Eso fue gracias a 14 canciones que llegaron a ese lugar y “Work” resultó la frutilla del postre. Sin embargo, vale aclarar que The Beatles no hacían “feat.”. Su mérito era todo propio. En el caso de Rihanna, varios de esos catorce éxitos fueron compartidos.

Mientras tanto, en las listas de la principal plataforma de reproducción digital de canciones, no se observan mayores novedades. Bizarrap sigue liderando un Top 10 global en el que también se destacan Bad Bunny, Harry Styles y Kate Bush.

Estos son los artistas más escuchados durante la última semana en Spotify, en España y varios países de América latina (los datos fueron recopilados por la agencia Associated Press).

Ranking global

1.- ”Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52″ - Bizarrap, Quevedo

2.- “As It Was” - Harry Styles

3.- “Me porto bonito” - Bad Bunny, Chencho Corleone

4.- “Tití me preguntó” - Bad Bunny

5.- “Running Up That Hill (A Deal With God)” - Kate Bush

6.- “Despechá” - Rosalía

7.- “Efecto” - Bad Bunny

8.- “Glimpse of Us” - Joji

9.- “Ojitos lindos” - Bad Bunny, Bomba Estéreo

10.- “Bad Habit” - Steve Lacy

Argentina

1.- “Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52″ - Bizarrap, Quevedo

2.- “Gyvenchy” - Duki

3.- “Tu turrito” - Rei, Callejero Fino

4.- “La bachata” - Manuel Turizo

5.- “Cómo dormiste?” - Rels B

6.- “Despechá” - Rosalía

7.- “Me porto bonito” - Bad Bunny, Chencho Corleone

8.- “Tití me preguntó” - Bad Bunny

9.- “Ojitos lindos” - Bad Bunny con Bomba Estéreo

10.- “Ojalá” - María Becerra

Chile

1.- “Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52″ - Bizarrap, Quevedo

2.- “Marisola” - Stars Music Chile, Cris Mj, Standly

3.- “Me porto bonito” - Bad Bunny, Chencho Corleone

4.- “Efecto” - Bad Bunny

5.- “Ultra solo (remix)” - Polimá Westcoast, Pailita, Feid, Paloma Mami, De La Ghetto

6.- “La terapia” - Young Cister

7.- “Ojitos lindos” - Bad Bunny con Bomba Estéreo

8.- “Moscow Mule” - Bad Bunny

9.- “Tití me preguntó” - Bad Bunny

10.- “Despechá” - Rosalía

Colombia

1.- “Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52″ - Bizarrap, Quevedo

2.- “Me porto bonito” - Bad Bunny, Chencho Corleone

3.- “Efecto” - Bad Bunny

4.- “Normal” - Feid

5.- “Si te la encuentras por ahí” - Feid

6.- “Tití me preguntó” - Bad Bunny

7.- “Ojitos lindos” - Bad Bunny con Bomba Estéreo

8.- “Ferxxo 100′' - Feid

9.- “Moscow Mule” - Bad Bunny

10.- “Provenza” - Karol G

España

1.- “Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52′' - Bizarrap, Quevedo

2.- “Despechá” - Rosalía

3.- “La bachata” - Manuel Turizo

4.- “Sin señal” - Quevedo, Ovy On The Drums

5.- “Tití me preguntó” - Bad Bunny

6.- “Me porto bonito" - Bad Bunny, Chencho Corleone

7.- “Tarot” - Bad Bunny con Jhay Cortez

8.- “La llama del amor” - Omar Montes, Jairo deRemache

9.- “Memorias” - Mora, Jhay Cortez

10.- “Si te la encuentras por ahí” - Feid

México

1.- “Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52′' - Bizarrap, Quevedo

2.- “Me porto bonito” - Bad Bunny, Chencho Corleone

3.- “Tití me preguntó” - Bad Bunny

4.- “Efecto” - Bad Bunny

5.- “Ojitos lindos” - Bad Bunny con Bomba Estéreo

6.- “Moscow Mule” - Bad Bunny

7.- “Provenza” - Karol G

8.- “El rescate” - Grupo Marca Registrada, Junior H

9.- “Party” - Bad Bunny con Rauw Alejandro

10.- “Ojos marrones” - Lasso