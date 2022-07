Kate Bush explicó el significado de “Running Up That Hill”, la canción que se volvió un éxito “vintage” gracias a Stranger Things

La cuarta temporada de Stranger Things puso en el radar de millones de personas una canción lanzada en 1985 que, de repente, se convirtió en uno de los temas más escuchados en las plataformas digitales. Se trata de “Running Up That Hill (A Deal With God)”, de la icónica cantante británica Kate Bush, quien no puede creer lo que sucede.

Durante una entrevista radial, la artista explicó el significado detrás de la canción, la cuál logró encabezar listas de éxitos a lo largo de todo el mundo 37 años después de su lanzamiento. “ Pensé que la canción llamaría la atención, pero nunca imaginé que sería algo así. Es muy emocionante ”, expresó en diálogo con el programa Woman’s Hour de BBC Radio 4. “De verdad es impactante, ¿no? todo el mundo se ha vuelto loco”, agregó emocionada.

Bush también le explicó a su joven y nueva audiencia la historia que se esconde el tema. “Me gusta mucho que la gente escuche una canción y tome de ella lo que quiera, pero originalmente fue escrita pensando en un hombre y una mujer intercambiando posturas entre sí, incorporando lo que pasaba desde el otro lado”, contó.

Kate Bush - Running Up That Hill

La británica también reveló que en un principio el título de la canción iba a ser otro. “Se llamaba ‘Un trato con Dios’, pero creo que desde la compañía discográfica estaban preocupados de que con ese nombre no lo reprodujeran en la radio”, recordó. “Tenían miedo que la gente sintiera que era un título sensible”, culminó.

“Running Up That Hill” es el primer corte del álbum Hounds of Love. Ya desde su lanzamiento estuvo bien aspectado: se posicionó como una de los diez temas más escuchados en el Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Australia, Bélgica y Alemania. El tema encabezó, luego del estreno de la cuarta temporada, el podio de los más escuchados en iTunes y miles de adolescentes en todo el mundo corrieron a las redes para comentar sobre la canción. También se convirtió en uno de los más escuchados en Spotify y en YouTube y, además, de acuerdo a lo comunicado por Billboard, las búsquedas de la canción subieron en un 800% durante los últimos dos días.

Stranger Things 4: una canción clave en la trama se convirtió en la más escuchada 37 años después de su lanzamiento Netflix

Días atrás, Bush publicó una declaración a través de su página web para agradecer a la producción de Stranger Things por haber sido artífice del renovado interés por la canción. “Es posible que hayas escuchado que la primera parte de la nueva serie fantástica y apasionante de Stranger Things se lanzó recientemente en Netflix”, comenzó a explicar en el sitio. Luego, siguió: “Presenta la canción, ‘Running Up That Hill’, a la que los jóvenes fanáticos que aman el programa le están dando una nueva vida. ¡A mí también me encanta!”.

“Debido a esto, ‘Running Up That Hill’ está en las listas de éxitos de todo el mundo y ha entrado en las del Reino Unido en el puesto número 8″. A su vez, se animó a mostrar toda su felicidad y consideró que “todo esto es realmente emocionante”. Finalmente, la artista le dedicó un agradecimiento a los fanáticos de la serie y brindó un guiño a sus creadores: “Muchas gracias a todos los que han apoyado la canción. Espero con gran expectación el resto de la serie en julio”.

La importancia de “Running Up That Hill” en la trama de Stranger Things (¡Alerta de spoilers!)

Stranger Things 4 NETFLIX

“Running Up That Hill” se escucha por primera vez mientras Max (Sadie Sink) camina por los pasillos de su colegio con sus walkman puestos, completamente ensimismada en sus pensamientos. Capítulos más tarde, Dustin (Gaten Matarazzo) descubriría que esa canción, la favorita de Max, tiene el poder de salvar a su amiga y mantenerla alejada del poder de Vecna, el malvado más malvado de la serie.

En las redes sociales, los usuarios elogiaron la canción: “Sin spoilers, pero ese momento al final del episodio 4 con Max y el uso de Kate Bush corriendo cuesta arriba fue jodidamente glorioso. Una de las mejores escenas en la historia de Stranger Things”, escribió un espectador. “En este punto, ‘Running Up That Hill’ va a estar en mi Spotify envuelto...”, señaló otro.