En fotos: de la peculiar cartera de Mirtha Legrand en un evento solidario al detalle patriótico de Natalia Oreiro

Chiquita fue la invitada de lujo en la noche de Moda Argentina X la vida, mientras que la actriz uruguaya se lució en la premier de su película

Mirtha Legrand en su llegada a la gala de Moda Argentina X LA VIDA, en el Hipódromo de Palermo
Anoche, en el Hipódromo de Palermo, Mirtha Legrand dijo presente en la tercera edición del evento solidario Moda Argentina X LA VIDA, donde las marcas de moda más importantes del país se unen para colaborar con la Asociación Argentina de Oncología Clínica. La diva ingresó acompañada por el Dr. Matías Chacón y su histórico asesor de vestuario Héctor Vidal Rivas
Iván de Pineda, host de la velada junto a Vero Lozano, se acercó a saludar a Chiquita y le entregó un prominente ramo de flores en agradecimiento por su apoyo y su participación en esta causa solidaria
La reina de la televisión posó para las cámaras junto a un minibolso negro con la estampa de un corazón rojo que representa el lema de la campaña, "X la vida"
Julián Weich se mostró con una de las remeras que forman parte de la campaña solidaria. Hay dos modelos diferentes, y un tercero para niños, que se encuentran a la venta en las tiendas de las 60 marcas participantes
Lo mismo hizo Horacio Cabak, presente en el Hipódromo. Los fondos recaudados se destinan a la formación educativa de especialistas en oncología de todo el país para estimular la investigación y ayudar a fomentar la prevención y detección temprana de la enfermedad
Para la conducción del evento, Vero Lozano lució una camisa con detalles bordados y mangas a rayas, y un pantalón wide leg blanco que completó con stilettos en verde
La exmodelo y conductora Priscila Crivocapich, pareja de Roberto García Moritán, dijo presente con un conjunto total denim y zapatillas urbanas
Luego, Crivocapich se colocó una de las remeras de la campaña con tres corazones estampados y posó nuevamente para los fotógrafos
Sofía Maccagi optó por un vestido lencero de Verónica de la Canal con un blazer oversized
Liliana Parodi, exgerente de programación de América, aportó un toque sofisticado con una monoprenda de piernas anchas y escote vértigo que llevó con una camisa de guipur debajo y completo con un blazer sastrero con hombreras
Celeste Montanari se decantó por el rojo con un look de Adriana Costantini
El cierre musical del evento solidario estuvo a cargo de la banda de cumbia Agapornis
Un detalle albiceleste

Natalia Oreiro en el estreno de Una noche sin mí, la ópera prima de María Laura Berch y Laura Chiabrando que la tiene como protagonista. La actriz apeló a su costado fashionista característico con un diseño de La Aldi Vega, un proyecto de indumentaria sostenible que se abastece de los descartes textiles de distintos talleres vecinos. ¿El detalle que llamó la atención? La escarapela que llevó en su pecho
Mercedes Morán dijo presente para acompañar el lanzamiento del film, que ayer llegó a las salas del país, en Cine Arte Cacodelphia
María Laura Berch y Laura Chiabrando, las directoras de la película
