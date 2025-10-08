Entramos a la fiesta. Todas las fotos, los invitados y los looks al detalle de la gala de Fundaleu

La fiesta de Fundaleu se tiñó de rosa en honor a sus bodas de rosas, los 26 años que celebra la noche solidaria más esperada de Buenos Aires. Un clásico del calendario social que reúne a Mirtha Legrand y a Susana Giménez, nuestras estrellas absolutas. Y también a hombres de negocios, deportistas, diseñadores, modelos, artistas… El equipo de celebrity waiters contó esta vez con 33 famosos, siempre entre ellos, el infaltable Facundo Arana, uno de los pacientes más agradecidos con la institución fundada hace 70 años por el doctor Alfredo Pavlovsky.

La entrada triunfal de Mirtha Legrand al Alvear Palace Hotel escoltada por su amigo Héctor Vidal Rivas y el relacionista público Wally Diamante Tadeo Jones

Eduardo Cohen, dueño del anticuario Arita que donó las joyas que se subastaron, escoltó a Susana Giménez con su caniche Tinto en brazos. La diva llevó un vestido de Manuel González y sandalias de Chanel Tadeo Jones

Juana Viale, una de las famosas que oficiaron de camareras por una noche, con un strapless con cola del diseñador Gino Bogani, compartió mesa con directores y ejecutivos del Banco Macro Tadeo Jones

Elina Costantini también eligio un vestidazo de Gino Bogani con escote profundo y gran cola Tadeo Jones

ENTRE LAS MESAS

Después de un cóctel y un primer pasamanos de saludos y desfile de looks (se vieron algunos de Bogani, Adot, Ménage à Trois y etiquetas internacionales como Oscar de la Renta), los invitados pasaron al Salón Versailles, ambientado con el ojo entrenado de Javier Iturrioz, que puso espectaculares arreglos florales y velas e iluminó en rosa tenue. Andrea Frigerio y Guillermo Andino, los históricos maestros de ceremonia, presentaron a los mozos en orden alfabético, con el delantal negro bordado con la leyenda One618 (una compañía que brinda asesoramiento financiero), uno de los tantos proyectos del incansable Eduardo Costantini.

Lucas Bocchino y Andrea Frigerio (conductora de la gala junto a Guillermo Andino), con un diseño de paillettes de Ménage à Trois y joyas de Jean-Pierre Tadeo Jones

María Susini y Facunto Arana. El actor es uno de los infaltables en las galas benéficas de Fundaleu Tadeo Jones

Barbie Simons –vestida por Laurencio Adot– se toma una selfie con su amiga Zulemita Menem, que fue sin su novio, Rodolfo D’Onofrio Tadeo Jones

Marcelo Devoto, miembro del consejo de administración de Fundaleu, junto a su mujer Dolores Cáceres, que lució un vestido de Laurencio Adot Tadeo Jones

Dos modelos divertidas, en la pista de baile: Ginette Reynal y Anamá Ferreira Tadeo Jones

Víctor Savanti, presidente de Fundaleu, junto a su mujer, Alicia Zanotti de Savanti. Detrás de ellos, Enia González Estrada Tadeo Jones

Hernán Piquín dio la nota y entró haciendo giros de ballet. Natalia Graciano, la ex top model de los 90, despertó suspiros con un vestido de encaje, de su marca Merci Beaucoup. Susana (al rojo vivo, con boa y anteojos negros; compartió la mesa de Arita, con Eduardo Cohen y Marley, entre otros) y Mirtha (se sentó en la mesa del hotel Costa Galana, con Claudia Álvarez Argüelles, el inversor Claudio Zuchovicki y el embajador español Joaquín de Arístegui) fueron las últimas en ingresar.

La periodista Débora Plager, vestida por Laurencio Adot, posa consu marido, José Luis Pagano Tadeo Jones

Natalia Graciano entra al salón Versailles del hotel Alvear con su delantal de camarera honoraria sobre un sensual diseño de su propia marca, Merci Beaucoup Tadeo Jones

Juana Viale visitó la mesa de su abuela, Mirtha, y saludó a la empresaria Claudia Álvarez Argüelles Tadeo Jones

El bailarín Hernán Piquín se presentó en su rol de celebrity waiter de la gala con unos pasos de ballet en medio de la pista Tadeo Jones

Entonces, se sirvió el primer plato: carpaccio de salmón marinado, tartare de ananá y alcaparras, quenelle de palta, huevos de codorniz y emulsión de azafrán. Hubo raspadita con premios y unos tímidos movimientos en la pista de baile, animada por Elina y Eduardo Costantini, Facundo Arana y María Susini, Benito Fernández, Ginette Reynal, Fabián Zitta, Soledad Solaro…

Elina y Eduardo Costantini se lucieron en la pista de baile Tadeo Jones

Ana Rusconi, con un diseño de Oscar de la Renta de tul y lentejuelas XL Tadeo Jones

El chef Donato de Santis sigue el ritmo de la música de los 80 Tadeo Jones

Chiquita, una estrella que siempre apoya las campañas de Fundaleu, con un diseño de Iara en encaje bordado con lentejuelas Tadeo Jones

Marcelo Devoto le agradeció a su amigo, Eduardo Costantini, su gran contribución a Fundaleu

Iván de Pineda condujo la subasta solidaria con gracia y elegancia

El periodista deportivo Enrique “Quique” Wolff y su hija, Wendy Tadeo Jones

FUTURO Y DESPUÉS

Iván de Pineda, otro incondicional con la causa, dirigió la subasta: el Momento Arita, donado por Eduardo Cohen. Se consiguieron 102 millones de pesos gracias a Marcelo Devoto, miembro del consejo de Fundaleu, que compró un trío de alhajas e invitó a Costantini y a Damián Pozzoli, director titular de Banco Macro, a multiplicar los millones.

A sus jóvenes 93 años, Víctor Savanti, presidente de Fundaleu desde el 2000, ya había anunciado un rato antes el masterplan: un nuevo edificio que duplicará la superficie del actual y marcará un antes y un después en la medicina oncohematológica. También había agradecido la generosidad de cada donante (“que nos impulsa a seguir creciendo”, dijo) y el compromiso ejemplar de Luis Uberman, un paciente que está eternamente agradecido a Fundaleu y donó el edificio y también abraza la beca Uberman, para que las enfermeras se perfeccionen, ya que la evolución de la oncología implica continua actualización.

Belén Ferreyra, novia del peluquero Claudio Cerini, baila con el diseñador Fabián Zitta Tadeo Jones

Soledad Solaro y Benito Fernández, con el smoking de rigor, pero con camisa naranja. La modelo llevó un vestido de paillettes multicolores diseñado por él Tadeo Jones

Larisa Andreani, presidenta de la Fundación Arteba, asistió con su marido, Lucas Perkins

Javier Iturrioz –responsable de la ambientación del salón– junto a Natalia Graciano Tadeo Jones

CABARET DE MEDIANOCHE

Con el plato principal (lomo de ternera, laminado de milhojas de papa, trufa y salsa de hongos) se sucedieron los brindis con vinos y espumantes de Luigi Bosca y luego hubo un show de la cantante Lucía Tanco, que entonó “Cabaret” y “New York, New York”. La mousse de chocolate con helado de frutos rojos antecedió el baile final. Pasadas las doce y media, el éxito flotaba en el aire, en la pista se sacudían los más entusiastas y la noche rosa cantaba las hurras de otra gran misión cumplida.

La ex modelo Dolores Trull y su marido, Alejandro Pueyrredón Tadeo Jones

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, con su mujer, la médica epidemióloga Silvana Figar Tadeo Jones

El ex crack de River Leonardo Ponzio, junto a su mujer, Celeste Pumpido, hija de Nery Pumpido, quien fue arquero de la selección argentina

La modelo Sofía “Jujuy” Jiménez –con un vestido de Fabián Zitta y joyas de Cipriano– junto a su hermana Pilar Tadeo Jones