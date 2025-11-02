Rating. De la vuelta de Escape Perfecto a la picante mesaza de Mirtha Legrand

Telefe ganó el mes de octubre con 6.8 puntos de rating y obtuvo una diferencia de 2.9 sobre eltrece que cosechó 3.9. En tercer lugar quedó América TV con 2.0, seguido de el Nueve con 1.7, la TV Pública y Net TV con 0.2 empataron y el último puesto con 0.1 punto, fue para Bravo TV. Desde su estreno, MasterChef Celebrity es el programa número uno de la televisión y lidera las noches con un promedio de 67.86% de share y 14.8 puntos. Sin embargo, lejos de relajarse, el canal que acaba de ser vendido sigue proponiendo alternativas para atraer al público. Este sábado volvió a la pantalla de Telefe Escape Perfecto, el ciclo de entretenimientos que conduce Iván de Pineda, junto a la China Ansa.

Pasadas las 21.10 comenzó con un piso de 4.9 puntos que le dejó la película Nueve Reinas. En eltrece el film 007 sin tiempo para morir se impuso con picos de 5.1. No es la primera vez que el cine le da buenos resultados en materia de rating al canal que comanda Adrián Suar. A las 21.30 arrancó La noche de ML con la clásica presentación de Mirtha Legrand. La diva recibió en su “mesaza” a Diego Santilli, Debora Plager, Luciana Geuna e Iliana Calabró. La cena comenzó con un piso de 3.2 puntos y logró que Escape Perfecto pase al frente con 5.1. La primera dupla que compitió fue la de Momi Giardina y Santiago Talledo. Los integrantes de Luzu decidieron jugar por el carro de entretenimientos, el actor respondió las preguntas y la humorista fue la que corrió dentro de la jaula. Pero la pareja debutante no tuvo suerte ya que respondió mal en una instancia clave y quedó eliminada.

Los invitados a la Mesa de Mirtha Legrand

En eltrece, Iliana Calabró contó detalles del embarazo de la pareja de su hijo: “Toda la familia está feliz, mi mamá asumió que va a ser bisabuela pero sobre todo le sorprendió que su hija vaya a ser abuela. Me voy a ir a Brasil porque ellos viven allá, esperan el bebé para enero y me voy a instalar allá hasta que nazca”. Y Mirtha fiel a su estilo, le preguntó si se habían arreglado con su hermana. “Con Marina nos unió la familia, yo un poco le tiré de la oreja, fue lo que me surgió en ese momento. Nos necesitábamos, estamos muy felices”, respondió la actriz. Por su parte, Santtilli habló del triunfo de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. “Tu anterior mujer como te dio”, le comentó picante la diva de los almuerzos al diputado electo, en referencia a las críticas que recibió de su expareja Nancy Pazos. “No se puede ganar en todos lados. Yo tomé una decisión de vida, para mí el respeto a la madre de mis hijos es absoluto. Nunca hablé y nunca hablaré. Los que terminan sufriendo son los chicos, por eso para mí es clave mantener ese respeto”, respondió con una sonrisa el dirigente. La mesa de eltrece se mantuvo entre los 3.5 y 4.6 puntos, segunda en la franja. En tercer lugar se ubicó Secretos Verdaderos, de Luis Ventura con un pico de 1.4.

Nati Jota y Damián Betular participaron de Escape Perfecto

En Escape Perfecto, llegó el turno de Catherine Fulop y Marley que fueron por la moto. En esa instancia la pantalla de Telefe subió a 5.8. Luego de responder seis preguntas, la dupla ganó la moto y una cantidad de premios que totalizaron $6.337.300. La pareja decidió retirarse con lo obtenido. Roberito Funes Ugarte y Paulo Kablan se animaron a entrar a la jaula para competir por el carro a todo ruedas pero al poco tiempo quedaron eliminados ya que el periodista de A la Barbarossa no pudo cruzar la puerta, en uno de los desafíos, y quedó encerrado. Finalmente, Nati Jota junto a Damián Betular compitieron por el carro de entretenimientos. Después de responder seis preguntas de manera correcta, lograron sacar el premio y se llevaron $5.978.700.

Según las nuevas cifras que arroja la medidora Kantar Ibope Media, más de 425.000 individuos seguían el ciclo de Telefe versus 325.000 que veían la mesa de Mirtha Legrand. Escape Perfecto se impuso en la noche del sábado con un pico de 6.4 puntos, mientras que La noche de ML cosechó una marca máxima de 4.6.