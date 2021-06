Entre insultos, Roger Waters rechazó un ofrecimiento de Mark Zuckerberg

Roger Waters siempre es noticia. Y esta vez porque rechazó una abultada suma de dinero del creador de Facebook , Mark Zuckerberg, para promocionar Instagram con uno de sus grandes éxitos. El exbajista, cantante y compositor de las mayores obras de Pink Floyd también hizo público ese ofrecimiento, aunque no reveló la suma de dinero con la que había sido tentado, para ceder los derechos de “Another Brick in the Wall, Pt. 2”. El dato fue revelado durante una conferencia de prensa que dio en favor de la libertad de Julian Assange, el creador Wikileaks, y reproducido por el medio mexicano La Jornada.

“Esto es algo que puse en mi carpeta, ahora que venía para acá -dijo Waters-. No tienen idea de lo que es. Nadie la tiene, porque lo recibí por Internet esta mañana. Es el pedido para tener el derecho de usar mi canción ‘Another Brick in The Wall 2′, en una película promocional de Instagram. Entonces, esto es una misiva de Mark Zuckerberg para mí. Llegó esta mañana con el ofrecimiento de una enorme suma de dinero. Y la respuesta es: ‘Fuck You. De ninguna manera’. Solamente menciono esto porque se trata de su insidioso movimiento para hacerse cargo de absolutamente todo. Así es que aquellos de nosotros que tenemos un poco de poder, y yo tengo un poco, al menos en cuanto al control de mis canciones [diremos] ¡No seré parte de esta porquería Zuckerberg!”

Waters también leyó parte de la carta: “Te damos las gracias por considerar este proyecto. Sentimos que el sentimiento esencial de esta canción sigue vigente y es hoy necesaria, lo cual tiene que ver con su atemporalidad”. Luego, reflexionó sobre ese pedido: “Y sin embargo, la quieren usar para que [las plataformas] Facebook e Instagram sean más poderosas de lo que ya son, para que sigan censurando a todos los que estamos en esta sala y así evitar que se sepa la historia de Julian Assange. No, nunca más. ¿Cómo fue que un día [Mark Zuckerberg] comenzó diciendo: ‘esta chica es bonita, le daremos una puntuación de 4 o 5 puntos y a esta otra que es fea le daremos 1′? ¿Cómo fue que obtuvo ese poder y se convirtió en uno de lo idiotas más poderosos del mundo?”.

LA NACION