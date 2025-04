Erreway: cuándo se ponen a la venta las entradas para el regreso del grupo a Buenos Aires

Con el título ¡Juntos otra vez!, Camila Bordonaba, Felipe Colombo y Benjamín Rojas vuelven a subir al escenario como Erreway. El 16 de septiembre llegarán al Movistar Arena.

Las entradas estarán disponibles desde el viernes 11, a las 10 de la mañana. Un día antes habrá una preventa con Tarjeta Naranja.

Erreway es la banda que hace más de dos décadas surgió del programa televisivo Rebelde Way, de Cris Morena. Fue una serie adolescente que se desarrollaba bajo las restrictivas reglas académicas de la Elite Way School.

El formato original del grupo incluyó a Luisana Lopilato, pero cuando se anunció el regreso del grupo la actriz grabó un video que subió a sus redes para aclarar que no podría ser parte de la gira porque tenía varios compromisos en la pantalla para 2025.

“La noche de estreno en Chile estuvo cargada de momentos inolvidables -reseñó la productora que lleva adelante este regreso-. El público llenó el estadio con globos amarillos y fan actions llenas de emoción, mientras en el escenario, los protagonistas no pudieron contener las lágrimas. ‘Ustedes hicieron que vuelva’, dijo Camila, visiblemente conmovida ante la emoción y nostalgia presente en el público. Un público en el que no solo estaba presente la generación que creció con Erreway, sino que ahora, estaban acompañados por sus hijos y sus padres, convirtiendo el show en un espectáculo que cruza generaciones. Con este show histórico, Erreway dio el puntapié inicial a su exitosa primera gira en más de 20 años. En estas presentaciones, miles de personas disfrutarán en vivo nuevamente los grandes éxitos de pop rock como ‘Bonita de más’, ‘Será porque te quiero’, ‘Sweet baby’, ‘Que se siente’ y ‘Memoria’, entre otros más que siguen latentes en todos los corazones. No hay dudas que este show será un momento sin precedentes, con la emoción a flor de piel."

Pero para que pueda disfrutarlos el público argentino habría que esperar hasta septiembre. Erreway tiene aún casi quince conciertos por delante en distintos escenarios de América Latina y Europa.

El primer concierto fue el 28 de marzo último, en el Movistar Arena de Santiago de Chile. En abril la agenda de Erreway tiene actuaciones programadas en Montevideo, Quito y Guayaquil. Para mayo hay cuatro funciones en Lima. Entre junio y julio cruzará el Atlántico para cantar en Barcelona, Madrid y Atenas. Y recién dos meses después recalarán en Buenos Aires.

“ La felicidad que tengo es absoluta. Salir a girar con mis amigos. Nos vemos por ahí ”, dijo Benjamín Rojas. “Gracias, gracias siempre por el cariño y la paciencia. Estamos muy emocionados. Nos vemos pronto”, agrega Felipe Colombo.

Erreway se formó en 2002 durante la grabación de la telenovela. A lo largo de su carrera, el cuarteto obtuvo un gran reconocimiento, tanto en Argentina como en Latinoamérica y Europa, donde recorrieron República Dominicana, Ecuador, Uruguay, Perú, Panamá, Paraguay, Chile, Costa Rica, además de Israel y España. Luego de dos años viajando por diferentes países, los integrantes decidieron seguir cada uno su rumbo, despidiéndose de los escenarios hasta el 2007, cuando regresaron a España tres de sus integrantes: Camila, Felipe y Benjamín, para volver a tocar en vivo ante miles de personas las canciones de que se convirtieron en hits, más los temas del último álbum, Memoria.

En todo ese tiempo lanzaron 3 álbumes de estudio: Señales (2002), Tiempo (2003) y Memoria (2004). También se editaron álbumes en vivo Erreway en Israel, en 2004, Erreway en concierto y El disco de Erreway ambos en 2006, y Erreway: Box set en 2007.

Durante 2004, debutaron en la pantalla grande con su propia película Erreway: 4 caminos, marcando el cierre de la historia luego de haber culminado las grabaciones de la telenovela.

Después de unos años publicaron Erreway: Grandes éxitos, en 2020 llegó Erreway: Remixes + inéditos” y en 2021 Vuelvo, ya en formato trío, con Camila, Felipe y Benjamín.

LA NACION