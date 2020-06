Esteban Morgado y su hija Julia celebran el Día del Padre por streaming

Esteban y Julia Morgado

El próximo 21 de junio a las 18, desde Buenos Aires, iniciando el invierno del hemisferio sur y el Día del Padre en Argentina, el dúo de Esteban y Julia Morgado, recrearán en familia aquellos fogones compartidos en vacaciones y con amigos, pero esta vez con su público a un click de distancia desde Ticket Hoy (tickethoy.com) con su show Eterna y vieja juventud .

El maestro Morgado, uno de los más destacados guitarristas argentinos y Julia (también parte del dúo @CumbiaNenaOk), luego de su primer disco juntos, van a disfrutar este encuentro con un show virtual y a la carta, puesto que el repertorio será conformado por canciones elegidas por el público.

El recital será transmitido en vivo desde TicketHoy.com, desde donde se pueden adquirir los accesos para que los seguidores de Morgado, puedan sumarse desde cualquier lugar del planeta.

"Ya estrenamos nuestro primer show que fue privado con 500 personas compartiendo con nosotros un momento que fue único para nosotros", comentó Esteban Morgado quien destacó que, "si bien las redes y los espacios digitales no han sido un lugar natural para mí, la experiencia que tuvimos fue fabulosa, con un público genial que participó no solo chateando y brindando sus aplausos virtuales, sino eligiendo el repertorio y los géneros musicales que abordamos. Sin duda que entre los cambios de hábito que la pandemia nos generó, lejos de distanciarnos, nos está dejando un acortamiento de la distancia digital que no deja de sorprenderme".

Por su parte, la bella voz de Julia Morgado va cobrando cada vez mayor relevancia en los escenarios. Joven talento a tener muy en cuenta.

La producción general de los shows de Morgado son realizadas en conjunto por Cuesta Arriba Producciones, Mazalán Producciones con el apoyo de Faro Latino, y la transmisión de Live-Media.TV, con el objetivo de generar eventos cálidos y familiares.

Una buena propuesta para estos tiempos que obligan al espectador a reconvertirse como tal y a disfrutar de diferentes propuestas artísticas a través de teléfonos celulares, computadoras, o televisores inteligentes.ß