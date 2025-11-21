María Becerra fue elegida Mujer del Año por una reconocida revista internacional

María Becerra atraviesa un cierre de 2025 marcado por logros que consolidan su gran momento profesional. Mientras cuenta los días para sus esperados recitales en River Plate, la artista suma un nuevo hito que la posiciona también como referente de estilo: Glamour España la eligió para protagonizar su portada y la distinguió con el título de “Mujer del año”, un reconocimiento que refuerza su impacto tanto dentro como fuera de la música.

María Becerra: protagonista de la portada de Glamour España y nombrada “Mujer del Año” (Foto: Instagram @glamourspain)

En la producción, María Becerra apostó por un estilo más romántico y delicado que en otras ocasiones. En una de las tomas apareció con un conjunto off white compuesto por un top tejido de espalda descubierta con finas tiras cruzadas y una falda larga con pliegues y volados que aportaban movimiento.

Un hito en su carrera: destacada por Glamour España por su estilo e influencia (Foto: Instagram @mariabecerra)

Luego, la artista cambió completamente de look y posó con un vestido corto de encaje blanco semitransparente, con detalles de red en el escote, apliques florales y mangas tres cuartos. Para reforzar la elegancia del outfit, sumó stilettos negros clásicos que contrastaban con la suavidad del diseño.

La artista fue reconocida por la revista española como una de las figuras jóvenes más influyentes (Foto: Instagram @mariabecerra)

En otra de las imágenes mostró otra faceta: llevó un top confeccionado con pequeñas chapas metálicas plateadas, una propuesta más audaz que combinó con una rosa blanca en la mano y una mirada directa a cámara. Todos los estilismos estuvieron acompañados por un beauty minimalista: cabello lacio y raya al medio, más un maquillaje en tonos neutros.

Su presencia en la revista causó furor entre sus seguidores (Foto: Instagram @mariabecerra)

Además de lucir cada uno de los looks de la producción, la artista también dio detalles de Quimera, su nuevo disco. En la charla con la revista, contó que este nuevo proyecto la atravesó por completo y significó un camino de mucho aprendizaje. “Fue un proceso muy enriquecedor a nivel artístico, profesional, emocional y personal”, aseguró.

Quimera: el nuevo álbum de María Becerra

María Becerra presenta Quimera, su tercer álbum (Foto: Instagram @mariabecerra)

María Becerra volvió a escena con Quimera, su tercer álbum de estudio y, según ella misma reconoció, el proyecto más ambicioso y sincero que creó hasta ahora. Pasaron tres años desde su último disco y este regreso la encuentra en un momento distinto, con una propuesta mucho más profunda y cargada de identidad, que refleja un proceso artístico y personal completamente renovado.

Antes de dar forma a Quimera, la cantante tenía otro disco terminado: canciones grabadas, ideas definidas y un rumbo claro. Sin embargo, atravesó meses intensos en lo emocional que transformaron por completo su forma de crear. “Todo lo que escribía me dolía. Tenía ganas de seguir haciendo música, pero todas mis canciones venían desde el mismo lugar”, reveló. Justamente, esa etapa la llevó a repensar su obra desde cero y a buscar nuevas maneras de expresar aquello que estaba viviendo.

El disco combina distintos géneros, historias y emociones en un proyecto innovador (Foto: Instagram @mariabecerra)

En ese renacer surgió Quimera, un trabajo que funciona como un punto de inflexión. No solo porque se animó a un nivel de introspección y riesgo conceptual mayor, sino porque convirtió lo que le dolía en un motor creativo. Para canalizar todo lo que le pasaba, María ideó cuatro alter egos —Maite, Jojo, Shanina y Gladys— que representan diferentes emociones, estéticas y relatos. Cada uno protagoniza tres canciones y abre paso a un universo diverso donde conviven pop, urbano, R&B, salsa, dembow y sonidos más experimentales. Así, el álbum se entiende como un gran viaje emocional, con el objetivo de dar cierre a una etapa y abrir una completamente nueva.