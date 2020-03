Ethan Russell: las imágenes icónicas del rock

John Lennon y Yoko Ono en 1968. "Lennon estaba de esteroides", dice Russell Crédito: Ethan Russell

4 de marzo de 2020

Ethan Russell recuerda un llamado de Jonathan Cott en 1968. "Me dijo: '¿Querés hacer las fotos de mi próxima entrevista?'", cuenta Russell, que para ese momento solo había fotografiado a una banda: Blue Cheer. La entrevista de Cott era nada menos que con Mick Jagger y para ROLLING STONE. "Pensé: 'Listo'", dice Russell. "'Estoy feliz por el resto de mi vida'". Russell se transformaría en uno de los fotógrafos más prominentes del rock, capturando a los Beatles, los Rolling Stones y The Who. Su nuevo libro, Ethan Russell Photographs, es una colección de imágenes icónicas. "Cuando estaba con ellos, yo era muy tímido", dice acerca de las bandas que retrató. "Rara vez les decía lo que tenían que hacer". Lo cual funcionó muy bien: "Cuando la gente no se da cuenta de que le están sacando una foto, lográs las imágenes más interesantes. Porque, que te saquen una foto, ¿qué mierda es eso?". Por Angie Martoccio

Chuck Berry y Mick Jagger en un camarín en 1969. "Acá está la Generación Uno [del rock] hablando con la Generación Dos", dice Russell Crédito: Ethan Russell

Para la tapa de Hasten Down the Wind, de 1976, Russell fotografió a Linda Ronstadt después del atardecer en su casa de Malibú. "El caballo", dice, "fue un accidente" Crédito: Ethan Russell

El fundador y guitarrista de los Stones Brian Jones en su casa de East Sussex, Inglaterra, en 1969, poco tiempo antes de morir en julio de ese año. Jones se puso la camisa con la bandera de manera espontánea, y agarró el rifle. "Probablemente estaba de resaca", dice Russell Crédito: Ethan Russell

Steve Winwood, 1968. "No hablaba mucho", dice Russell. "Es un fumón... siempre en su mundo" Crédito: Ethan Russell

Taj Mahal y los Stones ensayando para The Rock and Roll Circus en el Londonderry Hotel, en 1968. "Era un entretenimiento familiar", dice Russell acerca de la película. "Cuando él apareció en la puerta, Keith dio un salto, se acercó y lo abrazó. Algo que jamás había visto hacer a Keith" Crédito: Ethan Russell

Charlie Watts y Keith Richards en el avión de las giras de los Stones de 1972. "En esa época estábamos empezando con la cultura de la fama. Ellos estaban en la cima de la pirámide. Mientras yo sacaba la foto, detrás mío estaba Truman Capote" Crédito: Ethan Russell