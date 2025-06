Festival Konex de música clásica: la creación alemana se une a talento local en grandes edificios históricos porteños

La Fundación Konex presenta la décima edición de su festival de música clásica. Este año, su título lo dice todo: “Grandes maestros alemanes”.

“Desde 2015 se realiza este festival reafirmando en cada edición su compromiso con la cultura y la formación de nuevos públicos para el género, de la mano de Mozart, Beethoven, Bach, Vivaldi, Chopin, Tchaikovsky, Verdi y Wagner, entre otros grandes compositores”, señalan desde la producción del festival. “Cuenta con una nutrida programación de conciertos sinfónicos, galas de ballet y espectáculos para chicos. En 2025 estará dedicado a los grandes maestros alemanes, en homenaje al 35° aniversario de la reunificación alemana y al 200° aniversario de la inmigración alemana a la Argentina".

La particularidad de esta edición es que tendrá ocho galas, en ocho escenarios diferentes. La primera se realizara a finales de junio y la última a finales de noviembre. La grilla artística contempla las actuaciones de Carlas Filipcic Holm, Rafael Gintoli, Pilar Policano, Luis Caparra, Antonio Formaro, Eduviges Picone, Enrique Folger, Hernán Iturralde y las agrupaciones Escalandrum y la Camerata Bariloche, entre otros.

Este es el detalle de cada concierto y sus protagonistas, en edificios históricos de la ciudad de Buenos Aires (en algunos casos, los conciertos serán con entrada libre y gratuita).

Gala lírica: Mozart y Wagner

30 de junio, a las 19, Salón Dorado del Teatro Colón

Piano: Eduviges Picone. Cantantes: Carla Filipcic-Holm (Premio Konex 2019), Hernán Iturralde (Premio Konex 2009 y 2019), Florencia Burgardt, Enrique Folger, Daniela Prado, Sofía Gaia Godoy y Alejandro Spies

Programa: Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). La Flauta Mágica:Papageno, Papagena. Las Bodas de Fígaro: Non più andrai. Non so più cosa son, cosa faccio. Dove sono i bei momenti. Voi che sapete. Don Giovanni: Madamina, il catalogo è questo Là ci darem la mano Ah, chi mi dice mai. La Flauta Mágica: Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen (La venganza del infierno hierve en mi corazón). Las bodas de Fígaro: Fragmento de la obertura. Richard Wagner (1813-1883). Tristán e Isolda: Liebestod (Muerte de amor). Tannhäuser:O du, mein holder Abendstern (Canción a la estrella vespertina), Dich, teure Halle (Tu, querida Halle) de El Anillo de Nibelungo, La Valquiria: Winterstürme wichen dem Wonnemond (La tormenta de invierno da paso a la feliz luna), Du bist der Lenz (Tú eres la primavera), Lohengrin:In fernem Land (En tierra lejana). La Valquiria: Hojotoho! Hojotoho! Heiaha!

Gala de Violín y Cuerdas

5 de agosto, a las 19, Torre YPF, Salón Jacarandá

Violín: Pilar Policano. Ensamble Estación Buenos Aires: Director Musical y Primer Violín: Rafael Gintoli (Premio Konex 2019); Violín: Gabriela Olcese; Viola: Ricardo Bugallo; Violonchelo: Siro Bellisomi; Contrabajo: Julián Medina.

Programa: Ludwig van Beethoven (1770-1827)Romanza para violín N° 2 en Fa mayor, Op. 50. Felix Mendelssohn (1809-1847)Concierto para violín y cuerdas en Re menorCapriccio para cuarteto de cuerdas en Mi menor, Op. 81. Johann Sebastian Bach (1685-1750) Preludio de la partita para violín solista N° 3 en Mi mayor, BWV. 1006Gavota en Rondeau de la Partita para violín solista N° 3 en Mi mayor, BWV. 1006 Giga de la Partita para violín N° 2 en Re menor, BWV 1004. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)Serenata para orquesta en Re mayor Haffner, K. 250/248b: IV. Rondeau: Allegro. Ludwig van Beethoven (1770-1827)Sonata N° 9, Kreutzer. III. Presto

Pilar Policano y Rafael Gintoli participarán en dos conciertos del Festival Konex Rodrigo Nespolo - LA NACION

Concierto de violín y cuerdas

6 de agosto, a las 19, en el Salón de actos de la Facultad de Derecho (UBA)

Violín: Pilar Policano Ensamble Estación Buenos Aires: Director Musical y Primer Violín: Rafael Gintoli (Premio Konex 2019); Violín: Gabriela Olcese; Viola: Ricardo Bugallo; Violonchelo: Siro Bellisomi; Contrabajo: Julián Medina.

Ludwig van Beethoven (1770-1827)Romanza para violín N° 2 en Fa mayor, Op. 50

Felix Mendelssohn (1809-1847)Concierto para violín y cuerdas en Re menor. Capriccio para cuarteto de cuerdas en Mi menor, Op. 81

Johann Sebastian Bach (1685-1750)Preludio de la partitazpara violín solista N° 3 en Mi mayor, BWV. 1006Gavota en Rondeau de la Partita para violín solista N° 3 en Mi mayor, BWV. 1006 Giga de la Partita para violín N° 2 en Re menor, BWV 1004

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)Serenata para orquesta en Re mayor Haffner, K. 250/248b: IV. Rondeau: Allegro

Ludwig van Beethoven (1770-1827)Sonata N° 9, Kreutzer. III. Presto

Concierto de órgano

16 de septiembre, a las 13.45, en la Basílica Nuestra Señora de la Merced

Programa: Johann Sebastian Bach (1685-1750)Tocata y Fuga en re menor, BWV. 565Adagio en Re menor, BWV. 974. Georg Friedrich Händel​ (1685-1759)Oratorio Salomón, HWV. 67: Llegada de la Reina de Saba. Johann Pachelbel (1653-1706)Canon en Re mayor para órgano. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)Pequeña Serenata Nocturna en Sol mayor, K. 525. Allegro. Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)Adagio para órgano en Re menor H. 352. Ludwig van Beethoven (1770-1827) Sinfonía N°5 en Do menor, Op. 67: Allegro con brío. Franz Peter Schubert (1797-1828)Ave María. Felix Mendelssohn (1809-1847)Allegro en Si bemol mayor, MWV W47. Johannes Brahms (1833-1897)Preludio en Sol menor, WoO 10. Richard Wagner (1813-1883)Tannhäuser: Pilgrim’s ChorusLos Maestros Cantores de Núremberg: Obertura.

Gala de cámara en Jazz

7 de octubre a las 19, en el Auditorio de la Biblioteca Nacional

Escalandrum (Premio Konex de Platino 2015 y Premio Konex 2005)

Programa: Johann Sebastian Bach (1685-1750)Preludio N° 1 en Do mayor, BWV. 8446Preludio N° 2 en Do menor, BWV. 847 (de El clave bien temperado. Libro I)Suite para violonchelo N°1 en Sol mayor, BWV 1007 PreludioSuite para orquesta N°3 en Re mayor, BWV. 1068 Aria para la cuerda de Sol. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)Concierto para Piano N° 23, K.488 Allegro, AdagioSonata para piano N° 11 en La mayor, K. 331-300 Rondo alla turcaSinfonía N° 40 en sol menor, K. 550 Allegro molto Ludwig van Beethoven (1770-1827)Sonata para piano N° 14 en Do sostenido menor “Claro de luna”, Op.27, n°2 Adagio sostenuto . Johannes Brahms (1833-1897) Danza húngara N° 5. Richard Wagner (1813-1883)La Valquiria: Cabalgata de las valquirias.

Escalandrum se encargará de la "gala jazzera" pero sobre repertorio académico Juan José Bruzza - Teatro Colón

Gala de piano

28 de octubre, a las 19, en la Embajada de Alemania

Piano: Antonio Formaro (Premio Konex 2019). Programa: Ludwig van Beethoven (1770-1827)Seis Variaciones sobre la Marcha Turca de “Las Ruinas de Atenas”, en Re mayor, Op. 76Sonata para piano N° 14 en Do sostenido menor, Op. 27, N° 2 , “Claro de Luna”Rondó a Capriccio en Sol mayor, Op. 129, “Rabia por un penique perdido”. Felix Mendelssohn (1809-1847)Romanza sin palabras Nº 1 en Mi mayor Op. 19b Nº 1Nº 12 “Barcarola Veneciana” Op. 30 Nº 6Nº 17 “Agitato” Op. 38 Nº 5Nº 30 “Canción de Primavera” Op. 62 Nº 6Nº 32 en Fa sostenido menor Op. 67 Nº 2Nº 27 “Marcha Fúnebre” Op. 62 Nº 3Rondó Capriccioso en Mi mayor Op. 14. Johannes Brahms (1833-1897) Rapsodia en Sol menor, Op. 79 N° 2 Intermezzo en La menor, Op. 76 N° 7 Valses, Op. 39 N° 15, Nº 7, Nº 3 y Nº 4Danzas Húngaras N° 6, Nº 7 y Nº 5

Gala de cámara

18 de noviembre, a las 19, en el Salón de actos del Banco Nación

Camerata Bariloche (Premio Konex de Platino 1989 y 2009, Premio Konex 1999).

Programa: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Concierto de Brandenburgo N° 3 en Sol mayor, BWV 1048. Johann Pachelbel (1653-1706) Canon en Re mayor, P. 37. Johann Sebastian Bach (1685-1750) Concierto para violín N° 2 en Mi mayor, BWV 1042Allegro – Adagio – Allegro assaiSolista: Freddy Varela Montero. Georg Friedrich Händel​ (1685-1759)Concierto grosso en Re mayor Op. 6, N° 5Larghetto e staccato – Allegro – Presto – Largo – Allegro-Menuet. Georg Philipp Telemann (1681-1767) Obertura en Re mayor para Viola da Gamba y cuerdas Bouree – Giga. Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) Sinfonía en Si mayor N° 5 Allegretto – Larghetto – Presto

Gran concierto sinfónico

29 de noviembre, a las 18, en el Salón de actos de la Facultad de Derecho (UBA)

Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires. Programa: Ludwig van Beethoven (1770-1827). Obertura de “Egmont”, Op. 84. Felix Mendelssohn (1809-1847)Marcha nupcial. Johann Sebastian Bach (1685-1750). Jesús, alegría de los hombres. Tocata y Fuga en re menor, BWV. 565. Johannes Brahms (1833-1897). Obertura del Festival Académico. Richard Wagner (1813-1883). Obertura de “Los Maestros Cantores De Núremberg”. La Procesión de Elsa a la Catedral de Lohengrin, Preludio al Acto 3 de Lohengrin