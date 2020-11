Fito Páez adelantó su show de esta noche en La peña de morfi

Fito Paéz y Gerardo Rozín en el Teatro Coliseo, desde donde el músico anticipó para La peña de morfi el show que ofrecerá esta noche en Movistar Arena Crédito: Captura de La Peña de Morfi

A horas de su presentación de esta noche desde el Movistar Arena, Fito Páez hizo la previa en el programa La peña de morfi, el ciclo que conduce Gerardo Rozín. El encuentro entre los dos rosarinos se realizó en el Teatro Coliseo, justamente el escenario en donde Juan Carlos Baglietto estrenó Actuar para vivir, álbum considerado clave del movimiento de la trova rosarina del que Páez fue pieza clave. Precisamenhte la canción que da nombre al disco es de Fito y fue la que abrió el show, con el músico sentado frente a un piano de cola.

Para un cantante y compositor que fue acumulando influencias a lo largo de su trayectoria, en el mismo escenario del Coliseo presentó hace años "Romance de la pena negra", tema basado en un texto de Federico García Loca que contó con arreglos de Gerardo Gandini. "Es el tema más difícil que elegí para esta tarde", comentó, aunque reconoció que el día que sentó a tocarlo lo sacó de golpe. A diferencia de lo que sucederá esta noche, con un show que promete una gran puesta al servicio de su último álbum, La Conquista del Espacio, por la tarde en el programa de Telefe se sentó solo frente a un piano de cola. Durante esa evocación casi intimista reparó en "11 y 6", de Giros, que la compuso en un recorrido con Juan Carlos Baglietto por el interior de Santa Fe. De aquella historia entre dos jóvenes cansados de tanto andar pasaron 35 años. Hoy, la pandemia tiene al compositor y cantante enfocado un un libro autobiográfico que está dándole forma.

El proceso de escritura, de revisar su propio pasado lo llevó a reparar en sus tiempos de joven en la ciudad con vista al Río Paraná. "Recién ahora puedo evaluar la cantidad de músicos, pintores, directores de teatro, actrices, cineastas y artistas de todo tipo que pasaron por Rosario. Crecimos en una caldera artística y política. Fue la primera ciudad que salió a tomar los teatros durante la dictadura y éramos muchos, mucha gente la que iba a las salas. Tantos que no nos podían meter presos. Hay algo ahí de mucha identidad", apuntó en diálogo con el conductor.

Una ciudad, claro, que la vida misma le mostró otra moneda muy dura vinculada con Ciudad de pobres corazones, su cuarto álbum. "Son esos discos que hubiera preferido no hacer porque no quiero pasar todo lo que pasé para hacer ese álbum", remarcó. Aquella vez mataron a su abuela, a su tía abuela y a la señora que las cuidaba, quien estaba embarazada de 7 meses. En su autobiografía promete contar detalles de ese hecho trágico.

En el Coliseo también presentó Ey!, su quinto álbum. A lo largo de su producción artística, Fito no paró de tender vínculos con creadores de otras aguas que lo nutrieron. Por eso es que durante el encuentro de esta tarde recordó a su admirada Mercedes Sosa, un puente con el folklore que conoció en el seno familiar. Si bien de chico en su casa se escuchaba mucho folklore fue Liliana Herrero quien lo introdujo a creadores como Manolo Juárez, Chango Farías Gómez, Dino Saluzzi o el Cuchi Leguizamón. Y, claro, cantó una zamba para cerrar ese otro homenaje. "Una nación se construye sin prejuicios y con libertad", señaló luego.

De la situación intimista en el teatro Coliseo al esperado concierto de esta noche, a las 21, que contará con puesta de la escenógrafa Adriana Maestri. Fito estará acompañado por su banda: Diego Olivero en bajo y dirección musical, Juan Absatz en teclados, Juani Agüero en guitarras, Gastón Baremberg en batería y Florencia Villagra en voces.

