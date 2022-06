Fito Páez suma la quinta función en el Movistar Arena, por los 30 años de El amor después del amor

Cuando los productos escasean, la demanda crece. Y como la música en vivo escaseó durante la pandemia, se pueden ensayar respuestas para tanta oferta de recitales. Fito Páez, que se comportó como un prolífico compositor durante la pandemia -creó tres discos que publicó recientemente- agotó en 45 minutos la venta de entradas para su cuarto show en el Movistar Arena y ya anunció que se pondrá a la venta los tickets para la quinta función, que será el 25 de septiembre próximo, en medio de las otras cuatro. Las localidades estarán disponibles desde este jueves, a las 10 , en la web de Movistar Arena. Así queda su agenda en ese estadio: 20, 21, 25, 29 y 30 septiembre.

Además, Fito llevará el repertorio de ese disco inoxidable a los Estados Unidos, Venezuela y España (en octubre), Uruguay (noviembre) y Chile (en diciembre). También en diciembre retomará las rutas argentinas, para dar conciertos en Rosario y Córdoba. Y para 2023 planea continuar con su tour 30° aniversario con más shows en los Estados Unidos, y agregará actuaciones en Brasil, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia, México, Costar Rica, República Dominicana, Puerto Rico, Canadá e Israel.

En agosto, antes de todo ese periplo, viajará a Los Ángeles junto a Gustavo Borner y Diego Olivero para grabar una nueva versión de las catorce piezas que componen El amor después del amor.

Paéz anunció a mediados de mayo, de manera extraoficial, que tenía la intensión de dejar un registro actual de aquel repertorio. Fue muy cerca de cumplirse los 30 años de la publicación de su disco más exitoso, el 1 de junio pasado. Su anuncio, casi como un desliz voluntario, también pareció un guiño a la biopic sobre su vida que prepara Netflix y que se llamará, justamente, El amor después del amor.

Todo el revuelo que se armó, surgió de un comentario que Páez hizo durante una entrevista en el ciclo Caja Negra, del portal Filo News. Allí fue donde largó su anticipó; incluso, una lista posible de invitados, de lo más variada y, en especial, de distintas generaciones.

Ivan Hochman interpretará a Fito Páez en la serie de Netflix mientras que Micaela Riera será Fabiana Cantilo Julieta Horak / Netflix

Desde históricos de la canción popular, como Chico Buarque, Elvis Costello, Caetano Veloso y Rubén Rada, hasta los más famosos exponente de la nueva generación, como Bizarrap, Nathy Peluso y Dillom.

Con los artistas más jóvenes ya ha creado fuertes vínculos. No hay que olvidar la producción que hizo con Nathy Peluso para la edición 2020 de los Latin Grammy, desde la cúpula del Centro Cultural Kirchner. Con Ca7riel ha compartido versiones acústicas de temas como “Dame un talismán” (¿podría ser también uno de sus invitados?). Y no debe llamar la atención la posibilidad de cruces con los brasileños de su generación, ni con Rada ni con Elvis Costello. Recientemente, Fito grabó un tema para el álbum de Elvis Costello Spanish Model, que fue una serie de versiones en castellano, interpretadas por artistas hispanohablantes, de su disco This Year’s Model, de 1978.

Fito Páez en la última gala de los Grammy Latinos Rodrigo Varela/Getty Images

Fito construyó una canción a partir de una de las piezas de ese disco, que se publicó a mediados del último año. Costello le devolvió la gentileza al componer junto a Fito y grabar el tema “Beer Blues”, que se publicó en el disco del rosarino Los años salvajes, en noviembre pasado.

La mayoría de las canciones de El amor después del amor fueron temas muy populares, por eso la idea de regrabarlo es ambiciosa, especialmente por la trascendencia que tuvo aquel álbum. “El amor después del amor”, “ Dos días en la vida” (que narra magistralmente el film Thelma y Louise), “La Verónica”, “Tráfico por Katmandú”, “Pétalo de sal” , “Creo” “Sasha, Sissí y el Círculo de Baba”, “Un vestido y un amor” (dedicada a su pareja Cecilia Roth), “Tumbas de la Gloria”, “La rueda mágica”, “Detrás del muro de los lamentos”, “Balada de Donna Helena”, “Brillante sobre el Mic” y “A rodar mi vida”, son las canciones que lo integraron.

Para los que no lo conocen el disco, será prácticamente una novedad; para los que lo recuerdan o hasta guardan el CD en algún cajón de sus casas, una comparación inevitable. Porque así como este podría terminar siendo un trabajo colaborativo, el “original” también lo fue.

Hubo, en aquel álbum, artistas famosos que aportaron desde sus voces o letras de canciones hasta sampleos que Fito atesoró e incluyó en aquella producción. En aquellos primeros años de la década del noventa la banda de Fito estuvo integrada por Tweety González ( programación y teclados), Ulises Butrón (guitarras), Guillermo Vadalá (bajo) y Daniel Colombres (batería). Y como invitados participaron Mercedes Sosa, Luis Alberto Spinetta, Charly García, Fabiana Cantilo, Andrés Calamaro, Celeste Carballo, Gustavo Cerati, Claudia Puyó, Fabián Gallardo, Chucho Marchand, Antonio Carmona, Chango Farías Gómez, Osvaldo Fattoruso, Melingo, Ariel Rot y Lucho González, entre otros.

Fito venía de una década del ochenta con discos introspectivos, por momentos autobiográficos, a veces oscuros y, en todos los casos, muy viscerales. Crudos. Aquellos años tuvieron como corolario el cambio de compañía discográfica y de cierto rumbo estético.

Fito Páez junto a los actores que lo personificarán en su biopic, Iván Hochman y Gaspar Offenhenden. Netflix (

Su disco Tercer Mundo (con canciones de excelente factura) lo reposicionó en el mainstream de la industria y fue la antesala del disco más luminoso de aquella época. Porque además de contar con el presupuesto de grabación que nunca había tenido, El amor después del amor fue su disco más luminoso. Para muchos de sus seguidores fue el final de una etapa y el comienzo de otra.

La clave que marca el tono de su disco está en las primeras estrofas de la canción que le dio título a toda la producción. El amor, después, del amor, tal vez / se parezca a este rayo de sol / Y ahora que busqué y ahora que encontré / el perfume que lleva el dolor/ En la esencia de las almas / en la ausencia del dolor / Ahora sé que ya no puedo / vivir sin tu amor

Cada tanto Páez vuelve sobre ese repertorio. En 2012 celebró los veinte años de la salida de aquel álbum con una gira de conciertos y la publicación de un disco en vivo, que llamó simplemente, El amor después del amor 20 años. El repertorio de El amor.... parece inoxidable, porque además de la gira que realizó por Chile, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Brasil, Uruguay, Perú, Paraguay y Bolivia, en la Argentina ofreció conciertos como el del 13 de octubre de 2012, en el Planetario, ante 30.000 fans.