Arjona rompe récords: sigue agregando funciones de su gira Lo que el Seco no dijo

En la era de los influencers que son capaces de arrasar con todo lo que está a su paso —Alejo Igoa agotó siete funciones en el Movistar Arena—, los hechos demuestran que clásicos como Ricardo Arjona siguen estando entre las grandes preferencias del público. Incluso son capaces de imponerse en la batalla de los números.

El primer día de mayo de 2026, el cantautor guatemalteco comenzará una serie de 14 actuaciones en el Movistar Arena de Buenos Aires, lo que le permitirá ostentar un nuevo récord de público en esa sala. Dicho en otras palabras, la mitad de las noches de mayo serán suyas.

La actuación número catorce será el 25 de mayo y las entradas para ese show ya están disponibles. Se puede acceder desde la web del Movistar. Así quedó la agenda de Ricardo. Actuará el 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 23, 24 y 25 del próximo mes.

Este regreso es parte de su nuevo tour Lo que el Seco no dijo. Arjona inauguró el 30 de enero de este año su gira con un concierto sold-out en el Allstate Arena de Chicago, marcando el inicio de un recorrido de más de 35 fechas en los Estados Unidos y Puerto Rico. El tour, que sigue a su histórica residencia de 23 shows en Guatemala a finales de 2025, presenta una puesta en escena teatral, considerada la más impactante de su trayectoria. “Con un repertorio que abarca cuatro décadas de carrera, desde clásicos hasta canciones de su más reciente álbum Seco, Arjona reafirma su lugar como uno de los artistas latinos más convocantes", dicen desde su productora. Y anunciaron también que está trabajando en un nuevo proyecto discográfico titulado Lo que el Seco no dijo, de próximo lanzamiento.

Para sumar a sus récords

La saga de 2026 no es una excepción en la relación del músico con la Argentina, ya que en otros escenarios también ha hecho un gran número de actuaciones. En 2022 ofreció ocho recitales en el Movistar y en diciembre de 2023 ofreció dos estadios Vélez Sarsfield también con localidades agotadas; estas dos fechas dieron cierre a su exitoso tour Blanco y Negro, que llevó a más de 2 millones de personas a verlo en vivo alrededor del mundo.

Ricardo Arjona sumó una nueva fecha a sus recitales en Argentina y rompió un récord Fenix Entertainment

En 2006, el cantante guatemalteco hizo 34 shows en los que convocó a más de 230 mil personas en el mítico Luna Park (el primero de sus récords en la Argentina). Fue en el marco de su gira Adentro. En otras visitas ofreció ocho shows en el Estadio GEBA, seis en Boca, cinco en Vélez y otros cinco en el DirecTV Arena. También en Córdoba fue muy bien recibido. Cantó cinco veces en el Orfeo Superdomo.

Arjona nació en Guatemala, hijo de dos profesores de escuela que se conocieron en una aldea llamada El Ixcanal. La familia dependía de los lugares a los que enviaban a su padre como maestro, lo que los hizo itinerantes. Para llegar a fin de mes, Nohemí (la madre) vendía radios de transistores a plazos y, trepados en una moto, cada fin de mes cobraban los pagos por todo el país. Un accidente casi les cuesta la vida; la madre permaneció más de un mes en el hospital con la columna destrozada. Ya recuperada, los problemas económicos la obligaron a irse de ilegal a Nueva York para trabajar en una fábrica de peluches hasta lograr saldar todas las deudas. El padre seguía con su labor de maestro y le enseñó al “Seco” (apodo de Ricardo Arjona en su entorno cercano) a tocar la guitarra a los 8 años. Fue maestro de escuela como su padre, jugó básquet, se mudó a México a los 24 y tras tres años de rechazos, grabó su primer álbum, Animal nocturno. Desde entonces, lleva más de 80 millones de discos vendidos y 41 millones de seguidores en redes sociales.