Gracia al remix de un clásico, Tina Turner vuelve a la música a los 80 años

Durante los años ochenta, Tina Turner fue una de las grandes voces. Una verdadera seguidilla de hits la puso en lo más alto de la música pop, y varias de sus canciones más importantes aún hoy son himnos para toda una generación. Y luego de varios años retirada, la mítica cantante regresa de la mano de Kygo, el artista que lanzó un remix del tema "What´s Love Got to Do With It".

Hace muy pocos días, y desde su cuenta personal en Instagram, Kygo sorprendió utilizando una foto en la que se encuentra junto a una imagen retro de Tina, y allí escribió: "No puedo creer que esté por lanzar una colaboración con Tina Turner este viernes. "What´s Love Got to Do With It" es una de mis canciones favoritas de todos los tiempos, y parece surrealista el que tenga la posibilidad de trabajar con una artista así de legendaria. No puedo esperar a que escuchen la canción!". Desde el Instagram oficial de Turner también compartieron el esperado lanzamiento.

De esa forma se estrenó oficialmente el remix de Kygo, que marca el regreso de Turner a la escena musical. El último disco oficial de la cantante fue Twenty Four Seven, lanzado en 1999. Poco tiempo después, ella se retiró dejando una carrera atravesada por muchos grandes éxitos, entre los cuales se destacó el hoy nuevamente popularizado "What´s Love Got to Do With It", publicado en 1984 dentro del disco Private Dancer.

Esta no es la primera vez que Kygo compone una pieza a partir de una canción correspondiente a una venerada cantante, ya que el año pasado hizo lo mismo con "Higher Love", de Whitney Houston.

Esta nueva versión de "What´s Love Got to Do With It" llegó acompañada de un video clip protagonizado por la actriz Laura Harrier y Charles Michael Davis. De esta manera, el remix de un verdadero clásico de Tina Turner marca su reaparición en las listas musicales, y para una nueva generación de amantes de la música, sin lugar a dudas este será un primer acercamiento a la obra de Tina Turner.