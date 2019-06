Michael Jackson: lo mejor de una obra que marcó a fuego la cultura pop

Hoy se cumplen 10 años de la muerte del llamado Rey del pop Fuente: Archivo

Sebastián Ramos SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de junio de 2019

UN DISCO: Off the Wall

Editado en 1979, el quinto álbum de Jackson, bajo la dirección de Quincy Jones y la colaboración de Stevie Wonder, marca el nacimiento del artista que será de allí en más, dejando atrás el universo Motown con el que se había criado. Además de definir su sonido cruzando pop, soul, rock y r&b, Michael, a los 21 años, traza en este preciso instante su minucioso plan para conquistar el mundo. "MJ será mi nombre, no más Michael Jackson. Quiero todo un nuevo personaje, un nuevo look. Seré una persona totalmente diferente", escribió a mano en una suerte de manifiesto que acompañó a la gira de Off The Wall. "La gente no deberá pensar más en mí como el chico que cantó "ABC" y "I Want You Back". Seré un increíble nuevo actor, cantante y bailarín que conmoverá al mundo. No haré entrevistas. Será mágico. Seré un perfeccionista, un investigador, un entrenador, un maestro... Estudiaré y miraré hacia atrás a todo el mundo del entretenimiento y lo perfeccionaré. Daré un paso más allá de donde los grandes se quedaron".

UN VIDEO: "Thriller"

Estrenado en noviembre de 1982, Sony Music invirtió a regañadientes 500.000 dólares en la producción de este video de 14 minutos para un tema que duraba 6. Dirigido por John Landis, "Thriller" llevó a lo más alto de la cultura pop la temática zombi veinticinco años antes de que se pusiera de moda y revolucionó la historia del clip, apenas un año después del lanzamiento del canal MTV en los Estados Unidos. Como instrumento de promoción, acompañó conceptualmente el suceso del álbum del mismo nombre, hoy el segundo más vendido de todos los tiempos en los Estados Unidos, con 33 millones de copias. La voz en off y la carcajada final del video corren por cuenta del actor Vincent Price.

El icónico video de "Thriller" 13:42

Video

UNA PELÍCULA: El mago

Versión pop afroamericana de El mago de Oz, con las actuaciones de Diana Ross, Nipsey Russell, Richard Pryor y Michael Jackson como El espantapájaro. Basada en la obra de Broadway del mismo nombre, se estrenó en 1978 y si bien significó el debut cinematográfico para Jackson, el suceso más más relevante para la futura estrella ocurrió detrás de la pantalla: en bambalinas, Michael conoció a Quincy Jones, el productor que un año más tarde lo llevaría a lo más alto de la industria del entretenimiento.

UN PASO DE BAILE: Moonwalk

Cuenta la historia que en la década del 30, un tal Cab Callowey asombraba a su público con un paso de baile con el que se paseaba por todo el escenario, bautizado "The Buzz". Pero tuvieron que pasar 50 años aproximadamente para que aquel paso se popularizara mundialmente. En 1983, durante su presentación solista en el marco del especial de TV Motown 25: Yesterday, Today, Forever, Michael mostró en público su último paso de baile mientras cantaba "Billie Jean" y pronto todos lo conocerían como el "Moonwalk". Desde entonces, aquel imperceptible deslizamiento hacia atrás es parte de la cultura pop universal.

UNA GIRA: HIStory Tour

Siempre monumental en escena y pionero en la megalomanía del pop de estadios, Jackson tiene una larga lista de conciertos memorables, pero si hay que elegir una gira, ésta podría ser The HIStory Tour, que dio su patada inicial en septiembre de 1996, en Praga. Fue, en rigor, su última gira mundial, compuesta por ochenta y dos conciertos en 35 países, con los que cubrió los 5 continentes. Un despliegue escénico en plan futurista sirvió de marco para la catarata de hits con la que cubrió su lista de temas.

UNA COLABORACIÓN: "Say Say Say", con Paul McCartney

Jackson grabó con una enorme cantidad de artistas, mucho antes de que los featurings sean ley en la industria discográfica. La lista incluye a Stevie Wonder, Slash, Freddie Mercury, Eddie Van Halen, Lenny Kravitz y Britney Spears entre muchos otros, pero los duetos que registró junto a Paul McCartney, a principios de la década del 80, marcaron un antes y un después. Juntos grabaron "The Girl Is Mine", incluido en Thriller (1982), de Jackson, y "Say Say Say", para Pipes Of Peace (1983), de McCartney.

Paul McCartney y Michael Jackson cantaron a dúo "Say Say Say" 04:57

Video

UN DOCUMENTAL: This Is It

A cuatro meses de su muerte, el documental registra los ensayos de lo que hubiese sido su "gran regreso a escena": una residencia en el estadio O2 de Londres, con 50 conciertos programados, que tenía como fecha de inicio el 13 de julio de 2009, veinte días después de su muerte. Con la dirección de Kenny Ortega, This Is It revela en primer plano tanto su talento único para bailar como su estricto método de trabajo y brinda pistas acerca de la dualidad en la que se movía dentro de su entorno, entre la persona y el tirano.