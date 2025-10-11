¿Qué se sabe de…? El encuentro de Paris Jackson con su tía, la hija modelo de Gwyneth Paltrow y look “casi gemelo” de Jeff Bezos

Ellos son noticia y en esta nota te contamos todo con lujo de detalles
ELEGANTE ENCUENTRO FAMILIAR
En una cita donde la moda brilló, el desfile de Tom Ford para la colección primaveraverano 2026 se convirtió en el escenario de un momento emotivo: el reencuentro entre Janet Jackson (59) y su sobrina Paris Jackson (27), tras años de rumores sobre distanciamiento familiar. La icónica cantante y la joven modelo y artista se abrazaron frente a las cámaras, disipando cualquier especulación sobre tensiones pasadas. Desde la muerte de Michael Jackson en 2009, la dinámica de la familia fue objeto de atención mediática. Paris defendió en varias ocasiones su derecho a manejar los vínculos con sus tíos en privado, mientras que Janet mostró gestos de cariño hacia su sobrina, como en 2022, cuando compartió una foto junto a ella con el mensaje: “Poniéndome al tanto con mi bella sobrina @parisjackson”.
BELLEZA COMPARTIDA
La actriz Gwyneth Paltrow (53) y su hija Apple Martin (21) se convierten en las protagonistas de la nueva campaña de GAPStudio, la línea premium de la marca, en una propuesta que celebra la moda como un puente entre generaciones. Bajo la dirección creativa de Zac Posen y la lente del célebre fotógrafo Mario Sorrenti, madre e hija encarnan el espíritu de la colección otoño invierno 2025 bajo la campaña titulada “The Apple Doesn’t Fall Far From the Tree”, que juega con la idea de un ropero compartido. En el video promocional, Apple aparece “asaltando” el guardarropa noventero de su madre, reinterpretando esas prendas con un estilo joven.
CASI GEMELOS
Jeff Bezos y su mujer, Lauren Sánchez, mostraron sus estilos coordinados en Francia: en el marco de la Semana de la Moda en París, salieron del hotel Ritz tomados de la mano, los dos con lentes de sol y vestidos con trajes grises con botones negros. Lauren, con un tailleur del archivo Resurrection Vintage de John Galiano de 1995, compuesto por una chaqueta con peplum y una pollera lápiz que marcaba sus curvas y que ella complementó con anteojos Balenciaga y cartera Hermès modelo Birkin. En tanto, Bezos –uno de los más ricos del mundo, con una fortuna estimada en 235 mil millones de dólares– llevó pantalones sport, suéter de cuello redondo y abrigo cruzado que acompañó con zapatillas.
