¿Hay romance? La canción que une a Chano con Natalie Pérez y que no confirma ni desmiente la relación

La canción y videoclip estrenados esta semana por el dúo que hace tiempo recoge rumores de amor, Chano Moreno Charpentier y Natalie Pérez, viene solo a alimentar la ilusión de un romance. Asimismo, las imágenes descritas en el video ilustran al par que funciona como paradigma de todas las parejas, compartiendo distintos espacios de cotidianidad.

El comienzo de “El himno de nosotros” -en el cual Chano y Natalie se despiertan juntos en la cama-, que puede ser tomado como metáfora del vínculo entre ambos cantantes, luego muta para convertirse en una suerte de símbolo de lo que conlleva estar en una relación. De esta manera, los protagonistas se intercambian constantemente y pasan de unos a otros, todos indiferentes entre sí.

Si bien a fines del año pasado habían surgido rumores de una relación entre los artistas, especialmente a partir de una cena íntima en la que se los pudo ver juntos, ambos aseguran que su vínculo se trata únicamente de una amistad y sociedad creativa. Ya lo había asegurado la actriz y cantante a LA NACION en una comunicación exclusiva cuando explicó: “A Chano lo quiero mucho, es un gran amigo”.

Los cantantes, que también compartieron un vivo en Instagram con motivo de la salida del tema y el video, repartieron solo halagos y buenos comentarios acerca de su trabajo juntos. Chano incluso reveló que compuso la canción imaginando que la misma fuera interpretada por él y Pérez a dúo. “La hice pensando en que vos la cantes” dijo el ex Tan Biónica mirándola a la cantante a los ojos.

Durante la charla que tuvieron, la cantante de “Detox” estuvo muy atenta a lo que le escribían las personas que se unían a la transmisión. Entre las preguntas que hacían los seguidores, la más recurrente fue sobre si había una relación amorosa entre ellos. A lo que Pérez respondió terminante: “No estamos juntos, somos amigos”.

Natalie Pérez, quien ya había dicho a LA NACION que El himno de nosotros “es una canción hermosa de la cual estoy muy enamorada” y que " [Chano] es un gran compositor, estoy muy feliz de que me haya invitado a colaborar con él”, no dejó de alabar a su colega que se mostró encantado con el resultado de la colaboración. La conversación concluyó con algo de intriga cuando ambos aseguraron “No sabemos en qué va a terminar”, refiriéndose a su vínculo.

El ex cantante de Tan Biónica, ya había anunciado el estreno de “El himno de nosotros” a través de sus redes sociales mediante el posteo de una foto junto a la cantante y una cariñosa leyenda que decía: “Mañana Jueves 10 de Febrero estrenamos “El himno de Nosotros”, canción que Natalie Pérez llenó de amor y de luz como nadie podría haber hecho”.

Por su parte, Chano continuará con los shows en vivo tras su flamante regreso a los escenarios el año pasado. Se presentará la semana que viene en San Luis, luego Uruguay, La Plata a principios de marzo, después Avellaneda y finalizará en Ituzaingó. Todos las presentaciones se encuentran con las entradas agotadas.