Se cambió de bando: Sol Pérez abandonó el rubio platinado y sorprendió con un cambio de look

Luego de dejar un ajetreado año atrás y con deseos de recobrar energías para encarar todos los nuevos proyectos que se avecinan, Sol Pérez decidió tomarse unas merecidas vacaciones. Con este objetivo en mente, la exconductora de Canal 26 eligió las paradisíacas playas mexicanas y es allí en donde se instaló un par de días junto a su novio, Guido Mazzoni. Sin olvidar sus deberes de influencer, la ex MasterChef Celebrity compartió en su cuenta de Instagram los fragmentos de su escapada y, entre la arena y el mar, mostró su despampanante nuevo look.

Son muchos los factores que ubicaron a Sol Pérez entre las celebridades más conocidas y aclamadas de las redes sociales. Entre ellos se encuentran su carisma, simpatía y, cabe destacar, su increíble cabellera rubia. La melena dorada de la panelista de Nosotros a la mañana (eltrece) es un rasgo característico que la convierte en una figura pública rápidamente reconocible. Por eso, su osado cambio de look tomó por sorpresa tanto a sus fans como a sus colegas.

Sol Pérez mostró su cambio de look

La influencer pasó por la peluquería y, a pesar de que mantuvo el largo de su pelo intacto, se despidió del rubio platinado y optó por un castaño chocolate bien profundo. Luego de su visita al salón, Pérez se fue a México para estrenar su nueva apariencia en la soñada arena blanca y agua turquesa de Costa Mujeres.

Con un par de videos y fotos en sus historias, la ex Bailando por un sueño compartió con sus más de 6 millones de seguidores varios fragmentos de su viaje. Cenas románticas, tardes enteras bajo el sol caribeño y paseos dentro del exclusivo hotel all inclusive en donde reservó su estadía fueron solo algunos de los emocionantes momentos que vivió en el exterior.

Sol Párez durante sus vacaciones en México instagram @lasobrideperez

En su posteo más reciente, Sol Pérez publicó una serie de fotos que la capturaron a medida que caminaba en la orilla del mar. Con el cielo despejado de fondo y los pies tapados por las olas, posó con una enorme sonrisa dibujada en el rostro. “Que lindo volver a uno de los lugares más lindos que conozco. Viva México”, escribió junto a un emoji de corazón.

Sol Pérez sorprendió a sus seguidores con un cambio de look instagram @lasobrideperez

La publicación recibió más de 300 mil ‘Me gusta’ y los comentarios reflejaron el asombro tanto de sus fans como de sus colegas al verla con el pelo castaño oscuro. Entre los mensajes que recibió se destacaron los de algunas celebridades como Flor Vigna, Candela Ruggeri, Natalie Pérez, Sofía Macaggi y Adabel Guerrero.

Aunque todavía permanece en México, grandes sucesos la esperan en Argentina cuando regrese. A mediados de 2021, Sol anunció que ella y Guido Mazzoni ya están en tratativas para casarse. A pesar de que en un principio el plan estaba proyectado para el 2022, ambos prefirieron posponerlo para el 2023. Pérez aseguró que no le molesta esperar ya que debe organizar todo con tiempo, pero aclaró que no hará nada si no hay una propuesta formal de parte de su novio, con quien está en pareja hace dos años.

Sol Pérez junto a Guido Mazzoni Instagram @Guido Mazzoni

“No me importa cómo pero que me llegue, sino no puedo empezar. Que sea como quiera, yo me quiero casar, quiero iglesia, civil y fiesta”, señaló muy segura durante una emisión de Nosotros a la mañana.