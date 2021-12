Revelación explosiva: aseguran que Natalie Pérez está en pareja con Chano Moreno Charpentier

Maite Peñoñori, periodista de Los ángeles de la mañana (eltrece), contó este viernes que la actriz Natalie Pérez y el músico Santiago Moreno “Chano” Charpentier estarían viviendo un incipiente romance.

De acuerdo con la panelista del ciclo que conduce Ángel de Brito, el vínculo amoroso habría empezado a gestarse en plena internación del artista, quien este año sufrió un brote psicótico y protagonizó un violento episodio con un policía en el que casi pierde la vida. “Cruzaron muchos mensajes, pegaron mucha onda. Y arrancaron a conocerse”, reveló Peñoñori.

Luego, añadió: “Se ven mucho en la casa de ella”. Además, la actriz y cantante ya habría blanqueado la relación ante sus seres queridos. “Ella ya le contó a su familia que está saliendo con Chano. Que están muy enganchados, saliendo y conociéndose”, afirmó.

Natalie Pérez fue vinculada con Nicolás Occhiato, pero lo desmintió; ahora aseguran que está en pareja con el exlíder de Tan Biónica Instagram

La noticia llega luego de los rumores de un presunto amorío entre Pérez y Nicolás Occhiato. La propia intérprete se encargó de desmentir esa relación, al publicar una conversación que tuvo con su abuela en la que, justamente, le aclaraba que no salía con el conductor (a quien la mujer mayor definió como un “picaflor”), pero que sí estaba viendo a “otro chico”.

Al respecto, Maite dijo: “Por eso, esta última vez que la relacionaron con otra persona llamó a la abuela y le dijo ‘no, estoy con otro chico’, y creo que lo debe haber publicado para no dejar expuesto a nadie”.

De Brito se expresó con ironía sobre el nuevo romance. “¿Y los familiares contentos, no?”, le consultó a Peñoñori, quien respondió: “No sé. Le pongo fichas a esta pareja. Por ahí ella lo puede ayudar a que siga bien”.

En Los ángeles de la mañana (eltrece) confirmaron el romance entre Natalie Pérez y Chano

La última novia que se le conoció a Chano fue la periodista y modelo Elena Roca. En tanto, Pérez estuvo seis años en pareja con Ramiro Gayoso, hasta que en 2019 puso fin a su relación.

El vínculo entre Natalie Pérez y el hermano de Chano

En junio de 2020, en plena cuarentena, Pérez cantó en el tema “ZZZ” de Bambi, el hermano de Charpentier y exmiembro de Tan Biónica. En una entrevista con LA NACION, el músico explicó por qué había elegido a la joven para interpretar su canción. “Me gustan las mujeres fuertes, artistas, que componen sus propias canciones y tienen un universo personal. Ambas llevaron las canciones hacia un nuevo lugar y las elevaron gracias a sus propias improntas, lecturas y formar de decir. Eso me parece algo clave a la hora de las colaboraciones. (...) La relación con Natalie es mucho más reciente pero apenas le mostré la canción, le gustó y no dudó en participar. (...) Fue un honor contar con su talento”, manifestó.