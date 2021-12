La foto de Chano y Natalie Pérez juntos: ¿noviazgo confirmado?

Santiago Moreno Charpentier -más conocido por sus fans como “Chano”- está terminando una de las etapas más complejas de su vida. A mediados de este año, se convirtió en el protagonista de todos los titulares de las noticias luego de haber recibido un disparo de parte de un policía que intentó entrar en su casa en medio de un confuso episodio. Como quien revive de la muerte, el ex Tan Biónica logró salir de terapia intensiva y, a los pocos meses, regresó a los escenarios. Actualmente su nombre volvió a ser uno de los más mencionados pero, esta vez, por algo más feliz: su supuesto nuevo noviazgo con Natalie Pérez que, según una foto compartida por Ángel de Brito, es más una realidad que un rumor.

El recital de Chano en el Luna Park DIEGO SPIVACOW / AFV - .

Es un hecho conocido que Chano es “enamoradizo”. Al menos así lo definió Pampita, de quien es amigo hace años, durante una reciente entrevista. Sin embargo, hace tiempo no se le conoce un noviazgo público: su última relación oficial fue en el 2019 con la modelo Elena Roca. Esta racha de soltería parece haberse terminado, según insinuó Maite Peñoñori durante una de sus últimas apariciones en Los Ángeles de la Mañana (eltrece).

Luego de explicar que el romance habría nacido entre mensaje y mensaje mientras él permanecía internado, la panelista manifestó: “Ella ya le contó a su familia que está saliendo con Chano. Están muy enganchados, saliendo y conociéndose”. Pero, a pesar de la seguridad con la que se dio la noticia, ninguno de los dos salió a aclarar los rumores. Al menos no del todo.

Se cree que Natalie Pérez y Santiago "Chano" Moreno Charpentier están saliendo

Mientras el músico caminaba por el aeropuerto de Salta, en donde tocará en los próximos días, un periodista de Farándula Show lo interceptó para preguntarle si estaba acompañado por Natalie y si ya podían confirmar la relación. Con mucho cuidado de no caer en la trampa, el entrevistado dijo: “No lo sé... confirmar no, pero bue... Decir no se puede...”. Queriendo obtener más información, el cronista quiso saber si con la cantante eran amigos, a lo que Chano respondió: “Es muchas cosas...”.

Luego de las ambiguas declaraciones, se divulgó otra prueba que podría poner fin a las dudas. Ángel de Brito utilizó su cuenta de Twitter para compartir una foto sacada desde lejos con un celular en donde se ve puede ver a dos personas sentadas muy cerca en un restaurante. La pareja estaría compuesta por los artistas, quienes fueron descubiertos en plena cita.

La foto que confirmaría la relación entre Chano y Natalie Pérez twitter

“Otra primicia confirmada LAM: el romance de Chano y Natalie Pérez, en Saavedra cenando”, escribió orgulloso el conductor de eltrece. Ahora solo haría falta que ambos se muestren en redes juntos, confirmando de una vez por todas el noviazgo.