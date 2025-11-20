Ian Gillan a los 80: el tour interminable de Deep Purple y la preocupante pérdida de la vista

Los 80 años que cumplió en agosto pasado pudieron ser una buena excusa para hablar con Ian Gillan sobre su presente. El cantante de la mítica banda Deep Purple aceptó gustoso una charla con Uncut y allí habló de lo que significa haberse convertido en un octogenario y, sobre todo, de los problemas que tiene en su vista. Solo le queda un 30 por ciento de visión, según aseguró.

“Esto de envejecer es divertidísimo. Me rio a cada rato. Bueno, a veces sí y a veces no -admitió-. Voy caminando por la calle y oigo que algo se cae; ¡clag!; algo más se ha ido".

“En realidad, nada ha cambiado, salvo que ya no puedo hacer un salto con garrocha -bromeó-. Aparte de eso, las cosas van un poco más despacio, pero nada ha cambiado. Si tenés sentido del humor, podés salir adelante con casi todo”.

Sin embargo, lo que le ha resultado “terriblemente agotador” es que su pérdida de visión ha sido tan considerable en el último tiempo que le cuesta demasiado sentarse a trabajar con su computadora portátil. “Es una de esas cosas. Solo tengo un 30 por ciento de visión. Y eso no va a mejorar. Hace que la vida sea misteriosa. No puedo ver nada en la pantalla a menos que use la visión periférica; capto una línea mirándola de reojo. Pero uno se las arregla. Uno se adapta”.

Por un lado, parece tomarse con humor todo aquello que viene con los años; por otro, trata de ver las cosas con los pies en la realidad. Asegura que su jubilación no estaría demasiado lejos porque no quiere convertirse en una “vergüenza”.

“Creo que, si pierdo la energía, voy a parar. No quiero avergonzar a nadie. No estamos lejos de eso. Porque puede ser algo que te agarre desprevenido, sin darte cuenta. Este no es un trabajo normal. Todo está en la mente. Y estos chicos con los que trabajo [se refiere a sus compañeros de banda, algunos de su edad] no paran de mejorar. Lo difícil es frenarlos”.

Fundada en 1968, Deep Purple va para las seis décadas de trabajo y de giras alrededor del mundo. Y si bien Gillan ve su retiro como algo cercano, el grupo no deja de sumar fechas de conciertos, en todos los continentes.

Gillian sigue en marcha con sus más viejos compañeros de ruta -el bajista Roger Glover y el baterista Ian Paice- y con otros que no llevan menos de dos décadas en la banda, como el guitarrista Simon McBride o el tecladista Don Airey, que reemplazó a John Lord.

Más allá de sus constantes cambios de formación (solo el baterista Ian Paice aparece en todas) el grupo continúa portando el estandarte del hard rock, ese que comenzó a moldear a finales de los sesenta, con su primera producción Shades of Deep Purple, y a lo largo de los años, gracias a clásicos de su repertorio, como “Highway Star” y “Smoke on the Water”

Según su página oficial, el grupo no solo tiene agendados shows para lo que resta del año, también tiene una grilla de conciertos que llega hasta noviembre de 2026: se presentarán en Noruega, Dinamarca, Suecia, Japón, Alemania, Bulgaria, Emiratos Árabes, Italia, Grecia, Eslovaquia, Macedonia, Polonia, Francia, Países Bajos, España y el Reino Unido.