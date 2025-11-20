Rating: la quinta eliminación de MasterChef recalentó los números del reality de cocina

MasterChef Celebrity se consolidó como el programa más visto de la televisión abierta. Y a medida que pasan los programas se puede ver cómo van evolucionando los famosos. Muchos arrancaron sin saber hacer un huevo frito y en estas últimas galas lograron salir airosos en la semana de los chefs, en donde tuvieron que replicar platos muy complejos de diferentes cocineros, entre ellos los jurados. De hecho, en la noche de última chance, por primera vez en esta temporada, Marixa Ballí y Emilia Attias fueron salvadas por la ejecución de una creación de Germán Martitegui, ceviche de algas con tres tipos de hongos. Este miércoles, Susana Roccasalvo, Maxi López, Eugenia Tobal, Valentina Cervantes, Ian Lucas, Julia Calvo, Walas de Massacre, Evangelina Anderson, Alex Pelao, la Joaqui y Sofía Gonet fueron los que tuvieron que desplegar todo su talento para continuar dentro del reality de Telefe.

La noche comenzó con la competencia entre los especiales de Pasapalabra con Belén Franchese, Gastón Trezeguet, Priscila Crivocapich, Diego Poggi, Tati Schapiro y el periodista deportivo Ariel Rodríguez versus Buenas noches familia, con una leve ventaja para Telefe. El ciclo que conduce Iván de Pineda se mantuvo liderando la franja con un pico de 11 puntos, mientras que Guido Kaczka se posicionó cerca con 7.1. Pasadas las 22.10 arrancó la quinta gala de eliminación de MasterChef Celebrity con un piso de 12.2. El desafío de la noche fue realizar la réplica de la famosa cookie extra large de vainilla de Damián Betular con toppings varios.

Con el resto de los participantes supervisando todo desde el balcón, sus compañeros se las ingeniaron para llevar adelante el desafío y no quedar fuera del programa. Con todos los ingredientes dentro de la caja misteriosa, los concursantes tuvieron que reproducir el plato con una sola receta para todos que les fue dictando el pastelero con un megáfono. “Hoy tiene que estar estética y sabor 100 puntos para no quedar eliminados”, advirtió Belutar. A medida que fue avanzando la competencia, el rating trepó a los 13 puntos. Pero como la fórmula no funcionó, media hora antes de la presentación, les entregaron las recetas a cada uno. En un nuevo capítulo de los idas y vueltas mediático entre la conductora y Maxi López, Wanda intentó comerle un pedazo original de la cookie que tenía su ex como guía. A la hora de las devoluciones, Anderson,Tobal, Ian Lucas, Cervantes, la Joaqui y López recibieron elogios; mientras que Calvo, la Reini, Walas, Roccasalvo y Alex Pelao estuvieron muy complicados

Por su parte, Guido Kaczka se mantuvo segundo en la franja con un pico de 7.3 puntos con un grupo de médicos, enfermeras y pacientes del hospital oncológico Marie Curie que fueron a cantar para conseguir un nuevo tomógrafo y la gente les donó más de 38 millones de pesos. Pasó en América se ubicó tercero con una marca máxima de 3.0 y Bienvenidos a ganar de Laurita Fernández cosechó 2.3. A las 22.45 llegó Mario Pergolini con Otro día perdido con un piso 4.9. El conductor dialogó mano a mano con Alejandro Dolina sobre el amor por la radio, la vocación por la escritura y su paso por la revista “Humor”. El ciclo de eltrece se mantuvo segundo en la franja arriba de los 4 puntos.

A las 23 arrancó Polémica en el bar con 1.5 puntos. Mariano Iudica junto con Charlotte Caniggia, Diego Moranzoni, Karina Iavícoli, Luis Pineyro y Santiago Sposato conversaron sobre los temas del día, entre ellos, la demanda millonaria que le realizó una empleada a Wanda Nara. MasterChef Celebrity lideró la franja con un pico de 13.7 puntos, en la noche en la que Susana Roccasalvo y Walas quedaron en la cuerda floja. Finalmente, el músico quedó eliminado. “Muchísimas gracias por aguantarme, bastante duré, el gusto es mío de haberlos conocido. Un placer haber pasado por MasterChef, de las mejores experiencias que tuve en mi vida”, dijo el artista antes de despedirse.