Jesús María 2026 hoy, domingo 18 de enero: artistas y la grilla completa del festival
En el marco del 60° aniversario, el Festival Nacional de Doma y Folklore invitó a artistas de primer nivel; enterate quiénes se presentan y cómo ver en vivo la transmisión en directo desde Córdoba
- 3 minutos de lectura'
Este domingo 18 de enero se realiza la anteúltima jornada del Festival de Doma y Folklore de Jesús María 2026 en Córdoba, con un catálogo de artistas representativos de diferentes partes del país. En el marco de su 60° aniversario, el evento se organizó en 11 noches consecutivas, es decir, hasta el lunes 19 de enero, con distintos shows en vivo centrados en tradición gaucha, jineteadas y música tradicional. Como en anteriores ediciones, el lugar elegido es el Anfiteatro José Hernández.
Quienes no puedan asistir tienen la oportunidad de ver el espectáculo en directo por la televisión o de manera online. En la grilla oficial se publicó qué figuras argentinas cantarán esta noche y en qué horario. Enterate la lista completa a continuación.
Uno por uno: la grilla completa de Jesús María hoy 18 de enero
- Apertura de puertas: 18.00 hs.
- Jineteada: 19.20 hs.
- Ganadores Certamen del Patio de Doña Pipa: 20.00 hs.
- Jineteada: 20.20 hs.
- Clarín y arenga: 21.00 hs.
- Flor Paz: 21.15 hs.
- Jineteada: 21.30 hs.
- Dúo Coplanacu: 22.00 hs.
- Jineteada: 22.30 hs.
- Entrega de premios: 23.00 hs.
- Show aéreo Phaway: 23.30 hs.
- Arenga y despedida a la 60.ª edición: 23.50 hs.
- Raly Barrionuevo: 00.00 hs.
- DJ Johni Monzón: 00.40 hs.
- Simón Aguirre: 02.15 hs.
- DJ Johni Monzón: 02.55 hs.
- DesaKTa2: 03.20 hs.
- Fin: 05.30 hs.
Cómo ver la transmisión en vivo de Jesús María 2026
La TV Pública emite para todo el país todos los shows del festival, aunque no el horario completo, sino a partir de las 18.00 hs hasta las 4.30 hs. Además, se puede ver de forma online en el canal de YouTube del Jesús María (@FestivalJesusMariaOficial). Otros canales que también tienen su emisión son: Canal 10 de Córdoba, Canal 90 de Flow, Somos Argentina TV y T5.
Cuánto salen las entradas del festival en Jesús María para este domingo 18 de enero
Para adquirir las entradas y conocer la información completa de sus fechas, es necesario ingresar al sitio web oficial Pase Show. Cabe destacar que las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y menores de 4 años tienen el pase libre y gratuito. Además, hay descuento para jubilados. El valor de la entrada general es de $50.000 e incluye la conservadora. La Platea A cuesta $150.000 y la Platea B $120.000.
Cómo y dónde volver a ver los shows de Jesús María 2026
Hasta el momento, hubo ocho jornadas del 60.° Festival Nacional de Doma y Folklore en Jesús María, y todos se encuentran subidos completos en el canal de YouTube oficial.
Cuándo termina el Festival de Doma y Folklore de Jesús María 2026
Si bien la clausura del evento estaba planeada para el domingo 18, debido a la suspensión del festival el 13 de enero por el mal clima, es que se añadió una fecha más en compensación, por lo que el final de este show que reúne a las tradiciones gauchescas más importantes del país será el lunes 19, con artistas de renombre en el folklore nacional como: Sergio Galleguillo, LBC y Eugenia Quevedo y Damián Córdoba.
Otras noticias de Jesús María
Décima fecha. Jesús María 2026 hoy, sábado 17 de enero: artistas y la grilla completa del festival
"Qué alegría". El irónico mensaje de Lali Espósito tras la presentación de Milei en el Festival de Jesús María
Debut en un festival folklórico. Milei se dio un baño popular en Jesús María, donde cantó, se sacó fotos y renovó su vínculo con Córdoba
- 1
Florencia de la V le respondió a Maxi López, luego de un comentario del exfutbolista que generó repudio: “Está confundido”
- 2
Christian Petersen en la primera entrevista tras su internación: “Estoy mejorando día a día”
- 3
De Betiana Blum en Calle Corrientes a Graciela Borges en Mar del Plata, los famosos disfrutan del teatro veraniego
- 4
Mirtha Legrand, a solas: qué la emociona del público, cómo ve al país y su secreto para estar activa con casi 99 años