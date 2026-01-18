LA NACION

Jesús María 2026 hoy, domingo 18 de enero: artistas y la grilla completa del festival

En el marco del 60° aniversario, el Festival Nacional de Doma y Folklore invitó a artistas de primer nivel; enterate quiénes se presentan y cómo ver en vivo la transmisión en directo desde Córdoba

Raly Barrionuevo será uno de los artistas presentes en la anteúltima noche del Festival de Jesús María
Raly Barrionuevo será uno de los artistas presentes en la anteúltima noche del Festival de Jesús María(Fuente: Instagram/@ralyoficial)

Este domingo 18 de enero se realiza la anteúltima jornada del Festival de Doma y Folklore de Jesús María 2026 en Córdoba, con un catálogo de artistas representativos de diferentes partes del país. En el marco de su 60° aniversario, el evento se organizó en 11 noches consecutivas, es decir, hasta el lunes 19 de enero, con distintos shows en vivo centrados en tradición gaucha, jineteadas y música tradicional. Como en anteriores ediciones, el lugar elegido es el Anfiteatro José Hernández.

Este domingo 18 de enero se realizarán cuatro jineteadas en la antesala del cierre del festival
Este domingo 18 de enero se realizarán cuatro jineteadas en la antesala del cierre del festival(Fuente: Instagram/@festivaljesusmariaoficial)

Quienes no puedan asistir tienen la oportunidad de ver el espectáculo en directo por la televisión o de manera online. En la grilla oficial se publicó qué figuras argentinas cantarán esta noche y en qué horario. Enterate la lista completa a continuación.

Uno por uno: la grilla completa de Jesús María hoy 18 de enero

  • Apertura de puertas: 18.00 hs.
  • Jineteada: 19.20 hs.
  • Ganadores Certamen del Patio de Doña Pipa: 20.00 hs.
  • Jineteada: 20.20 hs.
  • Clarín y arenga: 21.00 hs.
  • Flor Paz: 21.15 hs.
  • Jineteada: 21.30 hs.
  • Dúo Coplanacu: 22.00 hs.
  • Jineteada: 22.30 hs.
  • Entrega de premios: 23.00 hs.
  • Show aéreo Phaway: 23.30 hs.
  • Arenga y despedida a la 60.ª edición: 23.50 hs.
  • Raly Barrionuevo: 00.00 hs.
  • DJ Johni Monzón: 00.40 hs.
  • Simón Aguirre: 02.15 hs.
  • DJ Johni Monzón: 02.55 hs.
  • DesaKTa2: 03.20 hs.
  • Fin: 05.30 hs.
La grilla completa con los artistas que estarán presentes en Jesús María este domingo 18 de enero
La grilla completa con los artistas que estarán presentes en Jesús María este domingo 18 de enero(Fuente: Instagram/@festivaljesusmariaoficial)

Cómo ver la transmisión en vivo de Jesús María 2026

La TV Pública emite para todo el país todos los shows del festival, aunque no el horario completo, sino a partir de las 18.00 hs hasta las 4.30 hs. Además, se puede ver de forma online en el canal de YouTube del Jesús María (@FestivalJesusMariaOficial). Otros canales que también tienen su emisión son: Canal 10 de Córdoba, Canal 90 de Flow, Somos Argentina TV y T5.

Flor Paz será una de las artistas que estará presente en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María 2026 de este 18 de enero
Flor Paz será una de las artistas que estará presente en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María 2026 de este 18 de enero(Fuente: Instagram/@florpazoficial)

Cuánto salen las entradas del festival en Jesús María para este domingo 18 de enero

Para adquirir las entradas y conocer la información completa de sus fechas, es necesario ingresar al sitio web oficial Pase Show. Cabe destacar que las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y menores de 4 años tienen el pase libre y gratuito. Además, hay descuento para jubilados. El valor de la entrada general es de $50.000 e incluye la conservadora. La Platea A cuesta $150.000 y la Platea B $120.000.

Lista de precios de las entradas para este domingo 18 de enero
Lista de precios de las entradas para este domingo 18 de enero(Fuente: Pase Show)

Cómo y dónde volver a ver los shows de Jesús María 2026

Hasta el momento, hubo ocho jornadas del 60.° Festival Nacional de Doma y Folklore en Jesús María, y todos se encuentran subidos completos en el canal de YouTube oficial.

Cuándo termina el Festival de Doma y Folklore de Jesús María 2026

Cazzu en la jornada del Festival de Jesús María del sábado 17 de enero
Cazzu en la jornada del Festival de Jesús María del sábado 17 de enero

Si bien la clausura del evento estaba planeada para el domingo 18, debido a la suspensión del festival el 13 de enero por el mal clima, es que se añadió una fecha más en compensación, por lo que el final de este show que reúne a las tradiciones gauchescas más importantes del país será el lunes 19, con artistas de renombre en el folklore nacional como: Sergio Galleguillo, LBC y Eugenia Quevedo y Damián Córdoba.

