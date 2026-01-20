Chocaron dos camionetas en la ruta 46: murieron dos personas y un jinete de Jesús María resultó herido
Un joven de 23 años chocó cuando volvía del festival; murieron su abuela política, que viajaba con él, y el conductor del otro vehículo
Un jinete del Festival de Jesús María se encuentra en estado crítico tras sufrir un grave accidente en la Ruta Provincial 46, a la altura de Bragado.
El choque se produjo alrededor de las 8.45 en el kilómetro 60 de la Ruta provincial 46 cuando dos camionetas, una Volkswagen Amarok y una Toyota Hilux, impactaron de frente. Como consecuencia del golpe, murieron dos personas.
El domador fue identificado como Aarón Tomás Tort, de 23 años, quien había tenido una destacada actuación en el campo del anfiteatro José Hernández. Era oriundo de la localidad bonaerense de Ayacucho. Según se informó, viajaba a bordo de la camioneta Toyota Hilux junto a su abuela política, Stella Maris Correa, de 61 años, quien falleció en el lugar producto de las heridas sufridas.
La segunda víctima fatal fue Luis Herrera, quien iba como acompañante en la Amarok involucrada. La información fue confirmada por el medio local Bragado Informa, que dio a conocer las identidades de las personas fallecidas.
En cuanto al jinete del Festival de Jesús María, se informó que fue internado de urgencia tras sufrir la destrucción de un vaso sanguíneo. Su estado de salud es reservado y permanece bajo atención médica, mientras los profesionales evalúan su evolución.
Por otra parte, Florencia González, de 31 años, madrastra de Aarón Tomás Tort, sufrió fracturas en sus extremidades y debió ser hospitalizada. En tanto, el conductor de la Volkswagen Amarok identificado como Damián Melo, de 47 años, presentó un hematoma pulmonar y fracturas costales, por lo que también permanece bajo observación médica.
Por estas horas, las autoridades investigan las circunstancias que derivaron en el accidente, mientras se realizan las pericias correspondientes para establecer responsabilidades.
