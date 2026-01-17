Jesús María 2026 hoy, sábado 17 de enero: artistas y la grilla completa del festival
En el marco de la 60° edición del evento, la organización decidió contratar a figuras de primer nivel para todas las fechas; quiénes se presentarán durante esta noche en Córdoba y cómo ver la transmisión en vivo
El 60° Festival Nacional de Doma y Folklore en Jesús María, Córdoba arrancó y, por 11 noches consecutivas, es decir hasta el lunes 19 de enero, los fanáticos del evento podrán asistir a distintos shows donde varias figuras argentinas estarán presentes. Este es uno de los momentos musicales más emblemáticos de nuestro país, ya que está centrado en la tradición gaucha, jineteadas y folklore. Además, quienes no puedan asistir tendrán la posibilidad de ver a sus artistas favoritos en vivo por TV y de forma online.
Si bien ya se anunciaron a los artistas que cantarán durante esta noche, lo cierto es que no se especificó en qué horario lo hará cada uno, por lo que todavía es una incógnita que se resolverá durante el propio festival. Para tener como referencia, el jueves 15 de enero se llevó a cabo de la siguiente manera: Apertura del Anfiteatro (18:00 hs), Jineteada: 19:10 hs), Clarín y apertura oficial (21:00 hs), Ezequiel “Chequelo” Montagnino (21:15 hs), Jineteada (21:35 hs), Los Carabajal (22:10 hs), Jineteada (22:40 hs), Orellana Lucca (23:10 hs), Espectáculo de campo: Tropillas Entabladas (00:40 hs), Soledad Pastorutti (00:30 hs), DJ Flores (02:00 hs), Paquito Ocaño (02:10 hs), DJ Flores (03:30 hs), El Indio Lucio Rojas (03:50 hs) y Cierre (05:00 hs). Para este sábado 17 de enero seleccionaron a los siguientes:
- Jorge Rojas.
- Ahyre.
- Cazzu.
- Ulises Bueno.
- Guitarreros.
- La Clave Trío.
Cómo ver los shows de este sábado en Jesús María
La TV Pública transmite en vivo todas las jornadas del festival para todo el país, aunque no en el horario completo entre las 18 y las 4:30 hs. Desde las 21 hs, Coki Ramírez y Marcelo Iribarne presentan Se Siente Argentina, con móviles en vivo en la localidad cordobesa. Además, también se puede ver de forma online en el canal de YouTube del Jesús María (@FestivalJesusMariaOficial). Otros canales que también tienen su emisión son Canal 10 de Córdoba, Canal 90 de Flow, Somos Argentina TV y T5.
Cuánto salen las entradas del Jesús María 2026
Siguen a la venta las entradas del evento para la mayoría de las fechas y únicamente en el sitio web oficial de Pase Show. Cabe recordar que la entrada es libre y gratuita para personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y menores de 4 años. A su vez, se debe pagar por el ingreso de conservadoras, que tiene un valor de $50.000.
|Día
|Entrada General
|Jubilados
|Menores (5 a 11 años)
|Platea A
|Platea B
Jueves 15 de enero
$50.000
$25.000
$25.000
$180.000
$150.000
Viernes 16 de enero
$50.000
$25.000
$25.000
$200.000
$170.000
Sábado 17 de enero
$50.000
$25.000
$25.000
$200.000
$170.000
Domingo 18 de enero
$50.000
$25.000
$25.000
$150.000
$120.000
Cómo y dónde volver a ver los shows de Jesús María 2026
Hasta el momento, hubo ocho jornadas del 60° Festival Nacional de Doma y Folklore en Jesús María, y todos se encuentran subidos completos en el canal de YouTube oficial.
Viernes 9 de enero
Sábado 10 de enero
Domingo 11 de enero
Lunes 12 de enero
Martes 13 de enero
Este día tuvo la particularidad que se suspendió toda actividad por las condiciones climáticas. Así lo informaron en sus redes sociales: “La seguridad de nuestro público y de todos los que forman parte del Festival es nuestra prioridad absoluta. Ante las condiciones climáticas adversas en la región, el Festival informa que la jornada de hoy, martes 13 de enero queda suspendida”.
Por esta razón, utilizaron el vivo programado en YouTube para realizar una conferencia de prensa y anunciar que se sumaba una nueva fecha: el lunes 19 de enero. De igual manera, con el objetivo de poder responder a las inquietudes del público, agregaron que las entradas del martes 13 serían válidas para una función entre la nueva y el miércoles 14 o jueves 15. También habilitaron la posibilidad de devolverla para recibir el dinero invertido en el ticket, ya sea por boletería o de forma virtual.
Miércoles 14 de enero
Jueves 15 de enero
Viernes 16 de enero
