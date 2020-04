Julián Kartún de El Kuelgue habla del coronavirus y cómo está impactando en el trabajo de su banda Crédito: Irish Suárez/Gentileza El Kuelgue

Gonzalo Bustos Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de abril de 2020 • 09:33

"Me armo rutinas y los días se van rápido", dice Julián Kartun desde su casa en Palermo, donde pasa el período de aislamiento social junto a su gata. La voz de El Kuelgue diagramó una serie de actividades que lo mantienen ocupado. Ejercicio en la terraza por la mañana, cocinar el almuerzo, alguna siesta y después llega "la segunda parte del día, que es la que más me gusta". Ahí es donde dedica unas horas a sus procesos creativos: escribe, hace música, sube contenido a Instagram. En ese rato, algunas veces, abre un vino y luego encara la preparación de la cena. "Ocupo bastante tiempo en cocinar", dice Julián, que en el día de esta charla, por ejemplo, hizo un humus. "Durante los días intento buscar esos refugios. Lugares donde sé que voy a estar tranquilo y a tener pequeñas felicidades".

¿Cómo llevás los días, la soledad, el manejo de la cabeza en un momento así?

Día a día. Va variando. Más que por día, por momento. Hay diferentes momentos del día, sensaciones que conviven o predominan. Son muchas cosas lo que me genera esto. Intento no paranoiquear, porque siempre en algún momento del día paso por ese lugar de locurilla . Ahí busco escuchar algo bueno de música o coparme con la cocina. Tengo momentos momentos donde soy optimista y creo que de a poco vamos a ver a la gente querida, que es lo que más me tiene sensible. Y de repente tengo una mirada más negativa donde pienso que no sabemos cuándo vamos a poder laburar en espectáculos masivos.

¿A nivel laboral cómo te afectó todo esto?

Dimos de baja las fechas enseguida y todavía no estamos pensando en qué momento se van a hacer. Acá en casa tenemos una sala de ensayo y charlamos con los chicos de la banda que la casa entraba en cuarentena y se llevaron sus instrumentos.

¿Cómo analizás las medidas del gobierno? ¿Creés que es necesario continuar con el aislamiento?

Me parece que se tomaron las medidas correctas y hay que seguir así. Creo que aflojar sería una boludez. Están los más capos de salud del país laburando y la información que nos den es la que corresponde seguir. Pero es contradictorio todo. La gente que tiene la necesidad de salir a laburar para juntar el mango y que son necesarios para que el mundo funcione me parece bien que puedan salir un poco. Pero de repente, los artistas no están en un orden de prioridades. Ya hablé con un montón de gente a las puteadas por esto y creo que en un caso de urgencia no somos prioridad para nada.

¿Hablan mucho de eso en la banda?

Estamos viendo de qué manera lo sacamos adelante. Todavía no tenemos muy en claro cómo va a ser el panorama de lo que queda del año. Sabemos, ya de entrada, que va a ser un año difícil. Nos preocupa el equipo de trabajo, no somos solo músicos: iluminador, productor, sonidista, monitoristas; todo el equipo de laburo. Ya entendimos que va a ser año duro y estamos viendo de qué manera se empieza a volver.

¿Piensan en algún show por streaming o buscarle la vuelta por ese lado?

Hemos hecho algunas cosas, pero más individuales. En grupo estamos analizando la situación. A mi me pasa algo con los streaming. Mejor, en algún punto, es que cada uno lo haga individualmente, si es que necesita comunicar su arte. Me parece que este momento es un tiempo de replanteo de cosas y de reestructurar el espacio creativo y ver cuál es la necesidad de comunicar constantemente lo que uno genera. No creo que sea una urgencia del humano comunicar continuamente lo que está haciendo uno.