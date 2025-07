Justin Bieber, de sorpresa, lanza su nuevo disco, después de cuatro años de silencio

Justin Bieber no para de dar sorpresas, pero últimamente más relacionadas con su vida personal que con la profesional. Sin embargo, pocos esperaban la de esta semana. El cantante canadiense de 31 años esta listo para publicar un nuevo álbum tal y como ha dejado ver apenas horas antes del lanzamiento a través de pistas que fue soltando por medio mundo. El disco, el séptimo de su carrera y el primero que lanza en cuatro años (la mayor pausa musical de su carrera hasta el momento), llevará por título Swag.

El propio Bieber no lo ha confirmado, pero sí en exclusiva el medio The Hollywood Reporter, que cita a fuentes de la industria, pero explica que ni él, ni sus representantes, ni su discográfica, han querido asegurarlo. Además, el cantante —que se encuentra estos días en Mallorca de vacaciones con su esposa, la modelo y empresaria Hailey Bieber— está dejando miguitas de pan por todo el planeta. En la mañana del jueves en Reikiavik, la capital de Islandia, ha aparecido una gran valla publicitaria con una foto del músico, sentado en un sofá, sin camiseta, con un bebé en sus brazos y sobre su cabeza (que parece ser su hijo) y con la palabra Swag (que significa botín, pero también algo así como estilo, flow), además de con un aviso del contenido explícito del mismo.

Después, ese mismo cartel ha aparecido en una valle publicitaria en la zona de West Hollywood, en Los Ángeles, California, y un listado de títulos, lo que parecen las canciones del álbum, se ha podido ver en las pantallas de Times Square, en Nueva York, o a las puertas del estadio State Farm Arena en Atlanta, Georgia, entre otros. En esas imágenes se muestra lo que parece ser la contraportada del disco, donde se ve al músico y, tras él, a su esposa llevando en brazos al hijo de ambos, Jack Blues, nacido el pasado agosto de 2024. El propio Bieber ha ido colgando esas fotos y videos en sus redes sociales.

La elección de Islandia como el primer punto para colocar su cartel no ha sido casual. En abril, el músico estuvo en ese país grabando música, y al parecer dando los últimos retoques al disco. Para este, ha trabajado con algunos de sus colaboradores habituales, pero también con músicos y productores locales y más desconocidos a los que ha ido contactando personalmente a través de las redes sociales.

Cuatro años de silencio

Hace más de cuatro años que Bieber no lanza música nueva, pese a que lleva media vida en la música. Desde Justice, en marzo de 2021, prácticamente no tiene música nueva, más allá de media docena de colaboraciones: con los raperos Don Toliver, de Texas, y Future, de Atlanta; los cantantes nigerianos Tems y Omah Lay, la vocalista californiana Kehlani y una balada junto a la estrella emergente SZA, la última, de hace ya un par de años. En solitario lanzó en 2022 I Feel Funny, con escaso éxito. Los últimos grandes hits de su carrera son dos, de aquel disco Justice: los temas Peaches y Ghost, que rozan los 2000 millones de reproducciones en Spotify cada uno.

Esas grandes cifras no son excepcionales en su carrera: de todas sus canciones, 17 de ellas tienen más de 1000 millones de escuchas. Según datos de la Recording Industry Association of America, ha vendido 24 millones de discos en los EE.UU. Tras ser descubierto en su adolescencia a través de videos que él mismo subía a YouTube, lanzó su primer disco con apenas 15 años, My World, en el año 2009, con gran éxito; My World 2.0., un año después, le catapultó definitivamente a la fama global. Ahí, entre sus temas, estaba el megaéxito “Baby”, que también logró 1300 millones de escuchas.

Justin Bieber se mostró al sufrir una parálisis facial

Bieber saca este álbum de la mano de Def Jam Records, parte de Universal, con la que tiene firmados otros tres lanzamientos más. Es el primero tras la venta de su catálogo musical, que colocó en el mercado a principios de 2023 por 200 millones de dólares. El año anterior se había decidido a salir a la carretera en una gira que se vio obligado a cancelar a causa de una parálisis facial. Al parecer, no fue capaz de devolverle a la promotora el adelanto que le había hecho, de unos 40 millones de dólares, de los que debía regresar unos 24. Se los pidió prestados a su antiguo manager, Scooter Braun, pero nunca le devolvió el dinero, solo la primera cuota, alegando además que Braun le debía todavía más. Pero este hizo una auditoría que concluyó que era al revés, y que Bieber le debía casi nueve millones de dólares.

Estos días parece que el cantante ha saldado su deuda con su antiguo colaborador. De hecho, los Bieber han tenido un jugoso ingreso, ya que Hailey Bieber ha vendido su marca cosmética, Rhode, a la firma e.l.f., por mil millones de dólares. Sin embargo, no todo ese dinero ha ido a la empresaria, que aportó a la firma su rostro y nombre, pero solo una pequeña parte de la inversión; de hecho, Braun es precisamente uno de los primeros inversores de la misma, lo que hará que él también reciba un generoso cheque.

Todo ello ha llevado al canadiense a lanzar nueva música, por total sorpresa. Por lo que aparece en redes sociales, la nueva incorporación a su carrera musical tendrá hasta 20 canciones: All I Can Take, Daisies, Yukon, Go Baby, Things You Do, Butterflies, Way It Is, First Place, Soulful, Walking Away, Glory Voice Memo, Devotion, Dadz Love, Therapy Session, Sweet Spot, 405, Swag, Zuma House, Too Long y Forgiveness.