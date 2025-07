En fotos: del sexy festejo de cumpleaños de Sofía Vergara a las románticas postales de Justin y Hailey Bieber

Jennifer Lopez salió al balcón del lujoso Eurostars Gran Hotel La Toja, en Pontevedra, y no tuvo reparos en realizar su rutina de estiramiento matutina frente a los curiosos. La actriz y cantante inauguró su gira europea Up All Night en Galicia, la primera que realiza a nivel internacional desde 2019

Backgrid UK/The Grosby Group