Para ir calentando motores, Justin Timberlake estrenó esta semana una canción (con respectivo video) de lo que será su próxima producción discográfica. Casi a modo de cuenta regresiva, su sello anunció que el lanzamiento de la canción “Selfish” se trata de la antesala a la llegada de su álbum Everything I Thought It Was, que se lanzará el 15 de marzo. El corte comenzó a sonar con ganas, aunque no pudo evitar un llamado a boicot en su contra.

Si de muestra basta un botón (según reza el dicho popular), por ahora hay que ver de qué se trata “Selfish”. De un modo amable habla de una obsesión: “Tus labios están hechos para los míos. Y mi corazón se detendría si no latiera por ti todo el tiempo. Si me pongo celoso no puedo evitarlo. Quiero cada parte de ti. Supongo que soy egoísta”, admite, en lo más alto de sus agudos. “Es malo para mi salud mental. No puedo evitarlo. Cuando sales viéndote así, pero no puedes esconderlo, eres el culpable. Cariño, no puedo culparte. Me alegro de que tu madre te tuviera. Me vuelves loco”.

¿Y quién será esa chica? Se preguntarán sus fans. Britney Spears seguro que no. Y fue la legión de fans de la cantante la que actuó en consecuencia, al hacer que un tema que Spears grabó hace más de una década y que, justamente, se llama “Selfish”, trepara en los charts de reproducciones de canciones en plataformas digitales. Aunque en su momento pasó un tanto inadvertida, la canción de la ex princesa del pop se publicó originalmente en la edición de lujo de su álbum Femme Fatale (2011) y fue la que ayer entró Top 40 de la lista de iTunes de los Estados Unidos, el mismo día en que Timberlake lanzó la canción homónima de su próximo álbum. Para la noche, la canción de Spears ya había llegado al cuarto puesto .

Algo así como un gesto despechado y tardío, aunque Britney no tenga nada que ver de manera directa con nada de esto. Seguramente los seguidores de la cantante encontraron esta manera original y no agresiva de plantarse frente al músico, luego de las declaraciones de Britney en su libro autobiográfico The Woman in Me (La mujer en mí)”; allí contó que se sometió a un aborto durante su relación con Timberlake porque él “definitivamente no estaba contento con el embarazo”.

La cuenta BritneyxYtube se atribuyó el mérito del ingenioso movimiento y afirmó que todo “comenzó como una broma” cuando Timberlake anunció el título de su nuevo sencillo. Luego, los fanáticos especularon en broma que Spears estaba haciendo un gran regreso con una “canción nueva”. El esfuerzo orquestado rápidamente ganó impulso, gracias a la antigua canción “Selfish”, al top 40 de la lista de iTunes de los Estados Unidos, con la mira puesta en el top 10. Expresando alegría por el éxito inesperado, la persona detrás de BritneyxYtube le dijo a Entertainment Weekly: “ Todavía no puedo creer que se haya vuelto tan grande y vemos los resultados que tenemos hasta ahora. Todos estamos muy felices de ver su canción regresando después de todos estos años ”.

Por otra parte, cuando Britney publicó su libro, algunos medios estadounidenses trataron de llegar al cantante para tener su opinión. Solo se alcanzaron “fuentes cercanas”, que afirmaron: “Justin se ha centrado en su propia familia y ha tratado de no preocuparse por las memorias de Britney. En los últimos años, Justin ha intentado ‘apoyar a Britney desde la distancia’. Salieron hace mucho tiempo, pero él todavía la respeta. Justin y [su esposa] Jessica Biel solo quieren que todos crezcan y evolucionen en lugar de seguir sacando a relucir el pasado”, publicó ET.

Justin nació el 31 de enero de 1981 y comenzó su carrera siendo muy joven en programas televisivos como Star Search y Mickey Mouse Club. Fue en este último donde conoció a Britney, con quien mantuvo una relación de tres años hacia fines de los 90 .

Para mediados de aquella década, Justin fue alistado en la boy band NSYNC, con la que alcanzó los niveles más altos de popularidad. De hecho, una vez disuelto el grupo, fue el solista que más notoriedad alcanzó gracias a sus producciones individuales. Desde 2012, está en pareja con la actriz Jessica Biel, con quien tuvo a sus dos hijos, Silas Randall y Phineas.

Actualmente el cantante está concentrado en promocionar su retorno. Timberlake publicó tres álbumes con NSYNC y, desde 2002, cuatro como solista. El último, Man of the Woods, es de 2018. Recién después de casi seis años de aquel lanzamiento volvió a poner en marchar la maquinaria promocional de cara a un nuevo estreno. La última semana dio un concierto en un teatro de su ciudad natal, Memphis. Y fue allí donde estrenó el tema que publicó en redes. Por otra parte, ya tiene una agenda armada para el norte del continente americano que comenzará en Vancouver, el 29 de abril, como primera parada de su gira mundial Forget Tomorrow.

Este jueves, a Timberlake se lo vio en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde el carismático presentador puso a su grupo de colaboradores músicos al servicio de las canciones de Timberlake, para crear un popurrí. Y este sábado estará como invitado musical del Saturday Night Live. Resta esperar un par de anticipos más que se podrían conocer en los próximos meses antes de la presentación que el 15 de marzo haga del álbum completo.

