Se difundió el video del arresto de Justin Timberlake por manejar bajo los efectos del alcohol

Dos años después del arresto de Justin Timberlake por manejar ebrio, el video del cantante siendo detenido por un oficial y sometido a pruebas de sobriedad se difundió en redes sociales. El artista había presentado una demanda a principios de marzo para impedir la publicación de las imágenes de la cámara corporal del policía.

El hecho ocurrió el 18 de junio de 2024 mientras Timberlake manejaba un auto modelo BMW en Sag Harbor, Nueva York, Estados Unidos. Un oficial de policía lo frenó por saltarse una señal de “Pare” en el centro del pueblo y desviarse de su carril. Más tarde, cuando salió del vehículo, el efectivo sintió su olor a alcohol.

Las nuevas filmaciones revelan el diálogo entre el oficial y el cantante. Allí, Timberlake se disculpaba por sus maniobras y confesaba que se trataba de un auto que había alquilado por varios días mientras viajaba por su trabajo. “Estoy en mi gira mundial”, comentó. “¿Qué? ¿De gira mundial? ¿Haciendo qué?“, cuestionó el policía, claramente no reconociendo al cantante.

Justin Timberlake en el Lollapalooza Argentina 2025 Lucas Ignacio Mangi

“Es difícil de explicar... eh... Una gira mundial... soy Justin Timberlake”, finalmente confesó. “¿Cuál es tu nombre? ¿Justin Timberlake?“, preguntó el oficial, y luego le pidió su licencia de conducir. Más tarde, hizo que el artista saliera del vehículo para realizar varias pruebas de sobriedad, incluido caminar mientras ponía un pie adelante del otro.

En el video se ve como el cantante tiene problemas para realizar las pruebas. Entre ellos, se tambaleaba y se tomaba la cabeza. También se notaba que hablaba con mayor lentitud de lo normal. “Solo estoy siguiendo a mis amigos de vuelta a mi casa. No estoy haciendo nada, solo estoy siguiendo a mis amigos”, expresó.

El excantante de NSYNC aseguró que había tomado un martini y que solo estaba yendo a su vivienda en el antiguo pueblo ballenero que se encuentra entre las prósperas ciudades costeras de los Hamptons, a unos 160 kilómetros al este de la ciudad de Nueva York. El policía reiteró que realizara la prueba. Timberlake lo intentó, pero se tropezó repetidas veces. “Perdón, estoy algo nervioso”, lamentó.

Se difundió el video del arresto de Justin Timberlake por conducir ebrio

En otra prueba, le pidieron que mantuviera uno de sus pies adelante del otro, mientras contaba diciendo un números y sumándoles mil, una forma coloquial en el idioma inglés de contar los segundos con mayor precisión. “Mil, dos mil, tres mil, cuatro mil... Saben, estas pruebas son muy difíciles”, señaló, al no poder finalizar el test.

Más tarde, intentaron realizarle el test de alcoholemia mediante soplido (etilómetro), pero el cantante se negó. Ante esto, procedieron a arrestarlo. El video luego muestra cómo el oficial habla con una mujer a la que le informa del arresto. “¿Justin Timberlake está bajo arresto? ¿Me podés ayudar? ¿Podemos hacer algo? ¿Pueden parar? Haré lo que quieran. No pueden arrestarlo. Tiene que haber una posibilidad de hablar, por favor ayúdenme", repitió.

La mujer, de la que no se informó su identidad pero parece trabajar con él, intentó varias veces cambiar la conducta policial. “¿Puedo darle su teléfono? Pueden hacerme el favor porque amaron Bye Bye Bye [la conocida canción de NSYNC]... háganme un favor“, insistió sin éxito. Timberlake se declaró culpable de un cargo menor y estuvo detenido toda la noche.

Justin Timberlake realiza las pruebas de sobriedad frente a los policías

Unas semanas antes, Timberlake había demandado al pueblo de Sag Harbor y su departamento de policía argumentando que la publicación del video “devastaría” la privacidad del cantante ya que revelaría “detalles íntimos, muy personales y delicados” que causarían un “daño grave e irreparable” y lo someterían al “ridículo y acoso público”.

“Las imágenes en cuestión muestran al demandante en un estado de extrema vulnerabilidad durante un encuentro con las fuerzas del orden en la carretera, capturando detalles íntimos de su apariencia física, comportamiento, habla y conducta durante las pruebas de sobriedad en el lugar, la posterior detención y su confinamiento tras la detención durante las horas siguientes”, detallaron en la demanda.

El video se difundió luego de que el municipio y los abogados del cantante acordaran que se publique una versión censurada de la grabación.

Con información de AP