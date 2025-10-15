Kevin Federline y el día que encontró a Britney Spears engañándolo con una bailarina: “Quedé paralizado”

Kevin Federline, conocido por haber estado casado con Britney Spears entre 2004 y 2006, está a punto de lanzar su libro de memorias, You Thought You Knew. Allí, el DJ promete contar detalles inéditos de cómo fueron sus años al lado de la popular cantante.

En un adelanto obtenido por Us Weekly, Federline habla desde el día en que la estrella pop lo engañó con una bailarina hasta el llamado telefónico que le hizo a Justin Timberlake horas antes de su boda.

Britney Spears y Kevin Federline se conocieron en abril de 2004 y en septiembre, se casaron. Juntos tienen dos hijos

K-Fed y Spears se conocieron en abril de 2004 y estuvieron casi dos años juntos. Por ese entonces, la intérprete se encontraba en pleno éxito con su gira Onyx Hotel Tour e invitó a su flamante conquista a acompañarla a su show en Ámsterdam. Sin embargo, lo que iba a ser una escapada romántica terminó arruinándose por una inesperada traición de ella. ¿Qué pasó? Luego del show, la pareja salió con algunos bailarines y músicos a bailar y tomar algo. Al regresar al hotel, Britney desapareció. “Con el paso del tiempo, empecé a preguntarme por qué tardaba tanto. Pensaba que quizá estaba poniéndose al día con alguien o lidiando con algo relacionado con la gira”, escribió el músico en uno de los estratos de su libro.

Como no regresaba, su novio decidió ir a buscarla; sin imaginar lo que se encontraría del otro lado del pasillo. “Al pasar por una de las habitaciones, miré adentro y me quedé paralizado. Allí estaba con una de las bailarinas. Teresa (Espinosa) estaba sentada en el borde de la cama. Britney estaba entre sus piernas, con las manos en la cara. Se estaban besando a fondo”, relató Federline sobre el engaño que vivió durante la noche del 24 de mayo de 2004.

Curiosamente, esa bailarina con la que su novia se estaba besando apasionadamente había sido quien, un mes atrás, los había presentado. Por lo tanto, Kevin regresó a su habitación dispuesto a hacer sus maletas y marcharse. “Sólo quería salir”, confiesa el músico de 47 años. Al parecer, Britney se dio cuenta de la situación rápidamente y corrió al cuarto para pedir disculpas. “Empezó a disculparse, a dar explicaciones, a prometer que no volvería a ocurrir. Me dijo que no se daba cuenta de lo muy en serio que me tomaba lo nuestro, que estaba abrumada y que había sido un error”, recordó líneas después.

El DJ y bailarín Kevin Federline lanza sus memorias donde contará cómo fue ser el marido de Britney Spears

Luego de varias horas de gritos, llantos y charlas, Federline le dio una nueva oportunidad pero con una condición muy clara: “Le dije que no estaba interesado en una relación que involucrara a más de dos personas”. Esas semanas en Europa sentaron las bases de su relación, que meses después terminó en el altar. “Nos pusieron a prueba, nos cambiaron y, finalmente, nos unieron más. Fue durante ese tiempo que comencé a darme cuenta de la profundidad de mis sentimientos. Y aunque el camino por delante no era seguro, tenía una cosa clara: me estaba enamorando de Britney”, reveló a corazón abierto.

Finalmente, la pareja se casó en septiembre de 2004. Aunque, según contó el propio DJ en su libro, la boda casi vuelve a tambalear por un nuevo desplante de Spears. Federline la sorprendió hablando por teléfono con su ex Justin Timberlake justo un día antes de su boda. A pesar de todo, los tortolitos dieron el sí y formaron una familia: un año después, nació su primer hijo, Sean Preston y, en septiembre de 2006, llegó Jayden James.

Britney Spears, junto a sus dos hijos, Sean y Jayden Instagram / prestonandjayden

El divorcio llegó dos meses después del nacimiento de su segundo hijo. Fue Spears quien solicitó el divorcio alegando diferencias irreconciliables. Desde entonces, ambos han mantenido una relación conflictiva, lo que (sumado a los problemas de adicción de la cantante) han llevado a Sean y Jayden a distanciarse de su madre. “A veces se despertaban por la noche y la encontraban parada en silencio en la puerta, observándolos dormir con un cuchillo en la mano. Luego se daba la vuelta y se marchaba sin dar explicaciones”, relató en la misma publicación.

Tras afirmar que los pequeños no querían ver a su madre porque le tenían miedo, Federline expresó su preocupación de que algo “malo” les pase si él no intervenía. “La verdad es que esta situación con Britney parece estar a punto de volverse irreversible. Se ha vuelto imposible fingir que todo está bien. Desde mi perspectiva, algo malo va a pasar si las cosas no cambian, y mi mayor temor es que nuestros hijos se queden con las manos vacías”, aseguró mientras advertía que el comportamiento de la artista pop es mucho peor que lo que los fanáticos imaginan.

Britney Spears ha generado preocupación entre sus fans por los videos que comparte en su cuenta de Instagram instagram.com/britneyspears

La noticia de la inminente publicación de sus memorias llega justo en medio de la reciente reconciliación de Spears con sus hijos. “Con la noticia de la publicación del libro de Kevin, una vez más, él y otros se están beneficiando de ella y lamentablemente esto ocurre después de que se haya terminado la manutención de los hijos de Kevin”, le dijo un representante a Page Six dando cuenta de que la cantante estaba muy molesta al respecto.

En una reciente entrevista con The New York Times, Federline aclaró que nunca estuvo en contra de Britney y que siempre ha intentado que sus hijos tengan una buena relación con su madre. “Es difícil porque cuando reflexiono sobre todo lo que ha pasado mis hijos no conocen a la mujer con la que me casé... He pasado dos décadas intentando salvar esa brecha”, expresó.