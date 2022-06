Juventus Lyrica regresa con una gala de ópera al renovado Teatro Avenida: “Volvemos en carne viva, con la alegría y el dolor a cuestas”

Luego de diez meses de remodelaciones, el Teatro Avenida reabre sus puertas. Y será con una propuesta que viene de la mano de Juventus Lyrica, una de las entidades que más y mejor promueven la actividad operística en la Argentina. La lírica, con su vasto repertorio, también vuelve a ponerse en marcha en la pospandemia. Las tres galas que se celebrarán para comenzar el mes de julio son un claro ejemplo.

Si el camino se hace al andar, la entidad impulsada por Ana D’Anna va recuperando la presencialidad paso a paso, luego de dos años en los que condensó toda su actividad, especialmente la formativa, por vía virtual. El 1° y el 2 de julio, a las 20, y el 3 a las 17.30, se presentará La gran fiesta de la ópera, un espectáculo con arias de famosos títulos de Verdi, Mozart, Puccini, Bizet, Donizetti y Offenbach, entre otros.

Participarán los cantantes Monserrat Maldonado, Constanza Díaz Falú, Marcelo Gómez, Carolina Gómez, Darío Sayegh, Pablo Urban, Laura Penchi, Juan Salvador Trupia, Juan Font, Rocío Arbizu, Gabriel Carasso, Ivana Ledesma, Ernesto Bauer y Eugenia Fuente, con dirección musical de Hernán Sánchez Arteaga, dirección escénica de Ana D’Anna y María Jaunarena, y con la participación de Hernán Schvartzman como director musical invitado.

Con cierta indiscreción se puede anticipar que el espectáculo tendrá unas treinta piezas líricas, en dos bloques. La selección incluye fragmentos de Rinaldo, Las bodas de Fígaro, Don Pasquale, Nabucco, La Boheme, Madama Butterfly, Rusalka, La flauta mágica, Los cuentos de Hoffmann y Tosca, entre otros.

“Hay una gran reapertura del teatro. Han hecho grandes trabajos en la sala y nos pidieron que estuviéramos, por la cantidad de años que hemos estado ahí -dice María Jaunarena, la directora ejecutiva de Juventus-. Muy felices, después de este encierro y también con el dolor, porque la pandemia ha traído muchas pérdidas”. Partieron Antonio Russo, gran pilar de Juventus y maestro de todos los cantantes; Ponchi Morpurgo, destacada escenógrafa que colaboraba con la institución; la desarrolladora de vestuario Norma Chain, y Andrea Sbarra, del equipo de la asociación. “Gente que fue parte importante de la institución, por eso volvemos en carne viva, con la alegría y el dolor a cuestas.”

El teatro Avenida, durante el proceso de remodelación Gentileza Juventus Lyrica

En los últimos dos años, Juventus buscó una dimensión posible en la virtualidad y así lograr, con este estreno de julio, que tanto las voces profesionales como algunos de los becarios de la institución también participen en el espectáculo. “Instauramos un sistema de becas a distancia, tuvimos un montón de participantes del interior del país y de América latina. Tuvo mucho impacto en términos de formación en áreas claves para artistas líricos. Desde talleres musicales de lectura a primera vista a técnica vocal por períodos musicales. Y en esta gala muchos de esos becarios están. Es lindo que a pesar de dos años de la nada, en cuanto a funciones, podemos presentar nuevas voces, que es la idea de Juventus. Servir de semillero”.

Durante la pandemia, Juventus Lyrica también trabajó con barrios vulnerables, a través del sistema de becas y del Centro Artístico Solidario Argentino. De esos becarios, algunos que ingresaron a instituciones de formación, como el Teatro Colón, o se preparan para ingresar a la Universidad Nacional de Arte.

Dentro del circuito lírico (y de la música en general), las audiencias son un punto fundamental. Y a eso apunta la asociación: “Estamos muy metidos en eso. La formación de espectadores es la segunda razón de la existencia de Juventus. Desde hace diez años trabajamos con un programa intenso. Comenzó para colegios secundarios, con funciones de preestrenos exclusivas. Esta gala también la va a tener. Desde 2016 comenzamos con propuestas infantiles, con la idea de formar espectadores. No solamente por un fin de apreciación estética en sí mismo. Muchas veces se entiende esto como el momento libre que se le da a los chicos para las actividades artísticas. Pero es mucho más que eso. Es la oportunidad de abrir a las nuevas generaciones la puerta a un patrimonio. En este caso, la música y la lírica occidental. Ellos nacieron en Occidente, han caído de este lado del globo. Hay un contenido inmenso que les pertenece y, por lo tanto, tiene el derecho y el deber de conocer. Y la ópera es disparador de contenido múltiple: desde lo musical, desde lo histórico y desde las emociones que el teatro, como espejo de humanidad, plantea al espectador. Los chicos, en esta era digital, están muy dirigidos en lo que deben consumir. En cambio, el teatro les propone un paréntesis. A lo mejor, lo que se plantea sobre el escenario los acerca más a un problema que les pasa o que no conocían. Ahí está el desarrollo de la empatía, tan importante en estos tiempos de grieta. Todo eso es una propuesta que hace el teatro. En ese sentido, invitar a los chicos a asistir tiene un valor enorme. En el mundito chico de la ópera, en el que nos movemos, machacamos con esto. Que la gente se anime a conocer este patrimonio enorme. No creo que nosotros debamos adaptarnos. Por supuesto que lo hacemos con los tiempos, porque un chico no resiste un espectáculo de más de una hora. Pero no hay que acomodarse tanto a la necesidad del espectador. Hay que desafiarlo y exigirle. ¿Por qué? Porque se lo merecen; porque tienen con qué. Con los chicos es fundamental en esta época de una cultural de la satisfacción y la no exigencia, que puede ser un arma de doble filo.”

María Jaunarena, directora ejecutiva de Juventus Lyrica Gentileza Juventus Lyrica

Juventus Lyrica no tiene este año una temporada de tres títulos, como en otras épocas. Pero, mientras proyecta 2023, se espera que para el segundo semestre de 2022 vuelva al escenario del Teatro Avenida con otro título, que podría ser la ópera Carmen. Además, así como semanas atrás presentó un espectáculo a la medida del público infantil, llamado Nadie duerma (un trabajo lírico a la medida de chicos de edad de escuela primaria, que se vio en Ciudad Cultural Konex), también planean otra propuesta infantil para octubre, en el Parque Centenario.

“La pandemia trajo sus secuelas. Es difícil planificar en un contexto de alta inflación pero, aún así, en estos últimos veinte años hubo muchas crisis, así que la idea es seguir adelante. Seguir sembrando. Consideramos que el escenario y el teatro tienen valor en sí mismo. Y nuestra tarea no tendría el mismo sentido si no tuviera una consecuencia en el escenario”, completa la directora.