Karol G se presenta este viernes en el Luna Park

Silvina Marino 10 de marzo de 2020 • 21:43

En un hotel lujoso de Recoleta, el salón espera a su estrella invitada con dos poltronas ubicadas de manera perpendicular, luces para cámaras y algunas botellas de agua mineral. Está entrando Karol G , la música nacida en Medellín que viene dando pasos certeros en la industria, a partir de una propuesta centrada y guiada por el reggaetón y el trap. La colombiana acarrea un kit metafórico bajo el brazo que la ayudó a llegar al lugar en que se para hoy: un puntapié inicial a partir de su participación en Factor X (2006), dos discos de estudio ( Unstopable y Ocean , de 2017 y 2019, respectivamente), y un trampolín gigantesco al universo de la popularidad, bajo el nombre de "Tusa", sencillo editado junto a Nicki Minaj .

Enseguida volveremos sobre este mágico tema que llevó a Carolina Giraldo Navarro (así su nombre al nacer) a las grandes ligas. Lo cierto es que ella entra hoy aquí, a punto de viajar a Uruguay para su presentación en el país vecino y antes de volver a Buenos Aires para su cita con el público porteño en el Luna Park, el viernes 13 . Y lo hace con su esperable estilo: ropa deportiva ancha y decorada de naranja estridente, uñas esculpidas largúisimas y flúo, pestañas eternas e irresistible simpatía.

Karol G se crió con un papá músico, que la llevó a cantar con él en diferentes presentaciones. Como parte de su repertorio hacían temas de Pimpinela. Es justamente lo que ella revivió el domingo: lo que sucedía hace más de veinte años fue evocado en vivo para la tele local, en La peña de morfi , al hacer un fragmento de "Olvídame y pega la vuelta".

"Esto resume la historia de toda mi vida. Mi papá tenía un grupo y se presentaba imitando a distintos artistas. A los cinco años empezó a llevarme a cantar con él. La favorita de todo el mundo era "¿Quién es? ¡Soy yo!". Cuando la cantamos en el programa fue muy lindo. Lucía llamó a mi manager y tuvimos la oportunidad de saludarnos. Ella estaba viendo el programa. Te pasan cosas que no dejan de sorprenderte. De cantar esa canción desde chica a tener la oportunidad de hablar con una de las artistas del dúo y que te felicite por tu carrera, fue súper brutal", se entusiasma.

La colombiana viene de realizar trabajos que le fueron allanando el camino, como los temas en colaboración: "Hello", con Ozuna; "Lo que siento por ti", con Sebastián Yatra, y "Código de amor", con Daddy Yankee. Además de los dúos con su pareja, Anuel AA: "Culpables", "Secreto" y "Dices que te vas". Pero, por supuesto, la colaboración más rotunda es la mencionada "Tusa". En la contundencia de las cifras está la prueba: 600 millones de visitas en YouTube y 500 millones de reproducciones en Spotify, además de ser en 2019 la canción latina más popular en el mundo y la primera canción latina con intérpretes mujeres en llegar al top 10 global de Spotify.

-¿Qué cambió en tu forma de trabajar para lograr el éxito de "Tusa"?

-Con mi música soy muy intensa. Me gusta ser parte de todo el proceso creativo, desde sentarme a componer las canciones a integrar la producción. Cuando vamos a hacer el video la mayoría de las veces paso la idea muy clara de lo que quiero. Es muy importante que todo tenga mi identidad. Pero con "Tusa" fue particular, porque fue una canción que me mostraron ya elaborada tanto desde la producción como desde la composición. En el momento no le puse atención. El año pasado, cuando buscaba el sencillo me vino el recuerdo. La grabé y se la mostré a Nicki Minaj pero, como no venía de mí, no sabía si le iba a gustar o no.

-¿Cómo se te ocurrió grabar con Nicki?

-A mitad de 2019 ella me empezó a seguir en Instagram y me dejaba comentarios en algunos posts, así que no dudé. Y le escribí diciendo: "Qué rico sería hacer algo juntas". Ella me respondió súper positivamente: "Me encanta lo que haces, vamos a compartir nuestra música". Así, nos mandamos propuestas pero no acordamos en algo que nos gustara a las dos. Ahí perdimos un poquito de comunicación hasta septiembre, cuando yo tenía "Tusa" grabada. Y se la mandé el 8 de septiembre, para ser muy exacta. Ese mismo día ella me mandó las voces. Le encantó la canción. Un mes después grabamos el video en Los Ángeles. Sentí que tenía potencial de ser un tema muy exitoso pero nunca había tenido una canción con ese nivel de grandeza. Todo esto de tener la canción charteando por semanas consecutivas como número uno y abrir mercados en otros países fue muy nuevo para mí. Es un éxito que he esperado tener desde hace muchos años.

-¿Cómo reaccionaste frente a la cantidad de memes y videos?

-Vi todos, los amo. Al principio me los mandaba la gente. Todo el mundo cantando la canción, los hombres en el estadio, la discoteca. Me llamó tanto la atención que los buscaba un viernes a la noche y al levantarme el sábado ya estaba de nuevo rastreándolos. Sentía que cada fiesta, cada noche era la oportunidad para la gente de hacer un video o un meme. Era impresionante, una locura.

-A partir de todas las consultas sobre la palabra "tusa", la RAE salió a explicar la acepción específica del término como "tristeza amorosa", porque la definición oficial no tenía nada que ver con el tema.

-Sí. Google anunció las diez palabras más buscadas de 2019 y "tusa" estaba en ese conteo. Fue la palabra más buscada en el mundo entero durante noviembre y diciembre. Me han mandado videos de coreanos cantando la canción. Además de ser la palabra más buscada era la canción más buscada, por ejemplo, en ese momento en Francia era el tema que la gente más hacía Shazam cuando la escuchaba en la radio. Lo que pasó fue muy brutal.

-¿Fue fácil ponerse de acuerdo entre las dos con la estética del video?

-Toda mi vida pensé que Nicki Minaj era sinónimo de rosita. Desde ese momento yo dije: "Quiero que mi video sea rosa". Nicki al principio no se sintió muy cómoda con que fuera rosado porque ya lo había hecho. Pero yo le dije que eso sucedió en su mercado anglo, donde hizo muchas cosas rosaditas, pero éste es otro mercado. Le dije: "Déjate llevar, que si nosotras hacemos ese video, la vamos a romper". También pensé que no quería que el video contara exactamente la historia de lo que decía la letra. Quería un clip de dos mujeres líderes, empoderadas, que se apoyen. Y por eso en el video sólo hay mujeres, aunque la canción va de la mujer a un hombre. Y no sé por qué pero terminó siendo el tema favorito de los hombres. Al final del día me alegra saber que el video fue todo un éxito. Este proyecto general trae una magia que puede venir de la buena energía con que se grabó, pero también pienso que Dios tenía algo especial guardado para mí.

Nicki Minaj y Karol G en el video de "Tusa"

-Además de Pimpinela, ¿cómo es tu vínculo con la música argentina? Versionaste a Los Abuelos de la Nada, trabajaste con Tini...

-La primera versión de "Mil horas", de Los Abuelos, la hice hace cinco o seis años. Tiempo atrás era una canción que se sabían mis compañeros de colegio, y fue un clásico en todas partes de Latinoamérica. Propuse hacerla porque tiene ya tres generaciones de gente que se la saben y dije: "vamos a multiplicarlo". Lograr los permisos fue un súper reto, pero lo logramos. Tuve la oportunidad de cantarla aquí cuando abrí el Luna Park para J Balvin, en 2017. Y la gente lo cantó impresionante. La voy a hacer el viernes obviamente. Por otro lado, tuve la oportunidad de cantar con Tini. Y también me interesa la música urbana de Argentina, que no es un secreto para nadie que está rompiendo esquemas. Canté en el matrimonio de Luis Suárez el año pasado y literalmente me bailé todo. Sonaron un montón de versiones que habían hecho artistas locales argentinos en cumbia villera. Sé que no es el sonido folclórico argentino pero en los clubes o, como dicen ustedes, en los boliches pasan cumbia villera. En el casamiento también, canción tras canción, todas absolutamente en cumbia villera. Nunca había estado en una fiesta así.

-¿Qué otra influencia te marcó?

-De pequeñita escuchaba de todo. Mi papá escuchaba salsa, vallenato, que es algo muy colombiano, pero también me introdujo en la música de los Beatles, ¡Hasta escuchaba Metallica! Por una tía que vivía en Estados Unidos y nos mandaba lo que estaba pegando en el momento con la juventud, como los Backstreet Boys, las Spice Girls. Fui muy fanática de Eminem. Y mi primera ídola es siempre Thalía.

Karol G tiene un gran amor por la música argentina, desde Los Abuelos de la Nada y Pimpinela hasta Tini

-Colaboraste con muchos artistas, ¿tenés alguien pendiente para trabajar?

-La colaboración con los artistas varía un montón; con algunos quiero grabar porque son nuevos y me encantan, con otros porque los he admirado siempre, con otros porque siento que, de cierta manera, aunque nuestra música no sea muy parecida estratégicamente puede ser un boom. Pero digamos que mi top número uno en la lista es Rihanna. Me encantaría grabar con ella algún día.

-Saludaste por el Día de la mujer y pasaste los días de marchas acá. Además, mencionaste el empoderamiento de las mujeres. ¿Cómo es tu vínculo con el feminismo?

-Me encanta llevar un testimonio de motivación para las mujeres, porque yo también durante un tiempo viví la situación de no tener las mismas oportunidades que los hombres. Me gusta hablar de la evolución que ha habido, por lo menos en esta industria. Lo evolutiva que ha sido la participación de las mujeres. Supe de las marchas, no sólo aquí, en México estaban haciendo algo importante, en Chile también. Lo fui siguiendo. Hacía falta esto de una forma tan masiva. Es importante cuando todas las voces se unen porque ésa es la forma de hacernos escuchar. Las revoluciones son buenas cuando son masivas y en multitud pero también están las revoluciones internas. Es un despertar de la mujer decir: "Ojo que aquí venimos todas".