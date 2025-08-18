Karol G será la primera cantante latina en encabezar un halftime show de la NFL fuera de EE.UU.: “No puedo esperar”

La NFL anunció que Karol G cantará durante el show de medio tiempo de uno de los partidos de la temporada 2025, que se jugará en Brasil. Con esta presentación, la artista colombiana se convertirá en la primera mujer latina en encabezar este espectáculo fuera del territorio de Estados Unidos.

Karol G se presentará en un halftime show de la NFL

La NFL dio a conocer que Karol G será la protagonista del show de medio tiempo durante el juego del 5 de septiembre de 2025. Ese día se enfrentarán Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers en el Arena Corinthians de São Paulo, Brasil.

La NFL describió a Karol G como “una de las fuerzas más poderosas en la música global” (Instagram/@nfl)

El evento deportivo tendrá varias características nunca antes vistas en la liga de fútbol americano. El juego podrá verse a través de YouTube a partir de las 20.00 hs (ET) y estará disponible para los fans de todo el mundo sin costo alguno.

Además, Karol G se convertirá en la primera cantante latina que encabezará un halftime show de la NFL fuera de Estados Unidos. La artista compartió que se siente emocionada y honrada de ser parte de este momento.

“He visto muchos espectáculos de medio tiempo de la NFL a lo largo de los años y para mí significa muchísimo tener esta oportunidad de llevar mi música a este escenario global. No puedo esperar para celebrar con todos en São Paulo y con los fans de todo el mundo”, agregó.

Por su parte, la liga describió a la cantante como “una de las fuerzas más poderosas en la música global” gracias a sus más de 30 mil millones de vistas en YouTube.

El partido del 5 de septiembre será parte del programa de juegos internacionales de la liga. Como reportó CBS News, la primera partida de la NFL en América del Sur se llevó a cabo en Brasil el 6 de septiembre de 2024.

Las artistas que hicieron historia en la NFL gracias a su música

Cuando el Super Bowl comenzó a celebrarse en la década de 1960, en los shows de medio tiempo se presentaban bandas de música universitarias y artistas locales.

Shakira, también originaria de Colombia, se presentó junto a Jennifer Lopez en el Super Bowl de 2020 (Instagram/@shakira)

De acuerdo con NBC Sports, eso cambió en la década de 1990, cuando la NFL optó por presentaciones más espectaculares para retener la atención del público.

Como señaló CBS Sports, leyendas como Gloria Estefan y Patti LaBelle cantaron en esta nueva etapa. Pero fue Diana Ross en 1996 quien pasó a la historia como la primera mujer que protagonizó el evento durante el aniversario 30 de la NFL.

Las artistas que compartieron ese honor después de Diana Ross fueron las siguientes, como recordó Billboard:

Madonna (2012)

Beyoncé (2013)

Katy Perry (2015)

Lady Gaga (2017)

Jennifer Lopez y Shakira (2020)

Rihanna (2023)

¿Habrá otros partidos de la NFL en Latinoamérica este año?

Cuando la NFL publicó el calendario de partidos para la temporada de 2025, se dio a conocer que siete juegos se llevarían a cabo fuera de Estados Unidos.

El único partido de la NFL en Latinoamérica en 2025 será entre Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers (Facebook/The Kansas City Chiefs)

Entre ellos, el único enfrentamiento que sucederá en tierras latinoamericanas será el del 5 de septiembre en São Paulo. Además de Brasil, el único país latino que ha recibido a la NFL es México, pero esta vez no está programado un juego en este lugar.

Los otros partidos internacionales de la NFL durante esta temporada serán: