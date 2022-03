La batalla cultural: renunció el director musical del Teatro Bolshói de Moscú

El domingo por la noche, el director musical del Teatro Bolshói, Tugan Sokhiev, anunció su renuncia. “Frente a la imposibilidad de elegir entre mis queridos músicos rusos y franceses , he decidido dimitir de mis funciones como director musical del Teatro Bolshói de Moscú y de la Orquesta Nacional del Capitole de Toulouse con efecto inmediato”, señaló en un comunicado.

La noticia llega a menos de un día de las declaraciones de su colega Daniel Barenboim, quien durante un concierto que ofreció en la Ópera Estatal de Berlín en solidaridad con Ucrania, advirtió que no “debe ser permitida una caza de brujas contra el pueblo y la cultura rusa”.

Barenboim se expresó en contra de que los “artistas rusos sean automáticamente cancelados en Occidente” ya que, en su mayoría, son personas que nada tienen que ver con el presidente ruso Vladimir Putin.

Desde que se desató el conflicto en Ucrania, el Teatro Bolshói se enfrenta a cancelaciones de funciones programadas en Europa y ahora pierde a su director musical AFP

Un director histórico

Sokhiev llevaba casi 20 años como director de la orquesta de Toulouse mientras se hacía cargo de la dirección del emblemático teatro moscovita. Según la prensa, habría recibido recibido presiones de Jean-luc Moudenc, alcalde de Toulouse, ciudad hermanada con Kiev, para posicionarse sobre la invasión de Rusia en Ucrania. Sokhiev se resistió a tomar una postura público frente al conflicto armado.

En una carta, de todos modos, intentó dejar en claro su postura: “Sé que mucha gente quería conocer mi posición sobre lo que está ocurriendo en este momento y están esperando que hable. Me ha llevado bastante tiempo poder procesarlo y expresar los complejos sentimientos que me produce. Lo primero, debo decir lo más importante: nunca he apoyado ningún conflicto. No los acepto en ninguna forma ni manifestación. El hecho de que alguien pueda cuestionar mi compromiso con la paz y pensar que, como músico, puedo abogar por otra cosa que no sea la paz en nuestro planeta me impresiona y es insultante”, comienza el texto.

El director de orquesta ruso Tugan Sokhiev durante un concierto benéfico de la orquesta del Teatro Bolshói en la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú (MSU) Vyacheslav Prokofyev - TASS

En el mismo, el músico asegura sentirse orgullo de pertenecer a una cultura tan rica como la rusa y de ser parte a su vez de la vida musical francesa. “Eso es lo que hace la música. Conecta gente y artistas de diferentes continentes y culturas , cura las almas de la gente y da esperanza de que la paz pueda existir en este planeta”, reza el comunicado del director ruso.