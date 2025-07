Sigue la polémica con Coldplay: renunció Kristin Cabot tras ser captada con el CEO en el concierto

A una semana del escándalo que causaron las imágenes que captó la kiss cam o cámara del beso en el concierto de Coldplay en Boston, las cuales dejaron en evidencia el affaire entre Andy Byron, el CEO de Astronomer, y Kristin Cabot, directora desde hacía nueve meses de Recursos Humanos de esa empresa tecnológica, la mujer decidió renunciar a su puesto.

El momento en el que Andy Byron y Kristin Cabot fueron capturados infraganti (Foto: Captura)

La decisión de la mujer ocurrió a unos días de que el especialista DataOps y soluciones de inteligencia artificial presentara su renuncia. Según informó el medio TMZ, con fuentes directas de la compañía, Pete DeJoy fue designado como CEO interino, mientras la firma intenta recuperar la estabilidad tras el golpe mediático y organizacional.

“Antes de esta semana, éramos conocidos como pioneros en el espacio DataOps, ayudando a los equipos de datos a impulsar todo, desde análisis modernos hasta inteligencia artificial de producción. Aunque el conocimiento de nuestra empresa puede haber cambiado de la noche a la mañana, nuestro producto y nuestro trabajo para nuestros clientes no cambiaron”, expresó el DeJoy sobre cómo influyó esa situación en la imagen de la compañía.

Byron y Cabot antes de ser captados por la kiss cam en el concierto de Coldplay (Fuente: Instagram/@mamalatinatv)

Las imágenes acarameladas entre Cabot y quien en aquel entonces era su jefe no solo terminaron con sus respectivos puestos, sino que también podrían causar la disolución del matrimonio de los implicados. Pese a que Byron y Megan Kerrigan no hicieron declaraciones públicas sobre una posible separación, el video del escándalo podría convertirse en una prueba clave para que la mujer solicite el divorcio.

En ese sentido es que, según la abogada Nancy Chemtob, esto podría permitirle reclamar una millonaria compensación al ahora ex CEO de Astronomer. La especialista en matrimonios y familia fue consultada por el New York Post para compartir un estimado de lo que el exejecutivo deberá pagar por su infidelidad, que según lo marca la ley del estado en donde ocurrió, podría ser la mitad de toda su fortuna.

Aunque no existe un informe que especifique cuál es la fortuna real del ex CEO, The Economic Times estimó que puede llegar a los 70 millones de dólares, lo que obligaría a Byron a otorgarle al menos 35 millones de dólares a la madre de sus hijos.

Aunque el matrimonio no necesariamente debe disolverse en Massachusetts (donde se expuso la infidelidad), las leyes estatales piden repartir los bienes acumulados durante los años que estuvieron juntos.

Andy Byron y Megan Kerrigan tienen más de 20 años de matrimonio y dos hijos de 18 y 24 años de edad (Foto: Facebook / Megan Kerrigan)

En el estado, la ley general establecida en el Capítulo 208, Sección 34, incluye consideraciones importantes como:

El tiempo que duró el matrimonio.

La forma en que se comportó la pareja durante la relación conyugal.

Rasgos personales como: edad, salud, posición social, fortunas actuales y fuentes de ingresos, patrimonio, empleabilidad, así como las obligaciones y necesidades de cada una de las partes.

Pensión alimenticia.

Necesidades actuales y futuras de los hijos en común y la custodia de los mismos.

Además, tampoco se supo qué ocurrirá con Kristin y su esposo, Andrew Cabot. Según Daily Mail, la exdirectora de Recursos Humanos de Astronomer y el dueño de la empresa Privateer Rum llevan poco tiempo juntos, por lo que la repartición de bienes no sería la misma.

Kristin y Andrew Cabot junto a los hijos de él

La pareja fue vista por primera vez en la fiesta de cumpleaños del hijo del hombre, durante el 2024. En la fotografía recuperada por la revista se les ve felices y ya lucían sus anillos de matrimonio.