Kristin Davis reveló que Sarah Jessica Parker fue quien le hizo notar que tenía disforia corporal: “Te estás matando de hambre”

Kristin Davis se refirió una vez más a los problemas alimentarios y de disforia corporal que padeció mientras grababa la serie Sex and the City, entre 1998 y 2004, y reveló que fue su compañera Sarah Jessica Parker quien le hizo notar que algo no andaba bien.

Las actrices en el set de And Just Like That, en 2022 Grosby Group - Mega/The Grosby Group

La actriz se refirió al tema en el último episodio de su podcast ¿Eres una Charlotte? Allí, admitió haber tenido lo que denominó un “problema de delgadez” en el apogeo de la serie. “Hubo momentos en que Sarah Jessica me decía: ‘Tenés dismorfia corporal’. Y yo le respondía: “No creo que la tenga, porque todo el mundo me dice a diario que tengo forma de pera”, agregó la actriz. Y reflexionó: “Pero era tan cierto que no puedo pensar con claridad”.

Davis explicó que las constantes críticas que recibía por su cuerpo la llevaron a tener malos hábitos alimenticios, y que su compañera también se lo hizo notar. “Pero también tenés un trastorno alimentario. Te estás matando de hambre”, le hizo notar, luego de que se desmayara en un estacionamiento debido a “una dieta loca” que estaba siguiendo.

La actriz explicó que en aquellos días su autoestima dependía estrechamente de los comentarios ambiguos que recibía por parte del público. “Hubo muchos años en que la gente me veía por la calle y me decía: ‘Ay, pero no estás gorda’. Y sé que no lo decían con mala intención. Lo decían como un cumplido, ¿verdad? Pero es porque estoy al lado de Sarah Jessica. O: ‘Sos más guapa en persona’. Y yo simplemente pensaba: ‘Bueno, vale’.

“Hay un cinismo extraño en nuestra industria que impregna el pensamiento”, indicó luego.

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis y Kim Cattrall en 2010 Getty Images

Esta no es la primera vez que se refiere a la presión que siente por verse perfecta. En 2023, en una entrevista publicada en The Telegraph, la actriz describió la terrible experiencia emocional de recibir esas críticas mientras incursionaba en el mundo de las cirugías estéticas para verse más joven y bonita. “Me he aplicado rellenos y ha sido bueno, pero también me he aplicado otros y ha sido malo. En esos casos, tuve que disolverlos y eso provocó que me ridiculizaran sin descanso. He llorado mucho por esa situación. Es muy estresante”, reveló Davis.

De hecho, la actriz confesó que no se dio cuenta de que algo andaba mal con sus labios hasta que sus amigos se lo hicieron notar. “Nadie me dijo que no se veía bien durante mucho tiempo. Pero, afortunadamente, tengo buenos amigos que sí me hicieron ver. No lo vi, porque por lo general no sonrío frente al espejo. ¿Quién hace eso? Solo la gente que está loca”, reflexionó la actriz.

A su vez, indicó que, al igual que muchas otras celebridades, ella “simplemente confiaba en los médicos que realizaban esos procedimientos”, pero en su caso, luego recibía las fuertes críticas en las redes “cuando algo salía mal”.

Kristin Davis: “Llegué a llorar al leer las críticas que recibí por mi apariencia física” instagram.com/iamkristindavis

“Estamos todo el tiempo siendo comparadas en todo momento con nuestras versiones más jóvenes, y es muy difícil para nosotras. Además, es un desafío hacerle entender a los demás, y entender nosotras mismas, que no tenemos que lucir así, como hace algún tiempo. Internet quiere que lo hagas, pero a la vez, te critican si lo intentas. Es una situación muy conflictiva...”, indicó.