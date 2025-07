Descubrieron in fraganti al empresario Andy Bryon con otra mujer cuando lo enfocó la kiss cam en un recital de Coldplay

Durante un concierto de Coldplay en el Gillette Stadium en Boston, una pareja fue enfocada por la pantalla gigante como parte de una kiss cam impulsada por el propio Chris Martin. Al darse cuenta de que estaban siendo observados por miles de personas, ambos reaccionaron con nerviosismo: evitaron besarse, se alejaron incómodos y rápidamente salieron del foco. Lo que parecía apenas una situación divertida terminó convirtiéndose en una escena viral, pero no por lo ocurrido en el estadio, sino por lo que se supo después.

Mientras sonaba la mítica canción “Viva la Vida”, la pareja fue inmortalizada por la cámara del estadio, lo que permitió que miles de personas —tanto presentes en el lugar como usuarias de redes sociales— presenciaran la escena. Por las reacciones incómodas de ambos, Chris Martin bromeó desde el escenario: “O tienen una aventura o simplemente son muy tímidos”, un comentario que desató una ola de especulaciones y reacciones.

Se trata de Andy Byron, CEO de Astronomer, y Kristin Cabot, directora de Recursos Humanos (Captura: TikTok)

Sin embargo, lo que se supo después dejó a muchos aún más desconcertados: quienes aparecieron en pantalla eran Andy Byron, CEO de la empresa tecnológica Astronomer, y Kristin Cabot, presuntamente la directora de Recursos Humanos de la misma compañía. Aunque durante el show parecían compartir un momento íntimo, lo cierto es que no son pareja. Además, lo que generó mayor revuelo fue que ambos están casados, pero no entre ellos, lo que llevó a que miles de personas en redes comenzaran a especular sobre la verdadera relación entre ambos y la presunta infidelidad.

Las reacciones de los usuarios

Como era de esperarse, la peculiar escena desató una ola de comentarios en redes sociales. El video se viralizó rápidamente y comenzó a circular en plataformas como TikTok, Instagram, Facebook y X, generando todo tipo de reacciones entre los usuarios. Desde memes y bromas hasta debates sobre la vida privada de los protagonistas, la situación se convirtió en uno de los temas más comentados del momento.

Algunas de las reacciones más destacadas (Captura: X)

Entre los comentarios más destacados se podían leer mensajes como: “Imaginate ir al concierto de Coldplay tranquilamente, salir en la cámara y que ahora todo el mundo sepa que sos el CEO Andy Byron y ella, la de Recursos Humanos, Kristin Cabot. ¿Y eso qué? Pues que ambos están casados… pero no entre sí“, “¿Quién dijo que ir a un concierto de Coldplay no era peligroso?” o “Cómo hacer para que un show de Coldplay te consiga divorcio y despido al mismo tiempo. This is paradise (not)”. Claramente, la mezcla de humor y sorpresa fue la constante en las redes tras la difusión del video que generó escándalo y sorpresa.