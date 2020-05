La espera terminó: Lady Gaga lanzó su nueva tema con Ariana Grande, "Rain On Me"

Lady Gaga y Ariana Grande cantan Rain On Me - Fuente: YouTube 03:03

Se acabó la espera. La anticipada colaboración entre Lady Gaga y Ariana Grande fue lanzada este viernes por la cantante de "Born This Way", y se titula "Rain On Me", el segundo single de su nuevo disco, Chromatica, que se dará a conocer el viernes 29 de mayo. Al igual que "Stupid Love", el primer track que Gaga editó en febrero , se trata de una canción que busca subir la energía, con un subtexto poderoso sobre permitirse sentir el dolor.

"Tengo que vivir mi verdad, no guardarla, así no pierdo la cabeza", se la escucha cantar a Grande, quien luego se une con Gaga para un poderoso mensaje que brindan con euforia. "Nunca me preocuparé, al menos estoy viva, que llueva sobre mí, que llueva sobre mí".

En su cuenta de Instagram, Gaga presentó el single con unas sentidas palabras para Ariana. "Una vez sentí que estaba llorando tanto que no iba a parar. En lugar de luchar contra eso, pensé 'que venga esto, puedo con lo difícil'; @arianagrande, te quiero por tu fortaleza y amistad. Mostremos lo que tenemos", escribió la artista.

Grande hizo lo propio en su red social, con un relato inspirador. "Una vez conocí a una mujer que conocía el dolor del mismo modo que yo, que lloraba tanto como yo, que tomaba vino como yo, comía pasta como yo, y cuyo corazón era más grande que su cuerpo. De inmediato la sentí como una hermana, y luego me tomó de la mano y me invitó al hermoso mundo de Chromatica, y juntas pudimos expresar cuán hermoso es sanar y llorar, espero que esta canción los haga sentir alegres como nos hace a nosotras. Te quiero, @ladygaga, sos una impactante superwoman" , expresó Grande.

Chromatica es el sucesor de Joanne, el disco que Gaga editó en 2016, dos años antes del boom que fue su actuación y colaboración para el soundtrack de Nace una estrella, cuyo tema central, "Shallow", le valió nada menos que un Oscar a la mejor canción original .