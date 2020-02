La inesperada colaboración musical entre el príncipe Harry y Jon Bon Jovi

Harry y Jon Bon Jovi grabaron juntos una versión de "Unbroken", como un modo de concientizar acerca del sindrome de estrés postraumático en los veteranos de guerra Crédito: Agencias

28 de febrero de 2020 • 16:09

Una nueva e inesperada colaboración entró directo a la galería de los más extraños cruces del ambiente de la música. El cantante estadounidense Jon Bon Jovi aunó sus fuerzas junto al príncipe Harry y el coro de veteranos de guerra Invictus para grabar en los legendarios estudios Abbey Road " Unbroken", una nueva versión de su single que busca concientizar sobre el síndrome de estrés post traumático.

La colaboración, que había sido anunciada unos días antes con un divertido video desde la cuenta personal del artista, encontró a las tres partes grabando en los mismos estudios donde The Beatles hizo algunos de sus discos más reconocidos. Las cámaras del Today Show captaron al líder de Bon Jovi, quien dio algunos detalles sobre su sorpresiva colaboración: "Yo le mandé una carta, sin esperar que me responda. Al parecer se interesó mucho". Cuando la prensa le fue a preguntar si el príncipe se animó a cantar, el vocalista les contestó con una sonrisa pícara: "Van a tener que esperar a que el single salga".

Harry, Jon Bon Jovi y dos miembros del coro de veteranos de guerra Invictus recrearon la legendaria tapa del disco de The Beatles, Abbey Road Crédito: Agencias

Entre los honores que le dieron a Jon Bon Jovi por su arribo al Reino Unido, la banda de la Guardia escocesa tocó "Livin' on a prayer" durante el cambio de turno frente al palacio de Buckingham, hecho que la cuenta oficial de la familia real tuiteó junto a un agradecimiento al músico por la colaboración con la fundación Invictus.

Esta no es la primera vez que los caminos del oriundo de New Jersey y la familia real se entrecruzan. En la Winter White Gala del 2013, Bon Jovi estaba tocando y llamó a Taylor Swift y a el príncipe William, hermano mayor de Harry, quien abandonó por un momento el protocolo para cantar "Livin' on a prayer" junto a ellos. El príncipe, vestido con traje y corbata negros, se atrevió con los coros en los estribillos, pero permaneció de pie siguiendo el ritmo de la música durante la mayor parte de la canción. Al final, chocó los cinco a Swift, que lucía un vestido de color crema con lentejuelas.

Esta colaboración es uno de los últimos proyectos que Harry encabezará como parte de la realeza de las islas británicas antes de formalizar su renuncia para finales de marzo próximo. Aunque le queden todavía un par de semanas antes de abandonar sus roles y posiciones dentro de la corona, en un foro de turismo sustentable organizado por la compañía Travalyst, pidió que lo llamen "solo Harry", sin títulos ni reverencias.