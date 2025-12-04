Humor, guiños y un dardo a Trump: el comentario picante del príncipe Harry en una entrevista que se volvió viral

NUEVA YORK.– El príncipe Harry protagonizó el miércoles por la noche una de las intervenciones televisivas más comentadas del año en Estados Unidos, al aparecer por sorpresa en ‘The Late Show with Stephen Colbert’ y lanzar una serie de bromas de alto voltaje político dirigidas al presidente Donald Trump.

Aunque el tono fue humorístico, el segmento marcó la crítica más directa del duque de Sussex hacia el mandatario desde el conflicto por su visa y reabrió una disputa que llevaba meses en silencio.

Harry, de 41 años, ingresó al escenario del Teatro Ed Sullivan después de que Colbert ironizara sobre la proliferación de películas navideñas “problemáticas” con temática real. El príncipe siguió la línea cómica asegurando que se había “perdido” buscado una audición para ‘El Príncipe de Navidad de Jengibre Salva la Navidad en Nebraska’. Ante la pregunta de Colbert sobre por qué un príncipe real querría sumarse a una producción al estilo Hallmark, respondió: “Ustedes, los estadounidenses, están obsesionados con las películas navideñas y, claramente, con la realeza. ¿Por qué no?”.

Prince Harry mocks Trump during appearance on Stephen Colbert.



“I heard you elected a King.”



The Duke of Sussex also referenced Trump’s $16 million CBS lawsuit:



“I’ll settle a baseless lawsuit with The White House.”



pic.twitter.com/a7j9i0gvCC — Oli London (@OliLondonTV) December 4, 2025

El humor derivó rápidamente hacia la política. Cuando Colbert negó la supuesta obsesión estadounidense por la realeza, Harry lanzó la frase más comentada de la noche: “¿En serio? Escuché que eligieron a un rey”.

La alusión apuntó al gesto de Trump, quien en febrero se autodenominó “rey” en una publicación de Truth Social. La cuenta oficial de X de la Casa Blanca amplificó el guiño al compartir una falsa portada de Time en la que Trump aparecía con una corona y el título “Viva el rey”.

"CONGESTION PRICING IS DEAD. Manhattan, and all of New York, is SAVED. LONG LIVE THE KING!"

–President Donald J. Trump pic.twitter.com/IMr4tq0sMB — The White House (@WhiteHouse) February 19, 2025

La frase aludió además al movimiento “Sin Reyes”, surgido para denunciar lo que sus participantes consideran una apropiación autoritaria del poder por parte del mandatario. El grupo organizó protestas en junio, coincidiendo con el cumpleaños de Trump y el aniversario del Ejército, y nuevamente en octubre, en medio del cierre gubernamental.

El sketch avanzó con un intercambio sobre la hipotética carrera de Harry como “Príncipe Hallmark”, que abrió la puerta a otro comentario picante: “Haría lo que fuera. Grabaría una cinta, volaría a una audición, resolvería una demanda infundada con la Casa Blanca... todas esas cosas que hacen ustedes en la tele”. Colbert, sorprendido, respondió: “Yo no hice ninguna de esas cosas”. Y Harry remató: “Tal vez por eso te cancelaron”.

La broma fue interpretada de inmediato como un guiño al acuerdo legal de 16 millones de dólares que CBS alcanzó con Trump en julio, tras las acusaciones de que la cadena editó de manera engañosa una entrevista al entonces candidato republicano Kamala Harris durante la campaña de 2024. Colbert había criticado duramente a CBS por el pago, y tres días después del descargo, la empresa anunció la cancelación de ‘The Late Show´, alegando razones financieras vinculadas a recortes en Paramount.

Un manifestante sostiene un cartel durante la protesta "Sin Reyes" el 18 de octubre de 2025 en Portland, Oregon MATHIEU LEWIS-ROLLAND� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Larga tensión con Trump

Más allá del tono ligero, los comentarios de Harry suman un nuevo capítulo a su larga tensión con Trump. La disputa se remonta a 2020, cuando Harry y Meghan Markle emitieron mensajes que fueron interpretados como un apoyo implícito a Joe Biden durante la campaña presidencial. Meghan participó en una iniciativa promovida por Michelle Obama para incentivar el voto, mientras que Harry llamó a rechazar “el discurso de odio y la desinformación”. Trump respondió desde la Casa Blanca: “No soy fan de ella. Le deseo mucha suerte a Harry, porque la va a necesitar”.

El conflicto pareció enfriarse en los años siguientes, pero tomó un giro legal en 2023, cuando el grupo conservador The Heritage Foundation demandó al gobierno para obtener los documentos de la visa del príncipe. La organización argumentó que, tras la publicación de sus memorias ‘Spare’, en las que Harry admitía haber consumido drogas ilegales, debía investigarse si mintió en los formularios migratorios o si recibió un trato preferencial. El grupo incluso pidió a Trump que revisara los documentos.

Copias de "Spare" el libro autobiográfico del duque se Sussex JUSTIN TALLIS - AFP

Aunque juristas señalaron que una revocación de visa sería inusual sin una condena penal, Trump mantuvo el suspenso durante entrevistas en 2024, insinuando que podrían tomarse medidas “si mintió”. Finalmente, la justicia rechazó la demanda de Heritage, que hoy no busca reabrir el caso. Tampoco hay indicios de que la Casa Blanca esté revisando la situación migratoria del duque. Sin embargo, el trasfondo del expediente sigue siendo un punto sensible para Harry, especialmente si la tensión política revive.

Para el príncipe, la apuesta no es menor: cualquier reedición del conflicto podría reabrir debates sobre su permanencia en Estados Unidos, alimentar la narrativa de que interviene en política local —algo delicado para un miembro de la realeza— y complicar su vida pública en un país donde reside desde 2020.