El príncipe Harry revela si buscará la ciudadanía estadounidense: vive en California desde hace cinco años

El príncipe Harry despejó las dudas sobre su futuro en Estados Unidos y reveló si aún considera tramitar la ciudadanía estadounidense, luego de cinco años viviendo en el país junto a su esposa, Meghan Markle, y sus dos hijos. El hijo menor del rey Carlos III se mudó a California en 2020, tras renunciar a sus funciones como miembro activo de la familia real británica, en lo que se conoció mediáticamente como el “Megxit”.

Qué dijo el príncipe Harry sobre la ciudadanía estadounidense

Durante una participación sorpresa en el podcast de Hasan Minhaj, Doesn’t Know, producido por Lemonada Media, el duque de Sussex fue directo al responder si tiene intenciones de iniciar el trámite de naturalización en Estados Unidos.

“¿Vas a ser ciudadano estadounidense?”, le preguntó de manera directa Minhaj, durante el segmento Royal Rapid Fire, a lo que el príncipe de Sussex respondió de manera inmediata que, por el momento, no tenía planes para eso.

Durante 2024, de acuerdo con People, el príncipe Harry dijo que había considerado hacerse con la ciudadanía estadounidense, pero que no era una prioridad alta para él, aunque disfrutaba de vivir en el país.

Fue durante una entrevista en Good Morning America, que el integrante de la familia real británica respondió que sí consideraba volverse ciudadano estadounidense, aunque no sabía que lo detenía. “Estoy aquí con mis hijos y la ciudadanía estadounidense es algo que he pensado, pero desde luego no es una prioridad para mí ahora mismo”.

“Más estadounidense”: la opinión del príncipe Harry

El príncipe de Sussex y su esposa, Meghan Markle se mudaron a California en 2020, después de casarse en Reino Unido y rechazar sus funciones reales, donde actualmente crían a sus dos hijos: la princesa Lilibet de cuatro años y el príncipe Archie de seis.

Durante su podcast con Hasan, el miembro de la realeza británica compartió algunos detalles de su actual vida en el país norteamericano, donde señaló que su “hábito más estadounidense” es el surf, pero se niega a beber cerveza Coors Light y usar pantalones cortos en los restaurantes.

El príncipe Harry estaría preocupado por la seguridad de su familia viviendo en el exterior (Foto: Kevin Mazur/GI para Ciudadano Global)

Incluso, el presentador retó al príncipe de Sussex a imitar el acento estadounidense, al intentar decir “pedí palitos de pan con salsa ranchera en Applebee’s”. Agregó, que también han introducido a sus hijos en costumbres norteamericanas como visitar Disneyland y hasta tallar calabazas para la noche de Halloween.

Recientemente, la pareja de los príncipes de Sussex, ambos de 44 años, disfrutaron de actividades más “estadounidenses”, después de que se les captara mientras disfrutaban del cuarto juego de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés) entre los Dodgers de Los Ángeles y los Azulejos de Toronto, de acuerdo con la revista Hola!.

Fue el pasado 28 de octubre que la pareja acudió al Dodgers Stadium para animar al equipo local desde la primera fila, sin dejar de perder de vista el campo y la pelota ni un solo segundo, debido a la intensidad del juego, donde se contagiaron de la energía de los asistentes, pese a la derrota de los angelinos contra los canadienses.



