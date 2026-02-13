La previa del show de Bad Bunny: de su reivindicación latina en el SuperBowl a llevar el Caribe a Figueroa Alcorta

El aura que envuelve al barrio de Núñez tiñe de un resplandor especial al atardecer del 13 de febrero. Como si el sol porteño hubiera decidido regalarle un toque caribeño a la ciudad. Las flores en los cabellos largos de las chicas y los sombreros de paja -se llaman “pava” o “pava puertorriqueña”- que lucen los jóvenes sobre la Avenida Figueroa Alcorta completan la postal - autopercibida- tropical. En los alrededores de River Plate se respira verano, alegría, sazón. Y es que se avecina uno de los eventos culturales más atractivos del último tiempo. O al menos eso dicen las cifras: Bad Bunny se presentará en River Plate con tres fechas agotadas, pocos días después de mover el avispero internacional con su show de entretiempo en el SuperBowl que fue el más visto de la historia, con alrededor de 128 millones de espectadores.

Esta presentación de Bad Bunny en la Argentina llega para coronar un crecimiento sostenido de su convocatoria en el país -y en todo Latinoamérica- y a devolver gentilezas que alimentan aquella idea de que “el mejor público del mundo” se encuentra en esta región del planeta. El puertorriqueño se presentó por primera vez en Buenos Aires en junio de 2017, por aquel entonces el músico tenía 23 años e hizo un tour maratónico por 13 boliches del AMBA, desde Pinar de Rocha hasta El Bosque de Quilmes. En 2018, agotó tres funciones en el estadio Luna Park. En febrero de 2019, ante más de 20 mil personas, Bad Bunny cerró el festival Buenos Aires Trap en el Hipódromo de Palermo y se presentó por última vez en estas tierras en 2022, con dos shows sold-out en el estadio de Vélez.

Franco y Bautista, con look caribeño: "Las canciones de Bad Bunny marcaron nuestro viaje de egresados el año pasado" Florencia Daniel

El público es mayormente joven y el clima es de fiesta. En las puertas de River Plate, al ser consultados por este medio, los fanáticos aprueban los últimos discursos de Bad Bunny. Están enterados -principalmente por Tik Tok- sobre sus palabras en contra de ICE en los Premios Grammy y muchos aseguran que el show de Super Bowl del fin de semana pasado fue el primero que vieron en su vida, únicamente por la participación del boricua. Si bien el apoyo y la admiración hacia el artista es evidente no hay banderas políticas, ni militancias explícitas. El contenido simbólico del show pareciera haberlos atravesado de un modo más anecdótico que colectivo. No hay consigna más que la del disfrute de su música.

"Nuestros looks se inspiraron en el verano y en lo latino", destacaron fanáticos a LA NACION Florencia Daniel

Manuel González, de 23 años, y Manuel Alonso, de 22, se muestran entusiasmados. Son contadores y nacieron en Neuquén, pero hace un tiempo viven en La Plata y desde mayo del año pasado que están esperando este momento. Ataviados en camisas y bermudas total white, bien playeros, llegaron temprano a las puertas del Monumental junto a Eugenia y a Juliet. “A Bad Bunny lo bancamos desde el álbum viejo. Y lo último que hizo nos encantó”, destaca el cuarteto en diálogo con LA NACION. “A mi me gustó mucho que se inspiró en lo latino”, agrega Juliet que buscó fotos de influencers de Puerto Rico para armar su look recitalero.

Zoe, Katrina y Agustina, muy entusiasmada por el show Florencia Daniel

Zoe Duré, de 18 años, Katrina Gómez, de 20, Agustina Gómez, de 23, se conocieron en la autopista cuando el transporte que las llevó, desde Ezeiza a unas, y desde Pilar a otra, tuvo que bajarlas a unas cuadras de distancia “porque ya estaba todo cortado”. Es un día muy especial para Zoe. Su historia no es una más. Su mamá falleció el año pasado y comprarle la entrada para ver el show fue “el último capricho” que le cumplió desde el hospital, tres meses antes de partir. “Perdí a mi mamá y la canción ‘Debí tirar más fotos’ me sana. Es muy emocionante para mí estar acá. Traje una foto de mi mamá para que me acompañe hoy”. En cada uno de los shows de Bad Bunny, sus fanáticos suelen llevar fotos de sus seres queridos para cuando suena esa canción, considerada de las más emotivas de su repertorio.

Zoe, de 18 años, posa con una foto de su madre, para que la acompañe "desde el cielo" durante el show Florencia Daniel

Bruna nació en Río de Janeiro, tiene 30 años y es médica. Trabaja en el Hospital de Tigre y le parece fascinante que últimamente la música de Bad Bunny se esté escuchando cada vez más en Brasil. “Yo empecé a escucharlo cuando vine a la Argentina porque acá era muy popular, en mi país recién ahora lo están descubriendo más”. Respecto a su actuación en el SuperBowl, señaló: “Nos pareció hermoso lo que él hizo. Me encanta la bandera que levantó y el coraje que tiene en contra de todo”.

Bruna junto a su novio Gonzalo y su amigo Douglas: "Él siempre habló de la política de su país, pero antes no tenía tanta repercusión" Florencia Daniel

Jennifer, es del sur del conurbano y se mandó a hacer especialmente para el show un top tejido con el diseño de la bandera de Puerto Rico. “Él siempre habló de la política de su país, pero antes no tenía tanta repercusión. Después del Super Bowl me di cuenta de que la bandera que está en mi top no es la que él usó, porque el usó la bandera celeste asociada con el movimiento independentista, así que aprendí más de Puerto Rico gracias a él”. Además, la joven destacó que su hijo, de 13 años, está muy contento de compartir los mismos gustos musicales que su mamá, de 36. “

Jennifer luciendo un top con un diseño de la bandera oficial de Puerto Rico Florencia Daniel

Además de grupos de amigos, también en los alrededores del Monumental se ven familias que se acercan a disfrutar del show. Ese es el caso de Eugenia y Fernando que viajaron desde Salta junto a sus hijos Salvador, de 17 años, y Santiago, de 14. “Estamos todo el día escuchando la música que ponen ellos, y nos terminó gustando”, comenta divertida la mujer de la casa que fue también la organizadora de la “excursión”. “Nos gusta Bad Bunny porque es auténtico y transmite alegría. Amamos ver juntos a recitales en familia, es algo que solemos hacer”, destaca quien también disfrutó junto a sus hijos el show de Coldplay y de Tiago PZK, entre otros.

En familia, desde Salta: Eugenia y Fernando organizaron un viaje para acompañar a sus hijos, Salvador y Santi, al recital de Bad Bunny Florencia Daniel

A las 21 se espera que el cantante aparezca sobre el escenario para dar inicio al espectáculo que el público argentino espera desde mayo del año pasado, cuando se anunciaron las fechas.