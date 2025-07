La salud de Jeff Lynne: porqué Electric Light Orchestra debió cancelar el último concierto de su historia

La Electric Light Orchestra de Jeff Lynne canceló su actuación prevista para este domingo 13 de julio en el BST Hyde Park de Londres , a poco más de 24 horas del momento de subir al escenario. Y no fue por propio deseo sino por indicación de los médicos del cantante, quienes le informaron que ofrecer esa actuación “simplemente sería imposible”.

Actualmente, Lynne, de 77 años, viene luchando contra una “infección sistémica”, informo Variety. El concierto se había anunciado como el último del grupo que fundó el músico inglés a principios de la década del setenta.

“Jeff Lynne está desconsolado al informar que no podrá actuar en el concierto del BST Hyde Park”, se leía en un comunicado de los representantes del BST Hyde. “Jeff ha estado luchando contra una infección sistémica y actualmente está bajo el cuidado de un equipo médico que le ha informado que actuar simplemente no sería posible en este momento ni que podrá reprogramar su concierto. El legado de la banda y sus fans de toda la vida son lo más importante para Jeff hoy, y aunque lamenta mucho no poder actuar, sabe que debe centrarse en su salud y rehabilitación en este momento”.

El concierto, anunciado en octubre de 2024, era la última parada tras el final de la gira de despedida del legendario grupo inglés de rock.

En un comunicado posterior, BST Hyde anunció la cancelación total del evento de este domingo tras la salida de Lynne. Además, el medio inglés The Guardian aseguró que la intención del cantante era dar por finalizada la historia de grupo sobre los escenarios con ese concierto.

ELO, en una fotografía promocional de 1972

ELO, la manera de abreviar The Electric Light Orchestra, nació en 1970. Fue cofundada por Lynne junto con los líderes de The Move, Roy Wood y Bev Bevan. El grupo fue pionero en la fusión del rock con instrumentación orquestal y se hizo famoso con hits como “Mr. Blue Sky”, “Don’t Bring Me Down”, “Evil Woman”, “Livin Thing”, “Turn To Stone”, “Telephone Line” y “Last Train to London”, el tema que hizo al grupo muy popular alrededor del planeta, con esa línea de bajo machacante (aunque, en realidad, sonaba desde un teclado) y la atmósfera de la música disco de esos años, con voces sobreagudas y colchones de cuerdas.

La banda se separó en 1986. Bevan formó su propia formación, ELO Part II y Lynne continuó como solista y como productor.

Por un lado, integró el “supergrupo” Traveling Wilburys, junto a George Harrison, Bob Dylan, Roy Orbison y Tom Petty, con el que publicó dos álbumes; por otro, desarrolló una prolífica carrera como compositor de medio centenar de canciones que no se hicieron famosas en su voz sino en la de músicos amigos. Son varias las del repertorio de Orbison y de Petty que llevan su firma.

Traveling Wilburys (Bob Dylan, Jeff Lynne, Tom Petty, George Harrison y Roy Orbison) durante la grabación de Traveling Wilburys 1, en el estudio de Dave Stewart en Los Angeles, en mayo de 1988 Traveling Wilburys Oficial

Salvo un breve regreso, en 2001, Lynne reagrupó ELO en 2014, cuando la banda pasó a llamarse Jeff Lynne’s Electric Light Orchestra, junto con su antiguo miembro, el pianista Richard Tandy. Aquella vuelta, once años atrás fue, justamente, con un concierto en el parque del centro de Londres y según informó el medio inglés The Guardian, Lynne había pensado que un concierto en Hyde Park habría sido la forma ideal de ponerle un broche a su carrera y a la de la banda.

Electric Light Orchestra, con su formación de 1978

“Parece el lugar perfecto para nuestro último concierto. Estamos encantados de compartir esta noche especial en Londres con nuestros fans del Reino Unido”, había dicho Lynne en octubre del año pasado. El concierto era anunciado con bombos y platillos en el marco de festival veraniego que se realiza anualmente en Londres.

“Los ELO de Jeff Lynne son adorados en todo el mundo”, declaró Jim King, director ejecutivo de festivales europeos de AEG Presents, en un comunicado. “Sus conciertos en vivo son extraordinarios y un testimonio del increíble catálogo de éxitos que hemos disfrutado durante más de 50 años. Presentar su última actuación en BST Hyde Park es un verdadero honor, especialmente 30 años después de su primera actuación en un festival en el mismo parque. Nos entusiasma formar parte de este momento especial en la historia de la música”.

Lamentablemente, por ahora los médicos descartan cualquier posibilidad de que Lynne pueda hacer su concierto de despedida.