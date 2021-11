Latin Grammy 2021: Mon Laferte sorprendió con un vestido que dejó a la vista su embarazo

En la última edición presencial de la entrega de los Latin Grammy, en 2019, Mon Laferte se llevó todas las miradas y acaparó todos los flashes. No era para menos. La cantante chilena que reside en México desde hace años decidió llevar un mensaje inequívoco, condenando la violencia social y el machismo en su país natal.

“En Chile, torturan, violan y matan”. Más allá de la contundencia de sus palabras, lo que llamó la atención fue la manera en la que decidió expresarlo. Aquel texto lo llevaba escrito en su pecho, y no dudó en descubrirlo una vez que terminó con la rueda de entrevistas .

Dos años después, Mon Laferte volvió a ser noticia por su participación en la entrega de los Latin Grammy. La cantante se impuso en la categoría de mejor cantautor o cantautora, y más allá de su discurso de agradecimiento, volvió a utilizar su cuerpo como plataforma para expresarse. En este caso, decidió dejar al descubierto su embarazo con un particular vestido.

Laferte compartió las primeras fotos de su incipiente embarazo en agosto. “¡Después de un año de intentarlo, por fin! Un año de hormonas”, informó. Y luego explicó cuáles fueron los motivos que la llevaron a compartir la noticia: “Tengo 10 semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba más. No se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así. Se aproxima una gira y debo estar subiendo contenido a redes y me es difícil”.

Mon Laferte sostiene su vientre de embarazada al llegar a la 22ª entrega del Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. Eric Jamison - Invision

“Me siento diferente”, reveló la intérprete de “Tu falta de querer”. Y agregó: “Tengo el pelo muy feo y mi peso es una montaña rusa”. Sin embargo, para que no quedaran dudas de cómo está viviendo este esperado momento, aclaró: “¡Pero lo más importante es que soy feliz! ¡Seré mamá! No sé en qué me metí, pero qué hermosa es la vida”, finalizó su mensaje.

Este jueves, además de mostrar su incipiente pancita, la cantautora mencionó su embarazo a la hora de agradecer su premio. “¡Muchísimas gracias! Estoy muy feliz. Gracias a la Academia. Quiero dedicarle este premio a todo mi equipo; a mis productores musicales, a nuestre hije que hicimos este año en casita, en pandemia”, expresó sobre el escenario.

Y fiel a sus ideales, aprovechó para reflexionar sobre el avance de las mujeres en el mundo de la música: “Rosalén, te amo y me encanta que estemos mujeres nominadas en esta categoría que siempre era de puros hombres”.

Mon Laferte junto a su equipo, recibiendo el Grammy a la mejor cantautora RICH POLK - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Su álbum Seis, que es el que resultó ganador incluye temas en colaboración con otros artistas como Gloria Trevi, Alejandro Fernández, Kany García, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, David Aguiler, Sebastián Aracena, Mujeres del viento. De hecho, los temas más escuchados del álbum en Spotify son “Que se sepa nuestro amor”, que Laferte canta junto a Fernández, y “Mujer” un tema que suele cantar en vivo y finalmente grabó junto a Trevi.