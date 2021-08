Mon Laferte compartió la primera foto embarazada: “No sé en qué me metí, pero qué hermosa es la vida”

“Estas son mis primeras fotos de embarazada”. Con esas palabras, la cantante chilena Mon Laferte anunció en sus redes sociales que está esperando su primer hijo. Y, fiel a su estilo directo, contó que inició hace un año un tratamiento y reveló los pormenores de cómo se siente este primer tramo de su embarazo.

“¡Después de un año de intentarlo, por fin! Un año de hormonas”, informó. Y luego explicó cuáles fueron los motivos que la llevaron a compartir la noticia: “Tengo 10 semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba más. No se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así. Se aproxima una gira y debo estar subiendo contenido a redes y me es difícil”.

“Me siento diferente”, reveló la intérprete de “Tu falta de querer”. Y agregó: “Tengo el pelo muy feo y mi peso es una montaña rusa”. Sin embargo, para que no quedaran dudas de cómo está viviendo este esperado momento, aclaró: “¡Pero lo más importante es que soy feliz! ¡Seré mamá!”.

“No sé en qué me metí, pero qué hermosa es la vida”, finalizó su mensaje. Entre los miles de saludos y felicitaciones que cosechó el posteo de la artista, de 38 años, algunos fueron escritos por famosos. Natalia Oreiro, por ejemplo, comentó el posteo con un corazón, mientras que Natalie Pérez escribió: “¡Ay! ¡Qué linda noticia! Felicidades, hermosa”. Y Rochi Igarzábal sumó: “¡Hermosa! ¡Felicidades!”, junto a cuarto corazones. Inés Estévez, a su vez, escribió: “La más intrépida aventura. Un puesto irrenunciable por elección”.

Ya a principio de este mes, la cantante chilena había dado un par de pistas de que algo importante le andaba pasando. En su cuenta de Twitter, el 5 de agosto, expresó: “Es que cuando les cuente...”. Entre los 200 comentarios, hubo uno que llamó su atención y terminó retuiteando. Fue el de un usuario que escribió: “¿Te vas a casar? ¿Otro álbum? ¿Otro poemario? ¿Abrís 20 galerías más? ¿Sacás fecha en la luna? ¡Contame que te extraño! Y si sacás fecha, incluso en la luna, pa’ allá vamos”.

Ese mismo día, al notar la expectativa que había despertado su misterioso tuit, Laferte expresó: “¡No les quiero alborotar! Ja ja ja. Es que ha sido un año devastador y también hermoso, de mucho aprendizaje”.

En el medio, entre aquellos mensajes y el de este martes, la cantante subió a su cuenta de Instagram una imagen junto a su pareja, el músico mexicano Joel Orta, guitarrista y voz de la banda Celofán. Esa foto, en la que se ve a la cantante cortándole el pelo a su novio, causó sorpresa en sus seguidores, no solo por retratar una situación de la intimidad, sino porque tanto ella como él suelen mantener los pormenores de su relación lejos de los medios y las redes. Sin embargo, aquella imagen, que formó parte de una serie que Laferte decidió compartir, tenían un porqué: ese día era el cumpleaños del músico y ella lo homenajeó con aquellas fotos y un simple e inequívoco mensaje: “Feliz cumpleaños. Te amo”.

Poco se sabe de la vida personal de Laferte, radicada en México desde hace más de una década. Fue allí donde consolidó su carrera como cantante, luchó contra un cáncer de tiroides (que la obligó a retirarse de los escenarios en 2009) y donde encontró el amor. Si bien no hay precisiones acerca de cuándo inició su romance con Orta, el primer registro fotográfico de la pareja data de octubre de 2019.

